Para fanáticos: cómo hacer helado casero sin azúcar

Los argentinos consumimos mucho helado, independientemente de la época del año. Gracias a las corrientes inmigratorias europeas del siglo XX, específicamente desde Italia, es que se instaló esta pasión y profesionalismo para desarrollarlo. En la actualidad se come a cualquier hora y surgieron otras variantes diferentes a las tradicionales; entre ellas las que son sin azúcar ni aditivos. Enterate cómo hacerlo en casa, sin gastar demasiado dinero.

El helado casero natural y sin azúcar es una opción saludable para que degustes este postre a acualquier hora (Fuente: Pexels)

Cómo hacer helado casero sin máquina y sin azúcar

Ingredientes:

1 pote de yogur natural de 300 g.

1/2 pote de queso crema.

150 g de frutillas.

1 cucharada de estevia.

2 cucharadas de mermelada sin azúcar (de frutilla).

Paso a paso:

En un bowl mezclá el yogur y el queso crema hasta integrar todo.

Agregá la estevia líquida. Para que no esté tan dulce, con una cucharada es suficiente, pero si preferís, podés sumar una segunda cucharada.

En un recipiente diferente triturá las frutillas hasta obtener una pasta. Una vez que esté lista, volcala en el yogur con el queso crema. También poné la mermelada.

Homogeneizá todo hasta que se forme una crema similar a la del helado.

Por último, llevá la preparación al congelador o freezer, por 30 minutos. Luego retiralo, revolvé nuevamente y volvé a guardarlo para que se refrigere de manera pareja. Este paso es necesario repetirlo cuatro veces más.

Antes de consumir, retirarlo 5 minutos antes.

Tiempo de preparación total: 1 hora y 50 minutos.

Cómo hacer helado casero sin azúcar

Tips adicionales:

Elegí las frutas que gustes para realizar el helado. Recordá que ya tienen azúcar, por lo que no es necesario excederse en la cantidad de estevia .

. Este helado es apto para diabéticos y también para chicos, ya que es una manera sana de consumir uno de los postres favoritos de los argentinos.