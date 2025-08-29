LA NACION

Sin horno: hacé el postre frío con cuatro ingredientes para compartir en familia

Aprendé cómo es el proceso para replicar esta receta sencilla e ideal para conquistar el paladar de tus amigos o seres queridos en cualquier reunión

Aprendé a realizar el postre de frutilla, cremoso y con solo cuatro ingredientes (Imagen ilustrativa)
La primavera está al acecho y a casi un mes de su inicio, la temperatura comienza a ser más cálida, por lo que invita a comer postres fríos. Entre la amplia variedad de los existentes, en las redes sociales se volvió popular una opción que reemplaza al helado y que puede volverse tu nueva pasión. Solo lleva cuatro ingredientes y no se cocina en horno. Seguí el paso a paso y conquistá el paladar de tus amigos y familiares.

El postre cremoso de frutillas vial tiene la consistencia de una mousse (Imagen ilustrativa)
Postre cremoso de frutilla en simples pasos

Ingredientes:

  • 1 lata de leche condensada.
  • 1 sobre de gelatina sabor frutilla.
  • 200 g de crema de leche.
  • 800 ml de leche.

Paso a paso:

  • En una olla a fuego medio, colocá la leche condensada y la gelatina. Revolvé con un batidor hasta que el polvo se disuelva.
  • Añadí la crema de leche y mezclá hasta homogeneizar todo.
  • Volcá la leche y esperá a que la preparación rompa hervor.
  • Retirá del fuego y colocá el líquido en un molde. Puede tratarse de una budinera.
  • Esperá que el postre enfríe a temperatura ambiente y luego refrigeralo por 3 horas.
  • Servir en compoteras.
Postre frío y cremoso de frutilla
Tiempo de cocción: 15 minutos.

Tiempo de preparación total: 3 horas y 15 minutos.

Tips adicionales:

  • A la preparación podés añadir trozos de fruta fresca.
  • Si preferís hacer de tu postre una versión más natural, reemplazá el sobre de gelatina por uno sin sabor y añadí sumo de frutilla casero.
