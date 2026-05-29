Qué se sabe de… La faceta menos conocida de Matt Dillon, la hija de Michael Douglas que da el gran salto y Brad Pitt muy enamorado

Son todas novedades positivas en el mundo de las celebridades, y en esta nota te las contamos en detalle
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ARTE DE PELÍCULA
Quienes lo acompañaron durante la filmación de la película The Fence –desde la directora Claire Denis hasta sus compañeros, como Tom Blyth y Mia McKenna-Bruce–, sabían que si Matt Dillon (62) no tenía escenas pautadas, andaría dando vueltas por las calles de Dakar, Senegal, África, retratando gatos famélicos con crayones o acrílicos o dibujando el mar en sus cuadernos de bocetos.
“Matt siempre está dibujando, haciendo collages, coleccionando y escribiendo. Es como una esponja y un gran narrador de historias”, dijo Julia Dippelhofer, de The Journal Gallery, la sala ubicada en la 45 White Street donde el actor de Isla perdida y de Criaturas salvajes presentó “De Porto Novo a Abomey”.
La exposición, la primera de manera individual después de varias muestras colectivas en los Estados Unidos y en Europa de los últimos años, incluye obras que hizo en un viaje por Benín. “Toda mi infancia giró en torno al dibujo y la pintura”, contó él sobre su familia de artistas [tanto su padre como su abuela eran retratistas y su tío abuelo, Alex Raymond, creó la historieta Flash Gordon]. Una década atrás, empezó a tomárselo más en serio: empezó transformando la cocina de su departamento, en el Upper West Side de Manhattan, en taller; y, en 2016, decidió alquilar un estudio en Nueva York, que es su lugar en el mundo.
NACE UNA ESTRELLA
“Crecí haciendo teatro”, contó recientemente Carys Zeta Douglas (23), hija de las leyendas de Hollywood Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quien está a punto de iniciar su carrera en los escenarios neoyorquinos con una nueva versión de La gaviota, el clásico de Antón Chéjov, producido por Solid Flesh Company. Allí interpretará a Nina, una joven aspirante a actriz envuelta en un complejo triángulo amoroso.
Recién graduada de Brown University, donde estudió Cine y Relaciones Internacionales, la hija menor del matrimonio nunca ocultó su deseo de seguir los pasos de sus padres. En los últimos años, además, fue ganando protagonismo en alfombras rojas, desfiles y festivales como Cannes, donde llamó la atención por su estilo y su notable parecido con su madre. “Mi madre es un ícono para mí”, confesó la joven, que también disfruta del canto y de tocar el piano. Con este debut, Carys comienza a escribir su propio camino en la industria.
SIGUEN JUNTOS
Después de su notoria ausencia en la graduación de su hija Zahara –se recibió de licenciada en Psicología en Spelman College, en Atlanta–, Brad Pitt (62) volvió a la escena pública del brazo de su novia desde hace cuatro años, Inés de Ramón (33). Los novios, que desde hace seis meses no posaban para los fotógrafos, fueron al lanzamiento de Mercedes-AMG, la división de autos de alta gama de la reconocida marca alemana, celebrado en el Sixth Street Bridge de Los Ángeles. Allí, el actor lució un nuevo look retro que enseguida acaparó todas las miradas, mientras que la empresaria de origen español sorprendió con un sensual strapless íntegramente drapeado, que acompañó con sandalias de finas tiras cruzadas.
Brad e Inés se conocieron en 2022 a través de amigos en común. Si bien suelen cuidar con recelo su vida privada, la prensa los descubrió al poco tiempo durante el recital que brindó Bono en el Orpheum Theatre de Los Ángeles. La primera aparición pública y oficial –hoy conviven en una gran mansión en Los Ángeles– fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.
DINASTÍA DE ACTORES
“Qué regalo tan maravilloso poder acompañar a papá, tres generaciones juntas [también estuvo su hija, Jaya Harper], en esta retrospectiva sobre su vida y carrera en el documental Dernsie. Gracias a todos los que cuidaron de nuestra familia con tanto cariño”, escribió la actriz y productora Laura Dern (59) en sus redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes junto a su padre, el legendario actor Bruce Dern (89), con quien mantuvo durante años un vínculo distante e intermitente. Padre e hija se convirtieron en estrellas de La Croisette como invitados de honor de la sección Cannes Classics, donde presentaron el documental dirigido por Mike Méndez, un recorrido por la trayectoria del veterano intérprete que fue ovacionado durante varios minutos.
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