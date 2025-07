Wanda se sincera. Durante una escapada a la nieve, habla de sus hijos, la separación de Mauro Icardi y el tipo de hombre que espera

Desde el corazón de la Patagonia, rodeada de un paisaje de ensueño en Cerro Bayo, Wanda Nara (38) nos abre las puertas de su intimidad en un momento de profunda transformación personal. Lejos del ruido mediático y acompañada por sus hijos Valentino (16), Constantino (14), Benedicto (13), Francesca (10) e Isabella (8), la empresaria y conductora reflexiona sobre los desafíos que enfrentó en los últimos meses: su separación de Mauro Icardi, la maternidad y el equilibrio entre la exposición pública y su vida privada. Con la serenidad que da el tiempo y la fortaleza de una mujer que supo reinventarse una y otra vez, Wanda se muestra auténtica y decidida. “Tuve muchos años de casada y viviendo un poco la vida de otra persona, ahora estoy pensando mucho más en mí”, afirma.

–¿Cómo estás hoy después de meses tan turbulentos?

–Estoy muy bien, tranquila… De vacaciones con mis hijos en Cerro Bayo. Nada que me dé más felicidad. También estoy enfocada en lo que se viene: a fines de agosto arranco con las grabaciones de MasterChef famosos, que va a ser increíble.

–¿Cómo están tus hijos?

–Pasamos momentos estresantes o caóticos, pero ellos están tranquilos, trato de que queden al margen de todo lo que pasa.

–Pero las más chicas estuvieron muy en el foco de la tormenta…

–Sí, vivieron situaciones puntuales que fueron tremendas, pero la verdad es que también tienen todo el apoyo y la contención de toda mi familia. Mi papá, mi mamá, mi hermana Zaira, los primos, mis amigos más cercanos… Yo siento que ellas lo viven diferente, de una manera más relajada. Muchas veces en las respuestas o en las reacciones de mis hijos encuentro la solución a lo que yo vivo de forma dramática.

–Pero imagino que también sufren… ¿Cómo manejás eso?

–Mis hijos son increíbles porque el sufrimiento de ellos muchas veces tiene que ver con verme mal a mí. Por eso esta vez, a diferencia de mi separación de Maxi, elegí mostrarme más fuerte para darles tranquilidad. Con mis hijos tengo un vínculo indestructible. Si de todo lo malo que nos pasó puedo sacar algo bueno, es que estamos más unidos que nunca. Somos un mismo bloque. Si alguna vez las chicas no están tan receptivas a ver a su papá, los más grandes les dicen: “Vamos con ustedes, las acompañamos”. Se apoyan mucho entre ellos.

–¿Tus hijos son tu mayor éxito?

–¡Sin dudas! Definitivamente son mi refugio, mi sanación, mi contención. Ellos son todo para mí. Valentino, que hoy tiene 16 y está jugando en River, vivió muchas cosas al lado mío y yo siempre me apoyaba mucho en él. Fue con Valen con quien aprendí a ser mamá y él, sin saberlo, me fue guiando por el mejor camino.

Martes 15. Todos listos para esquiar: Constantino, Benedicto, Wanda, Francesca, Isabella y Valentino. Cuando vivían en Europa, esquiaban en St. Moritz.

Una diosa a 1500 metros de altura. Wanda posa espléndida en la inmensidad de la Patagonia argentina, con las montañas nevadas de Cerro Bayo como telón de fondo.

–¿Qué les enseñás a tus hijos?

–Todo el tiempo les muestro el valor de la libertad. Como mamá quiero que sean felices y que hagan lo que realmente les dé alegría. Yo los voy a acompañar siempre. Que tengan sus propios proyectos y no cancelen nada por nadie. Me parece que uno es mucho más atractivo como ser humano cuando va por sus propios sueños.

–Los que conocen a tus hijos destacan lo educados y tranquilos que son como algo llamativo, como que tus hijos deberían ser caóticos.

–Para darte un ejemplo, el más grande de mis hijos hace tres años que no tiene una falta al colegio. Los más chiquitos son impecables. Yo tengo una manera de ser muy estricta como mamá. Estoy muy encima en el día a día. Ellos llegan del colegio y los esperan una profesora de todas las materias en español y una maestra de inglés. En casa hay una sala, por así decirlo, con computadoras, libros, cuadernos… Nadie imagina que en mi casa pueda haber esa estructura, pero la hay. El trato respetuoso con la gente es otra cosa que tampoco negocio.

–¿Cómo te organizás para estar presente en sus vidas?

–La verdad que nos cubrimos mucho entre nosotros. A mí me pasa que hay muchos actos durante el año y si yo estoy grabando quizás no puedo estar y lo su - fro un montón. Entonces Valentino me dice: “Quedate tranquila, ma, voy yo a ver el acto de las nenas. Yo estoy presente”. Cuando tuve la audiencia por el divorcio en Milán, justo había un acto muy importante en el colegio. Fueron mi hermana, mi papá y mis dos mejores amigos y me hicieron una videollamada. Hago todo lo posible para estar presente, pero también soy una mamá que trabaja. A veces me digo: “Podría trabajar menos o vivir sin trabajar”, aunque no es el ejemplo que quiero darles a mis hijos. Quiero ser un ejemplo de responsabilidad pare ellos.

–¿Qué te gustaría que tus hijos recuerden de vos cuando sean grandes?

