Sin horno: hacé el postre frío con cuatro ingredientes para compartir en familia

La primavera está al acecho y a casi un mes de su inicio, la temperatura comienza a ser más cálida, por lo que invita a comer postres fríos. Entre la amplia variedad de los existentes, en las redes sociales se volvió popular una opción que reemplaza al helado y que puede volverse tu nueva pasión. Solo lleva cuatro ingredientes y no se cocina en horno. Seguí el paso a paso y conquistá el paladar de tus amigos y familiares.

El postre cremoso de frutillas vial tiene la consistencia de una mousse (Imagen ilustrativa) Pixabay

Postre cremoso de frutilla en simples pasos

Ingredientes:

1 lata de leche condensada.

1 sobre de gelatina sabor frutilla.

200 g de crema de leche.

800 ml de leche.

Paso a paso:

En una olla a fuego medio, colocá la leche condensada y la gelatina. Revolvé con un batidor hasta que el polvo se disuelva.

Añadí la crema de leche y mezclá hasta homogeneizar todo.

Volcá la leche y esperá a que la preparación rompa hervor.

Retirá del fuego y colocá el líquido en un molde. Puede tratarse de una budinera.

Esperá que el postre enfríe a temperatura ambiente y luego refrigeralo por 3 horas.

Servir en compoteras.

Postre frío y cremoso de frutilla

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 3 horas y 15 minutos.

Tips adicionales:

A la preparación podés añadir trozos de fruta fresca .

. Si preferís hacer de tu postre una versión más natural, reemplazá el sobre de gelatina por uno sin sabor y añadí sumo de frutilla casero.