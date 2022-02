Álbum de viaje. Virginia Elizalde viajó al Caribe para celebrar su cumpleaños con su marido, sus hijas y nietos

Desde hace quince veranos, Cancún es un destino imprescindible en las vacaciones de Virginia Elizalde. La ex modelo elige las playas del caribe mexicano para reencontrarse con su hija mayor, Catalina Walther (38), que en 2006 se instaló allí con su marido, Martín Benítez, y juntos tienen una empresa de limpieza. “Siempre reservamos unos días de nuestras vacaciones para verlos”, cuenta Virginia, que espera con ansias el momento de encontrarse con sus nietos Kayla (13) y Niko (11). “Se los extraña un montón”, confiesa ella, que después de pasar una semana en Aspen junto a su marido, Eduardo “Coco” Fernández, y su hija menor, Sol (24), finalizó sus vacaciones en la playa. Allí también festejaron su cumpleaños, porque el 30 de enero Virginia sopló las 67 velitas. “Siempre deseo salud y amor, y que todos estén bien, porque cuando uno tiene una familia numerosa lo primero que pide es por sus seres queridos”, le dice a ¡HOLA! Argentina, recién llegada al país.

La exmodelo junto a su marido, Eduardo “Coco” Fernández, remando en el Caribe. “Nuestras vacaciones son siempre muy deportivas”, dice.

Un brindis playero con “Coco” Fernández, Cata -que vive en Cancún desde 2006 y tiene una empresa allí- y Sol, la menor, que estudia diseño industrial. "Durante el invierno se instaló en México durante tres meses, y siguió con los estudios online, para poder estar cerca de sus sobrinos", cuenta Virginia.

–Siempre estás espléndida, ¿cuál es tu clave para lograrlo?

–El secreto es nunca dejar de moverse. Además, como sano y tomo suplementos, porque con el tiempo el cuerpo deja de producir el colágeno y las proteínas, por ejemplo. Para mí la edad está en el espíritu, y jamás pienso en los años que tengo. Si hay una clave diría que es esa, mantenerse activa, y seguir haciendo deportes y gimnasia. Hay que tener metas deportivas, sin importar la edad.

–¿Cuándo descubriste que ese era el secreto de la juventud?

–Empecé a correr a los 45 y, aunque en ese momento me sentía un poco vieja para hacerlo, me di cuenta de que el límite estaba en mi cabeza, y que tenía que sacarme el “no puedo”. El año pasado aprendí wingsurf, y me encanta intentar cosas nuevas. El deporte y la vida al aire libre te hacen bien al espíritu y te llenan de energía.

–¿Qué proyectos tenés para este año?

–Estoy organizando viajes de mujeres para que prueben hacer nuevos deportes. El año pasado hice dos a Villa La Angostura, y quiero retomar uno que tenía programado al Gran Cañón del Colorado, que se suspendió por la pandemia. Convoco por Instagram, pero siempre se suman muchas por el boca a boca. Me encanta incentivar a otras mujeres a que se animen a superar sus límites.

Con su hija mayor, Cata, comparte el amor por la playa y la pasión por los deportes. Su heredera es ex atleta olímpica de windsurf.

Virginia con su nieto Niko (11), el hijo menor de Cata.

Una postal del verano junto a Coco y Sol.

Con sus nietos Kayla (13) y Niko (11). “Se los extraña un montón”, confiesa ella.

"Yo vine a visitarlos en febrero del año pasado, pero Coco no los veía desde el 2020. Nos veíamos más seguido antes de la pandemia", dice Virginia de los viajes a Cancún para reecontrarse con su hija, su yerno y sus nietos.

Virginia y Coco junto a Catalina, su marido Martín Benítez, y sus nietos Kayla y Niko.