–Que siempre fueron mi prioridad. Ellos son el motor de todo y la razón de cada cosa que hago o cada decisión, buena o mala, que tomo. En mi decisión de separarme de Mauro y con toda la culpa que eso conlleva, también sé que fue un ejemplo para que mis hijas mujeres en un futuro no permitan ciertas situaciones de un hombre y que mis hijos varones también entiendan que si se comportan como se portó Mauro pueden perder al amor de sus vidas.

“Tengo una manera de ser muy estricta como mamá. Estoy muy encima en el día a día”, nos dice Wanda.

Los hermanos, que aprovecharon la escapada de cinco días junto a su madre para tomar clases de esquí, posan a 1800 metros de altura.

–¿Cómo está todo hoy con Mauro?

–La verdad es que a él le costó mucho la separación. Yo hice el duelo estando a su lado. Lo hablamos muchas veces y él siempre sintió que iba a poder recuperar a la familia o recuperarme. Tres años inten - té recuperar la confianza en él, pero no pude. No me arrepiento, porque si no me hubiera dado esa oportunidad, me habría quedado la duda. La familia que teníamos merecía una y mil oportunidades más, pero no se dio. Siempre digo que prefiero que me dejen a ser yo la que deje porque en algún punto sentís que sos la responsable de que todo se vaya por la borda.

–¿Creés que es posible tener una buena relación con Mauro?

–Una buena relación llega cuando las dos partes pueden soltar de verdad. Él se va a calmar cuando pueda entender que estamos realmente separados. Nosotros teníamos una historia muy fuerte juntos, muchos proyectos que cumplimos y muchos por cumplir, pero si la separación no la trabajás con alguien o no te das el tiem po para el duelo, la herida se hace cada vez más grande y esa herida se transforma en enojo. Creo que ese enojo esconde tristeza.

–¿Y tu tristeza?

–Yo la sentí cuando tenía a toda mi familia junta y él me fue infiel.

–¿En qué estado está el divorcio?

–Yo presenté el divorcio en la Argentina y Mauro lo rechazó y lo presentó en Italia. Allá el trámite lleva muchos meses o años.

–¿Estás con alguien ahora?

–No, estoy sola.

–¿Te gustaría volver a enamorarte?

–Creo que eso no se puede planear. Si en medio de la vorágine que vivo con mis cosas y con los chicos conozco a alguien, ok. Pero no estoy yendo por la vida buscando a alguien. Tuve muchos años de casada y viviendo un poco la vida de otra persona, ahora estoy pensando mucho más en mí.

–¿Qué rasgos volverían atractivo a un hombre hoy?

–Ya me casé, ya tuve hijos, entonces el hombre que llegue tiene que ser una buena compañía, alguien que tengda energía, que realmente esté conmigo por amor. No necesito nada de un hombre. No me arrepiento de los años que yo acompañé, pero hoy no acompañaría la carrera de otro. Hoy necesito un hombre que me siga a mí.

"Lo que para otros quizás es un caos, un problema, una invasión a su privacidad, yo intento capitalizarlo".

–¿Cómo manejás el equilibrio entre tu alta exposición mediática y tu vida privada?

–A esta altura ya estoy acostumbrada y lo sé manejar. Mis hijos nacieron con una mamá así, también lo saben llevar. Me acuerdo que los primeros años muchos decían: “¿Cuánto va a durar esta?”, “¿Cuántos escándalos más va a tener?”. Yo pienso que me pasa lo mismo que a muchísimas personas o a un montón de familias. Hay mucho para afuera en mi vida, pero también tengo mi gente, mis amigos de siempre que me conectan con lo real, con lo importante de la vida.

–¿Por qué tu vida llama tanto la atención?

–Siempre mi vida, mi manera de moverme o mis decisiones llamaron la atención. Creo que si cualquier conductor se separara también los periodistas se harían eco. En mi caso, qué sé yo, quizás también les doy un poco más de condimentos. [Se ríe]. Lo que para otros quizás es un caos, un problema, una invasión a su privacidad, yo intento capitalizarlo.

–¿Qué cosas pequeñas te hacen feliz en lo cotidiano?

–A mí lo más simple me hace feliz. Por eso aprendí mucho de mi relación con Elian (L-Gante). Yo sé que todo el mundo se preguntaba el porqué de mi enganche con él. A mí me encanta la gente que me conecta y me lleva a la Wanda más real. A veces por mi trabajo o porque uso ropa de lujo o porque me voy de vacaciones a un lugar sofisticado, eso no se ve, pero yo soy feliz cuando conecto con la chica que fui y que no tenía todas esas posibilidades y también era feliz.

"Mi sueño era conducir un programa y este va a ser el tercer programa que hago en el primetime de un canal líder", asegura Wanda sobre su conducción en MasterChef Famosos.

"Cuando me apuntan con el dedo o me subestiman, más ganas de sobresalir o de esforzarme me dan".

Gorro de lana Chanel, mono Prada y botas con piel de Sarkany, la conductora posa en el living de la recepción del hotel Calfuco, un 5 estrellas con impresionantes vistas al Nahuel Huapi.

–¿Qué sueños te quedan por cumplir?

–La verdad que este último año cumplí muchos sueños. Siempre quise tener una casa en la playa y este verano la voy a estrenar, me la pude comprar. Está a 5 minutos de José Ignacio. Fuimos la semana pasada con mis amigos cuando me entregaron las llaves y te juro que abrí la ventana de mi habitación, era de noche y escuchaba el mar, y no lo podía creer. Mi sueño era conducir un programa y este va a ser el tercer programa que hago en el primetime de un canal líder. Sé que muchos pensaron que no iba a poder, pero cuando me apuntan con el dedo o me subestiman, más ganas de sobresalir o de esforzarme me dan.

