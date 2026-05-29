Reina Máxima: las fotos de su formación militar, el significado de la boina que recibió y una sorpresa final que la emocionó

La reina Máxima completó este viernes la primera parte de su formación como reservista en las Fuerzas de Defensa neerlandesas. En un día de calor agobiante, la monarca -que estuvo acompañada por su marido, el rey Guillermo Alejandro, y dos de sus hijas, las princesas Amalia y Ariane-, recibió su boina en la base militar Trip van Zoudtlandtkazerne de Breda, al sur del país.

La ceremonia de entrega de boinas tuvo lugar en el sofocante patio del cuartel

Tras la orden de "¡Quítense las gorras, pónganse las boinas!", el grupo tiró las gorras al suelo y luego se calzó las boinas DPPA - Sipa USA

El emblema que luce Máxima en su nueva boina es el de un león sobre fondo rojo punzó, también conocido como el símbolo del Gran Estado Mayor. Este emblema deriva del escudo de armas de la Casa de Nassau, la espada y el haz de flechas del León de los Estados, que había sido usado desde 1946 por el personal militar asignado administrativamente al Estado Mayor. Luego desapareció del código de vestimenta con la creación del Estado Mayor del Ejército en 1975, pero cuando Guillermo Alejandro ascendió al trono en 2013, el emblema fue reinstaurado. El Rey lo usa con su uniforme del Ejército.

La Reina posa con su hija Amalia, el rey Guillermo Alejandro (al igual que ella, lucieron el uniforme militar) y la más chica de la familia, la princesa Ariane CORDONPRESS - Sipa USA

La alegría desborante de Máxima en un abrazo con Ariane que lo dice todo, frente a las miradas cargadas de emoción del Rey y la heredera del trono. Fue una gran soprensa para la Reina encontrarse con dos de sus hijas en un día tan especial CORDONPRESS - Sipa USA

El Comandante de la Academia de Defensa de los Países Bajos se dirigió brevemente a Máxima, elogiando la implicancia de la Casa Real en materia de defensa y afirmó que, con esta iniciativa, la Reina “inspira y motiva”.

El grupo escucha atentamente las palabras del Comandante de la Academia de Defensa de los Países Bajos, el General mayor Roy Sillen koninklijkhuis

Una vez que la monarca haya completado su formación como reservista, recibirá el rango de Teniente Coronel, pero no estará asignada a ninguna rama, regimiento o cuerpo específico. Sólo desempeñará un papel más general y amplio dentro del Ejército Real de los Países Bajos.

La reina Máxima completó la primera parte de su entrenamiento militar y recibió su boina: "Es un ejemplo para muchos"

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