Versión saludable: el risotto de la abuela con verduras listo en 30 minutos
Esta receta se remonta a la Italia del siglo XVI y en la actualidad es uno de los platos más elegidos por su sencillez; aprendé cómo hacer una nueva mucho más fitness
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
En Argentina el risotto conquistó miles de hogares a lo largo de su historia, desde la llegada de los inmigrantes italianos a nuestro país en el siglo XIX y XX de forma masiva, es que esta receta en particular caló alto en todas las clases sociales. En la actualidad surgió una reversión de este plato tradicional, con verduras y listo en 30 minutos. Aprendé cómo replicarlo en casa sin perder el sabor original al de la abuela.
Reversión saludable del risotto de la abuela
Ingredientes:
- 80 g de arroz.
- 1 zanahoria cortada en cubos pequeños.
- 1/2 calabaza o zapallo anco cortado en cubitos.
- 2 vasos de caldo de pollo.
- 50 g de queso rallado.
- 1 cebolla.
- Sal, especies y aceite de oliva, a gusto.
Paso a paso:
- En una olla o sartén grande y sobre fuego medio, rehogá la cebolla en aceite. Cuando esté completamente dorada, agregá la zanahoria, el zapallo y el arroz.
- Añadí poco a poco el primer vaso de caldo de pollo y revolvé sin que se pegue el fondo. Sumá la sal y los condimentos a gusto.
- Continuá con este procedimiento y agregá caldo a medida que la preparación lo requiera. Esto es necesario para que el arroz se cocine bien.
- Una vez que el arroz esté hecho, retirá del fuego y añadí el queso rallado.
Tiempo de cocción: 25 minutos.
Tiempo de preparación total: 40 minutos.
Tips adicionales:
- Para hacer un buen risotto es necesario utilizar un arroz económico, el más barato del mercado, esto se debe a que concentra una mayor cantidad de almidón, necesario para que se forme la crema típica de esta receta.
LA NACION
Conocé la nueva plataforma culinaria con recetas variadas y probadas, guías de cocina, masterclasses y mucho más, para inspirarte a cocinar y a comer mejor.
Ir a Foodit
Otras noticias de Trucos de cocina
Más leídas de Recetas
- 1
Receta con historia: cómo hacer la torta Susana que empleaban las abuelas y hoy es un éxito de la pastelería
- 2
Con cinco ingredientes: la tarta de ricota sin masa que es furor en las redes sociales
- 3
Sin harina ni fritura: tres ideas de almuerzo para salir del apuro
- 4
Para principiantes: la torta matera tradicional argentina para disfrutar en la merienda