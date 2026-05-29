Reina Máxima: las fotos de su formación militar, el significado de la boina que recibió y una sorpresa final que la emocionó

La monarca completó la primera parte de su instrucción como reservista en las Fuerzas de Defensa neerlandesas.
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La reina Máxima completó este viernes la primera parte de su formación como reservista en las Fuerzas de Defensa neerlandesas. En un día de calor agobiante, la monarca -que estuvo acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro, y dos de sus hijas, las princesas Amalia y Ariane-, recibió su boina en la base militar Trip van Zoudtlandtkazerne de Breda, al sur del país.
El emblema que luce Máxima en su nueva boina es el de un león sobre fondo rojo punzó, también conocido como el símbolo del Gran Estado Mayor. Este emblema deriva del escudo de armas de la Casa de Nassau, la espada y el haz de flechas del León de los Estados, que había sido usado desde 1946 por el personal militar asignado administrativamente al Estado Mayor. Luego desapareció del código de vestimenta con la creación del Estado Mayor del Ejército en 1975, pero cuando Guillermo Alejandro ascendió al trono en 2013, el emblema fue reinstaurado. El Rey lo usa con su uniforme del Ejército.
El Comandante de la Academia de Defensa de los Países Bajos se dirigió brevemente a Máxima, elogiando la implicancia de la Casa Real en materia de defensa y afirmó que, con esta iniciativa, la Reina “inspira y motiva”.
Una vez que la monarca haya completado su formación como reservista, recibirá el rango de Teniente Coronel, pero no estará asignada a ninguna rama, regimiento o cuerpo específico. Sólo desempeñará un papel más general y amplio dentro del Ejército Real de los Países Bajos.
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