Sin papas ni horno: cómo preparar una tortilla de verduras fácil y saludable

La tortilla de papas es uno de los clásicos de la cocina casera, pero existen distintas maneras de reinventar esta preparación sin perder su sabor ni su textura característica. Para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación o simplemente probar algo diferente, la tortilla de calabaza y puerro aparece como una alternativa sencilla, nutritiva y perfecta para resolver cualquier comida del día.

Esta versión reemplaza las papas por dos vegetales que combinan muy bien entre sí. Por un lado, la calabaza aporta una textura tierna y un sabor ligeramente dulce, mientras que el puerro suma un toque suave y aromático. Además, una de sus principales ventajas es que se prepara completamente en una sartén, sin necesidad de utilizar el horno. Con pocos ingredientes y algunos pasos fáciles de seguir, se puede conseguir un plato casero ideal para disfrutar tanto en el almuerzo como en la cena.

Cómo preparar una tortilla de calabaza y puerro en casa

Ingredientes:

500 gramos de calabaza, sin cáscara ni semillas.

1 puerro grande.

4 huevos.

3 cucharadas de aceite de oliva.

Sal, a gusto.

Pimienta negra molida, a gusto.

Opcional: una pizca de curry, cúrcuma o jengibre en polvo para agregar un toque diferente.

Tortilla de calabaza y puerro: una opción liviana y nutritiva para reemplazar la receta tradicional (Foto: imagen ilustrativa con IA)

Paso a paso:

Preparar la calabaza : retirar la cáscara y las semillas y cortarla en rodajas o láminas finas, procurando que tengan un grosor similar para facilitar una cocción pareja.

: retirar la cáscara y las semillas y cortarla en rodajas o láminas finas, procurando que tengan un grosor similar para facilitar una cocción pareja. Limpiar el puerro : lavarlo cuidadosamente para quitar cualquier resto de tierra y cortarlo en tiras delgadas.

: lavarlo cuidadosamente para quitar cualquier resto de tierra y cortarlo en tiras delgadas. Cocinar los vegetales : calentar el aceite de oliva en una sartén, incorporar la calabaza y el puerro y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén tiernos.

: calentar el aceite de oliva en una sartén, incorporar la calabaza y el puerro y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 20 minutos, hasta que estén tiernos. Escurrir las verduras : retirar la preparación del fuego, colocarla en un colador para eliminar el exceso de aceite y condimentar con sal y pimienta.

: retirar la preparación del fuego, colocarla en un colador para eliminar el exceso de aceite y condimentar con sal y pimienta. Incorporar los huevos : batirlos en un recipiente amplio y sumar las verduras cocidas. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar todos los ingredientes.

: batirlos en un recipiente amplio y sumar las verduras cocidas. Mezclar con movimientos suaves hasta integrar todos los ingredientes. Dejar reposar : esperar unos minutos para que los sabores se combinen y la preparación adquiera una consistencia uniforme.

: esperar unos minutos para que los sabores se combinen y la preparación adquiera una consistencia uniforme. Cocinar la tortilla : colocar unas gotas de aceite en una sartén antiadherente, agregar la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo hasta que la base esté firme.

: colocar unas gotas de aceite en una sartén antiadherente, agregar la mezcla y cocinar a fuego medio-bajo hasta que la base esté firme. Dar vuelta y servir: utilizar un plato para girar cuidadosamente la tortilla y completar la cocción del otro lado hasta alcanzar el punto deseado.

Los secretos para conseguir una tortilla perfecta

Aunque se trata de una receta sencilla, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia en el resultado final. Uno de los más importantes es evitar cocinar las verduras a temperaturas demasiado elevadas, ya que podrían dorarse rápidamente por fuera y permanecer duras en su interior.

También es fundamental escurrirlas correctamente antes de incorporarlas a los huevos, para evitar que la preparación quede demasiado húmeda. Por último, dejar reposar la mezcla unos minutos permite integrar mejor los ingredientes.

Una vez lista, la tortilla se puede servir caliente, tibia o fría, acompañada de una ensalada fresca. De esta manera, se convierte en una opción versátil, fácil de preparar y perfecta para sumar más verduras al menú cotidiano.