Tortillas de vegetales. Tres recetas fáciles con puerro, acelga o zapallito

Cualquier verdura mezclada con huevo se puede transformar en una comida lista en pocos minutos. Ideas y secretos para preparar riquísimas tortillas.

Que una tortilla sea fácil y rápida es algo que se dice pero que no siempre se cumple: a veces puede fallar. La realidad es que la perfección en cualquier tortilla se alcanza con la práctica. Es probable que a los principiantes les quede un poquito pegada, que les cueste darla vuelta, que los ingredientes queden crudos o demasiado crujientes, que sobren huevos, que falten huevos. La verdad es que al cocinar una tortilla pueden pasar mil cosas. Pero no hay que dejar de intentar, porque, aunque una tortilla imperfecta, estilo revuelto de huevo con vegetales, suele ser rica y se come igual, lo cierto es que la sensación de lograr una tortilla redonda, seca por fuera y húmeda por dentro, lisa y pareja, para la foto, es uno de los grandes placeres de quien se precie de sus cualidades para la cocina.

Así que acá van tres recetas de tortillas de vegetales con sus correspondientes secretos para que salgan perfectas, además de ricas, nutritivas y llenas de las vitaminas y nutrientes de las verduras: puerro, acelga y zapallitos para variar y disfrutar.

Receta de tortilla de puerro

Con las partes blancas, el tallo del puerro, se puede preparar una tortilla exquisita, diferente a todas las demás. El puerro es de la familia de las cebollas, de sabor intenso y perfumado, que no sólo sirve para sopas o fondos de cocción. También puede ser el protagonista, como en el caso de esta receta de tortilla de puerro deliciosa que despierta fanatismos.

Receta de tortilla de acelga

Con dos paquetes de acelga se puede hacer esta tortilla de acelga bien sabrosa, mullida y gustosa. Es una receta muy fácil que siempre sale bien. Lleva cebolla para darle ese dulzor característico, pero también se puede hacer sin ningún otro vegetal. La clave de esta receta de tortilla de acelga es hacerla al horno para que quede sequita por fuera y húmeda por dentro. Para que salga todavía más suave, se puede reemplazar uno de los paquetes de acelga por dos de espinaca.

Receta de tortilla de zapallito y chorizo colorado

La tortilla de zapallitos es un plato clásico, pero en esta receta tiene una variante que la llena de sabor: chorizo colorado. Esta combinación de sabores sorprende y es un éxito asegurado que está lista en 10 minutos. Esta tortilla de zapallito y chorizo colorado se hace en sartén y, para mayor emoción, tiene el desafío de darla vuelta.

