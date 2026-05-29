Qué se sabe de… La faceta menos conocida de Matt Dillon, la hija de Michael Douglas que da el gran salto y Brad Pitt muy enamorado

ARTE DE PELÍCULA

Quienes lo acompañaron durante la filmación de la película The Fence –desde la directora Claire Denis hasta sus compañeros, como Tom Blyth y Mia McKenna-Bruce–, sabían que si Matt Dillon (62) no tenía escenas pautadas, andaría dando vueltas por las calles de Dakar, Senegal, África, retratando gatos famélicos con crayones o acrílicos o dibujando el mar en sus cuadernos de bocetos.

“Antes pintaba de manera ocasional, pero empecé a hacerlo de forma más regular”, ha contado el actor y director, quien –además de pintar– también realiza collages, escribe poesía y es fan del jazz y de la música afrocubana Mondadori Portfolio - Mondadori Portfolio Editorial

“Matt siempre está dibujando, haciendo collages, coleccionando y escribiendo. Es como una esponja y un gran narrador de historias”, dijo Julia Dippelhofer, de The Journal Gallery, la sala ubicada en la 45 White Street donde el actor de Isla perdida y de Criaturas salvajes presentó “De Porto Novo a Abomey”.

La obra, en óleo, es de 2022

La exposición, la primera de manera individual después de varias muestras colectivas en los Estados Unidos y en Europa de los últimos años, incluye obras que hizo en un viaje por Benín. “Toda mi infancia giró en torno al dibujo y la pintura”, contó él sobre su familia de artistas [tanto su padre como su abuela eran retratistas y su tío abuelo, Alex Raymond, creó la historieta Flash Gordon]. Una década atrás, empezó a tomárselo más en serio: empezó transformando la cocina de su departamento, en el Upper West Side de Manhattan, en taller; y, en 2016, decidió alquilar un estudio en Nueva York, que es su lugar en el mundo.

Esta obra forma parte de la muestra “Porto Novo to Abomey”, que finalizó el 23 de mayo

NACE UNA ESTRELLA

“Crecí haciendo teatro”, contó recientemente Carys Zeta Douglas (23), hija de las leyendas de Hollywood Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, quien está a punto de iniciar su carrera en los escenarios neoyorquinos con una nueva versión de La gaviota, el clásico de Antón Chéjov, producido por Solid Flesh Company. Allí interpretará a Nina, una joven aspirante a actriz envuelta en un complejo triángulo amoroso.

Carys Zeta Douglas en un evento benéfico en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en noviembre de 2025, impecable con total look Chanel Cindy Ord - Getty Images North America

Recién graduada de Brown University, donde estudió Cine y Relaciones Internacionales, la hija menor del matrimonio nunca ocultó su deseo de seguir los pasos de sus padres. En los últimos años, además, fue ganando protagonismo en alfombras rojas, desfiles y festivales como Cannes, donde llamó la atención por su estilo y su notable parecido con su madre. “Mi madre es un ícono para mí”, confesó la joven, que también disfruta del canto y de tocar el piano. Con este debut, Carys comienza a escribir su propio camino en la industria.

Acompañó a sus padres, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas, en la alfombra roja de Cannes 2023, donde deslumbró con un diseño de Elie Saab –al igual que su madre– y joyas de Chopard Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

SIGUEN JUNTOS

Después de su notoria ausencia en la graduación de su hija Zahara –se recibió de licenciada en Psicología en Spelman College, en Atlanta–, Brad Pitt (62) volvió a la escena pública del brazo de su novia desde hace cuatro años, Inés de Ramón (33). Los novios, que desde hace seis meses no posaban para los fotógrafos, fueron al lanzamiento de Mercedes-AMG, la división de autos de alta gama de la reconocida marca alemana, celebrado en el Sixth Street Bridge de Los Ángeles. Allí, el actor lució un nuevo look retro que enseguida acaparó todas las miradas, mientras que la empresaria de origen español sorprendió con un sensual strapless íntegramente drapeado, que acompañó con sandalias de finas tiras cruzadas.

Brad Pitt reaparece con su novia, Inés de Ramón, tras seis meses de ausencias Christopher Polk - WWD

Brad e Inés se conocieron en 2022 a través de amigos en común. Si bien suelen cuidar con recelo su vida privada, la prensa los descubrió al poco tiempo durante el recital que brindó Bono en el Orpheum Theatre de Los Ángeles. La primera aparición pública y oficial –hoy conviven en una gran mansión en Los Ángeles– fue en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2024.

Mientras se prepara para el estreno de su nueva película, The Adventures of Cliff Booth, Brad se hizo un tiempo y asistió junto a su novia al lanzamiento de Mercedes-AMG, la división de autos de alta gama de la firma alemana celebrada en Los Ángeles Christopher Polk - WWD

DINASTÍA DE ACTORES

“Qué regalo tan maravilloso poder acompañar a papá, tres generaciones juntas [también estuvo su hija, Jaya Harper], en esta retrospectiva sobre su vida y carrera en el documental Dernsie. Gracias a todos los que cuidaron de nuestra familia con tanto cariño”, escribió la actriz y productora Laura Dern (59) en sus redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más emotivos del Festival de Cannes junto a su padre, el legendario actor Bruce Dern (89), con quien mantuvo durante años un vínculo distante e intermitente. Padre e hija se convirtieron en estrellas de La Croisette como invitados de honor de la sección Cannes Classics, donde presentaron el documental dirigido por Mike Méndez, un recorrido por la trayectoria del veterano intérprete que fue ovacionado durante varios minutos.

La complicidad entre Laura Dern y su padre Bruce –de smoking negro con gorra blanca de los Dodgers- se llevó todas las miradas. Ella deslumbró con un vestido gris perla y plata de Giorgio Armani, bordado en microcristales, que acompañó con alhajas Boucheron Dominique Charriau - WireImage