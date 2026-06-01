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Pura sensualidad: los impactantes looks con los que Jennifer Lopez promociona su última película

Con fabulosos 56 años, la cantante y actriz hizo temblar las alfombras rojas con escotes y tajos de vértigo

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Audaz en la alfombra roja, J.Lo atrapó todas las miradas en su paso por Los Ángeles y Nueva York

Dos años después de haber anunciado su separación con Ben Affleck (53), Jennifer Lopez (56) se muestra feliz con la soltería y así lo deja en claro con los looks de infarto que viste y marcan tendencia. “Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrarla dentro de mí”, confió hace un tiempo la actriz, a quien desde que firmó el divorcio no se le conoció otra pareja.

J.Lo en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) celebrado en el Teatro Chino, donde recibió el Adelante Award for Industry por su trayectoria. Para la ocasión vistió un diseño con escote profundo y abertura lateral de Bronx and Banco que combinó con chaqueta de plumas y sandalias y sobre de Tyler Ellis
J.Lo en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) celebrado en el Teatro Chino, donde recibió el Adelante Award for Industry por su trayectoria. Para la ocasión vistió un diseño con escote profundo y abertura lateral de Bronx and Banco que combinó con chaqueta de plumas y sandalias y sobre de Tyler EllisBrianna Bryson - FilmMagic
La actriz acaparó los flashes con un Versace de archivo de 2004, de soutien estructurado, transparencias y una falda de gran volumen y cola
La actriz acaparó los flashes con un Versace de archivo de 2004, de soutien estructurado, transparencias y una falda de gran volumen y colaGilbert Flores - Variety
Jennifer y elenco en la avant-premiere de la película "Office Romance"
Jennifer y elenco en la avant-premiere de la película "Office Romance"

Enfocada en su familia –sus mellizos Emme y Max ya van a la universidad– y en su carrera, la artista estrenó la película Office Romance, junto a Brett Goldstein, y está en plena gira. En su desfile promocional, el look más comentado fue el que usó durante el estreno mundial celebrado en Los Ángeles. Se trató de un archivo de Versace de 2004. En su paso por el popular talk show Jimmy Kimmel Live!, habló de su presente sentimental: “Estoy muy bien y la soltería es fantástica. ¡Debería haberlo hecho antes!”, confesó entre risas y luego concluyó: “Ya conoceré a alguien en algún lugar, algún día”.

Al estreno mundial de su última película, Office Romance, llevó un vestido Old Hollywood de Mônot que combinó con guantes largos y collar de diamantes de Cartier
Al estreno mundial de su última película, Office Romance, llevó un vestido Old Hollywood de Mônot que combinó con guantes largos y collar de diamantes de CartierPhillip Faraone - Getty Images North America
Para asistir al show de Jimmy Kimmel Live!, vistió pantalones palazzo de tiro alto con camisa de seda y cartera de mano de Schiaparelli
Para asistir al show de Jimmy Kimmel Live!, vistió pantalones palazzo de tiro alto con camisa de seda y cartera de mano de Schiaparelli PG/Bauer-Griffin - GC Images
Durante la entrevista, Kimmel le preguntó por su situación sentimental actual y JLo confirmó que está soltera y muy feliz : "La soltería es fantástica", dijo
Durante la entrevista, Kimmel le preguntó por su situación sentimental actual y JLo confirmó que está soltera y muy feliz : "La soltería es fantástica", dijo
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