Versión saludable: el risotto de la abuela con verduras listo en 30 minutos

En Argentina el risotto conquistó miles de hogares a lo largo de su historia, desde la llegada de los inmigrantes italianos a nuestro país en el siglo XIX y XX de forma masiva, es que esta receta en particular caló alto en todas las clases sociales. En la actualidad surgió una reversión de este plato tradicional, con verduras y listo en 30 minutos. Aprendé cómo replicarlo en casa sin perder el sabor original al de la abuela.

El risotto de vegetales es una opción vegetariana y nutritiva para fortalecer el sistema inmune (Fuente: Pexels)

Reversión saludable del risotto de la abuela

Ingredientes:

80 g de arroz.

1 zanahoria cortada en cubos pequeños.

1/2 calabaza o zapallo anco cortado en cubitos.

2 vasos de caldo de pollo.

50 g de queso rallado.

1 cebolla.

Sal, especies y aceite de oliva, a gusto.

Paso a paso:

En una olla o sartén grande y sobre fuego medio, rehogá la cebolla en aceite. Cuando esté completamente dorada, agregá la zanahoria, el zapallo y el arroz.

Añadí poco a poco el primer vaso de caldo de pollo y revolvé sin que se pegue el fondo. Sumá la sal y los condimentos a gusto.

Continuá con este procedimiento y agregá caldo a medida que la preparación lo requiera. Esto es necesario para que el arroz se cocine bien.

Una vez que el arroz esté hecho, retirá del fuego y añadí el queso rallado.

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 40 minutos.

Tips adicionales:

Para hacer un buen risotto es necesario utilizar un arroz económico, el más barato del mercado, esto se debe a que concentra una mayor cantidad de almidón, necesario para que se forme la crema típica de esta receta.