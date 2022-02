La hija de Vilas en Buenos Aires. Andanin viajó junto a su mamá: jugó al tenis y salió de compras

Aunque nació en Francia y desde chica viajó por el mundo, Andanin Vilas (18) lleva en la sangre el amor por Argentina. La hija mayor de Guillermo Vilas (68) y la tailandesa Phiangphathu Khumueang (38) dejó por unos días su vida en Mónaco –donde está instalada desde hace más de cinco años con sus padres y sus tres hermanos, Lalindao (12), Intila (11) y Guillermo (4)– para conectarse con sus raíces argentinas.

Andanin jugó en el Club Belgrano con la mítica raqueta Head Vilas, con la que el ex campeón ganó sus cuatro Majors. Sole Giménez

Desde su círculo íntimo cuentan que ya de chiquitita Andanin entrenaba con su papá en la cancha 1 del Vilas Club, llevando su raqueta head grande. Si bien los niños suelen dar su primeros pasos en el tenis con raquetas junior; Guillermo Vilas quiso que su hija aprendiera a jugar con una de adultos desde el primer día.

La heredera del gran Willy paseó por las calles de Belgrano –el barrio en el que creció– antes de regresar a Mónaco.

Así, y escoltada por su madre, Andanin aprovechó su paso por Buenos Aires para comer asado en una parrilla de Palermo, recorrer tiendas de ropa –visitó el local de Benito Fernández, amigo de su madre y diseñador de su vestido de boda–, ver la final del Argentina Open entre el noruego Casper Ruud y Diego Schwartzman –en el court Guillermo Vilas del BA Lawn Tennis–, y entrenar en las canchas del Club Belgrano. De hecho, hasta se dio el gusto de jugar con la mítica raqueta Head Vilas con la que su papá ganó sus cuatro Majors (Roland Garros 1977, US Open 1977, Australian Open 1978 y 1979). “Empezar con papá como entrenador fue importante. Él pega fuerte todos los tiros. Y creo que eso me ayudó en la resistencia. Ahora, mi nuevo entrenador me enseña más técnicas de juego. Me sirve mucho. Yo sé dónde poner la pelota. Es algo que siempre destacó mi mamá”, explicó en una reciente entrevista que dio a la periodista Soledad Giménez.

Madre e hija visitaron la tienda del reconocido diseñador Benito Fernández, gran amigo de Phiangphathu.

Una imagen del día de casamiento de Guillermo Vilas y Phiangphathu Khumueang, el 16 de mayo de 2005. La novia lució un vestido de Benito Fernández. Sergio Llamera

El lunes 14, madre e hija emprendieron el regreso a Mónaco. ¿El plan? Terminar el colegio secundario en mayo y después dedicar un año entero a entrenar full time en Mallorca –donde Guillermo Vilas tiene una escuela–. Su sueño, después, es estudiar Negocios en alguna universidad de Estados Unidos.