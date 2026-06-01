Pura sensualidad: los impactantes looks con los que Jennifer Lopez promociona su última película

Con fabulosos 56 años, la cantante y actriz hizo temblar las alfombras rojas con escotes y tajos de vértigo
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Dos años después de haber anunciado su separación con Ben Affleck (53), Jennifer Lopez (56) se muestra feliz con la soltería y así lo deja en claro con los looks de infarto que viste y marcan tendencia. “Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrarla dentro de mí”, confió hace un tiempo la actriz, a quien desde que firmó el divorcio no se le conoció otra pareja.
Enfocada en su familia –sus mellizos Emme y Max ya van a la universidad– y en su carrera, la artista estrenó la película Office Romance, junto a Brett Goldstein, y está en plena gira. En su desfile promocional, el look más comentado fue el que usó durante el estreno mundial celebrado en Los Ángeles. Se trató de un archivo de Versace de 2004. En su paso por el popular talk show Jimmy Kimmel Live!, habló de su presente sentimental: “Estoy muy bien y la soltería es fantástica. ¡Debería haberlo hecho antes!”, confesó entre risas y luego concluyó: “Ya conoceré a alguien en algún lugar, algún día”.
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