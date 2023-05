Al estilo Kardashian. Son las hijas de una estrella de Hollywood y muestran sus vidas en un reality familiar

escuchar

Después 25 años de matrimonio y tres hijas en común, el divorcio de Sylvester Stallone (76) y su mujer, Jennifer Flavin (54), iba a ser uno de los más sonados de Hollywood. Sin embargo, dieron una inesperada marcha atrás. “Ha sido como un despertar. Me di cuenta de que lo más importante de todo es mi familia. Me arrepiento de haber estado ausente”, reconoció tras la reconciliación el actor de Rambo en una entrevista que dio a The Sunday Times, donde aprovechó para confirmar que con Flavin está en su mejor momento y lleno de grandes proyectos. The Family Stallone es uno de ellos. Se trata de un reality show en el que participa “Sly” con toda su familia. Inspirado en el exitoso modelo que impusieron las hermanas Kardashian, en cada capítulo (se emitirá por Paramount+) podremos conocer más sobre la familia: sobre Flavin, que es empresaria y copropietaria de Serious Skin Care, una marca de bienestar; y también sobre sus tres hijas Sophia (26), Sistine (24) y Scarlet (20), quienes siguen solteras.

“Sly” con su mujer, Jennifer Flavin, sus tres hijas y una torta con la foto de los cinco. “Espero que se queden solteras para siempre. No confío en las intenciones de los hombres porque conozco cómo son”, dijo Stallone hace poco sobre sus herederas, supuestamente, en broma. Getty Images

“Es intimidante para la mayoría de los chicos saber que tu papá es Sylvester Stallone; cuando lo conocen, no suelen regresar”, admitió una de ellas antes del estreno. Quizás, en algunos de los capítulos, nos enteremos de cómo hizo la pareja para sortear todas las crisis que tuvo en este cuarto de siglo, desde una importante, en 1994, cuando todavía eran novios, hasta el sonado romance que Sly tuvo con la modelo Janice Dickinson (quien dijo que esperaba un hijo de él). Incluso, tal vez cuente por qué reemplazó el tatuaje que tenía en un hombro con la cara de Flavin por la imagen de su perro Butkus.

El actor y la empresaria, felices en Nueva York, en el lanzamiento de su reality. Se casaron en 1997 y, a lo largo de los años, tuvieron varias peleas y reconciliaciones. Getty Images

