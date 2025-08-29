Sin horno: hacé el postre frío con cuatro ingredientes para compartir en familia
Aprendé cómo es el proceso para replicar esta receta sencilla e ideal para conquistar el paladar de tus amigos o seres queridos en cualquier reunión
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La primavera está al acecho y a casi un mes de su inicio, la temperatura comienza a ser más cálida, por lo que invita a comer postres fríos. Entre la amplia variedad de los existentes, en las redes sociales se volvió popular una opción que reemplaza al helado y que puede volverse tu nueva pasión. Solo lleva cuatro ingredientes y no se cocina en horno. Seguí el paso a paso y conquistá el paladar de tus amigos y familiares.
Postre cremoso de frutilla en simples pasos
Ingredientes:
- 1 lata de leche condensada.
- 1 sobre de gelatina sabor frutilla.
- 200 g de crema de leche.
- 800 ml de leche.
Paso a paso:
- En una olla a fuego medio, colocá la leche condensada y la gelatina. Revolvé con un batidor hasta que el polvo se disuelva.
- Añadí la crema de leche y mezclá hasta homogeneizar todo.
- Volcá la leche y esperá a que la preparación rompa hervor.
- Retirá del fuego y colocá el líquido en un molde. Puede tratarse de una budinera.
- Esperá que el postre enfríe a temperatura ambiente y luego refrigeralo por 3 horas.
- Servir en compoteras.
Tiempo de cocción: 15 minutos.
Tiempo de preparación total: 3 horas y 15 minutos.
Tips adicionales:
- A la preparación podés añadir trozos de fruta fresca.
- Si preferís hacer de tu postre una versión más natural, reemplazá el sobre de gelatina por uno sin sabor y añadí sumo de frutilla casero.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
La torta mágica de ricota y damasco: sin harina, libre de gluten y con pocos ingredientes
- 2
Para principiantes: la tarta de ricota de la abuela, un clásico “low cost” para toda hora
- 3
Granola casera: el paso a paso para preparar este alimento rico en nutrientes
- 4
Sabor patagónico para principiantes: cómo hacer la tradicional torta galesa en simples pasos