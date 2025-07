Álbum de viaje. Florencia Sosa, una de las CEOs más jóvenes del país, nos comparte sus coloridas fotos de su tour por India

Conocida como una de las CEO más jóvenes del país, Florencia Sosa (32) -catamarqueña–, dirige un grupo de empresas de servicios de salud con las que continúa el legado de su padre, Emilio Sosa, quien murió en 2018, y también es artífice de emprendimientos tecnológicos con fuerte impacto social, con los que intenta beneficiar a los habitantes de su tierra natal (como Andina, una marca sostenible de tejidos de lana de vicuña que llegó a París Fashion Week en 2023). Con casi medio millón de seguidores en Instagram, Florencia –que estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica de Córdoba, con Posgrado en Mando & Business Intelligence en la UB y un Master en Finanzas y Women’s Leadership Program en Yale University– aprovecha la visibilidad que le dan las redes sociales para difundir sus proyectos, pero también sus pasiones e inquietudes más personales, generalmente ligadas a la moda, la tecnología y los viajes. Como este emocionante recorrido por India que compartió con ¡HOLA! Argentina junto con su álbum de fotos más privado.

Uno de los momentos más emocionantes del viaje: su llegada al Taj Mahal.

–¿Fue tu primera vez en India?

–Fue mi primera vez, y creo que llegó en el momento adecuado. Hice un viaje mix negocios y turismo y, aunque no fue mi intención un viaje holístico ni espiritual, la espiritualidad de alguna manera se expresa y te atraviesa quizás más profundamente que en otros lugares del mundo.

–¿Qué es lo que más te impresionó?

–A mí, en cada viaje, en cada experiencia de vida, lo que más me interpela es la gente que habita los lugares, me conmueven las tribus, las comunidades, y en India la sorpresa fue “cómo vive tanta gente y pueden coexistir”, porque es caótico, abrumador, pero a la vez te deja reflexionando.

Posa de espaldas al Taj Mahal, el célebre mausoleo de mármol blanco situado en Agra y construido por el emperador mongol Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal.

–¿Qué sensaciones te dejó enfrentarte con una cultura tan distinta a la nuestra?

–En mi caso tuve una experiencia de 10, pero de emociones muy al límite, que no a todos puede resultarle. India se caracteriza por los extremos, es todo o nada y yo soy curiosa, vibro mucho con las culturas locales y me encanta conocerlas en profundidad… Lo que me resultó una experiencia extrema y a la vez conmovedora fue la de viajar en tren. No quería ver India a través de la ventana de un tour organizado, así que un día en Delhi tomé el tren con destino a Mathura, ciudad donde nació Krishna y considerada sagrada por el hinduismo.

–¿Qué te pasó a nivel emocional? ¿Cuál fue el impacto más fuerte?

–Aunque en India te acerques a una sensibilidad o espiritualidad profunda, no hay que romantizarla, no es un destino para todo el mundo, es una vivencia muy individual. Como influencer, las marcas me invitan. En Udaipur tenía una colaboración con el hotel Taj Lake Palace, sobre el lago Pichola y rankeado como uno de los más hermosos del país. En la conexión Delhi-Udaipur, todo el vuelo lo ocupaban los invitados a una boda, así que charlando con ellos nos hicimos amigos y nos invitaron. Nos colamos y bueno… las bodas son un imperdible de su cultura. Se trata de una tradición larga y compleja… Ceremonias de cuatro días, matrimonios arreglados, aunque hay casos que es una elección de los novios… Este era un matrimonio por amor y de religiones diferentes. Él, sikh; y ella, hindú y lo curioso fue que no hay un líder religioso o juez que los casa, sino que son los propios invitados. Muy pintoresco: colores vibrantes, muchos accesorios, joyas, oro y él con turbante sikh. Pudimos estar en el primer día de ceremonia “Sangeet”, que es la de coreografías tipo Bollywood, con un concurso de baile para el que ensayan meses y ahí montan el show: la novia con amigas, con primas; el novio con vecinos, después solo. Me sorprendió no ver a la novia bailando con el novio.

Florencia en el hotel boutique Villa Palladio, en Jaipur. Se trata de una elegante finca rural de nueve habitaciones, en la que reina una atmósfera soñada.

–¿Te quedó algún lugar por visitar?

–Hice mayormente el Triángulo Dorado, que es el circuito turístico que conecta Delhi, Agra y Jaipur, y sumé Varanasi. Me hospedé en hoteles de la cadena Oberoi y Taj. Me encantaron Udaipur y Jaipur.

–¿Llevás mucho equipaje?

–No soy una viajera liviana, tengo dos valijas grandes que van conmigo adonde vaya y también me gusta comprar, ¿a quién no? Hay ciudades a las que viajo específicamente por negocios, otras para compras, como París o Milán. Los Ángeles, por ejemplo, es una ciudad con la que conecto mucho, en la que puedo instalarme durante meses, trabajar, tengo amigos, armo una rutina fácil y “desconecto” también.

“Hice el Triángulo Dorado, que es el circuito turístico que conecta las ciudades de Delhi, Agra y Jaipur, y sumé Varanasi”, cuenta.

–¿Cuáles son los imprescindibles de tu valija?

–Armo los looks con varios días de anticipación, no dejo nada librado al azar, pienso mucho adónde voy y cómo conecto con los lugares o la agenda… Con la ropa no improviso, en cambio, en los destinos me gustan más las aventuras, lo inesperado o espontáneo. Armo un look día y un look noche por cada día, aunque algunas veces hago más de un cambio. Pienso en las fotos, en la gama cromática del lugar, veo referencias… Para mí la moda es como un juego, una forma de sensibilidad e identidad. Cómo nos vestimos es una herramienta de autoexpresión y construcción de quiénes somos.

–¿Volverías a India?

–Sí, volvería, tengo en mente un viaje por negocios a Bombay, que es un polo business, startups y tecnológico muy creciente, y también me gustaría conocer las playas de Goa. De los destinos me gusta ver qué hay más allá del montaje para turistas, me gusta ver las conexiones y diferencias que hay entre las culturas y también cómo evolucionan las sociedades.

En Mathura, ciudad sagrada del hinduismo, durante la celebración de uno de sus festivales más famosos, el Govardhan Puja. Es parte de la tradición que los chicos se acerquen a pintarles la cara a los turistas como bienvenida.

Un bazar, un comerciante, India y su gente. En las calles se percibe el tráfico, la vida caótica, bulliciosa y vibrante, algo propio de su cultura.

“No soy una viajera liviana, tengo dos valijas grandes que van conmigo adonde vaya y también me gusta comprar, ¿a quién no?”, dice.