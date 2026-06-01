Pura sensualidad: los impactantes looks con los que Jennifer Lopez promociona su última película

Dos años después de haber anunciado su separación con Ben Affleck (53), Jennifer Lopez (56) se muestra feliz con la soltería y así lo deja en claro con los looks de infarto que viste y marcan tendencia. “Estar en una relación no me define. No puedo seguir buscando la felicidad en otras personas. Tengo que encontrarla dentro de mí”, confió hace un tiempo la actriz, a quien desde que firmó el divorcio no se le conoció otra pareja.

J.Lo en el Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF) celebrado en el Teatro Chino, donde recibió el Adelante Award for Industry por su trayectoria. Para la ocasión vistió un diseño con escote profundo y abertura lateral de Bronx and Banco que combinó con chaqueta de plumas y sandalias y sobre de Tyler Ellis Brianna Bryson - FilmMagic

La actriz acaparó los flashes con un Versace de archivo de 2004, de soutien estructurado, transparencias y una falda de gran volumen y cola Gilbert Flores - Variety

Jennifer y elenco en la avant-premiere de la película "Office Romance"

Enfocada en su familia –sus mellizos Emme y Max ya van a la universidad– y en su carrera, la artista estrenó la película Office Romance, junto a Brett Goldstein, y está en plena gira. En su desfile promocional, el look más comentado fue el que usó durante el estreno mundial celebrado en Los Ángeles. Se trató de un archivo de Versace de 2004. En su paso por el popular talk show Jimmy Kimmel Live!, habló de su presente sentimental: “Estoy muy bien y la soltería es fantástica. ¡Debería haberlo hecho antes!”, confesó entre risas y luego concluyó: “Ya conoceré a alguien en algún lugar, algún día”.

Al estreno mundial de su última película, Office Romance, llevó un vestido Old Hollywood de Mônot que combinó con guantes largos y collar de diamantes de Cartier Phillip Faraone - Getty Images North America

Para asistir al show de Jimmy Kimmel Live!, vistió pantalones palazzo de tiro alto con camisa de seda y cartera de mano de Schiaparelli PG/Bauer-Griffin - GC Images