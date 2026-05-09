Qué se sabe de… El plan futbolero de Penélope Cruz, el “gesto animal” de Glenn Close y la sorpresa emplumada de David Beckham

TARDE DE FÚTBOL EN PARÍS

Javier Bardem y Penélope Cruz, uno de los matrimonios más sólidos del cine español, se regalaron una tarde muy especial junto a su hijo Leo (15) en las tribunas del estadio del Paris Saint‑Germain, que el fin de semana pasado enfrentó al FC Lorient (el partido terminó empatado 2-2). Muy relajados, lejos del brillo de las alfombras rojas, los actores –que también tienen a Luna (12)– apostaron por un plan familiar.

La pareja de actores junto a su hijo Leo GettyImages

Penélope, fiel a su elegancia natural, eligió un estilismo cómodo pero impecable, mientras que Javier llevó la camiseta del PSG. Tanto ellos como el mayor de sus herederos lucieron gorras azules del equipo dirigido por el español Luis Enrique Martínez García. Leo fue, sin duda, el gran protagonista del día: concentrado en el juego, celebrando cada jugada y compartiendo miradas cómplices con sus padres.

Penélope, muy sonriente, sumó al look la gorra del PSG (como su marido y su hijo), grandes anteojos de sol y cartera blanca, estos últimos ítems de Chanel GettyImages

AMOR ANIMAL

La actriz Glenn Close (79) sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al participar de la tradicional ceremonia de huellas de manos y pies en el Teatro Chino TCL, durante el TCM Classic Film Festival, que se celebró del 30 de abril al 3 de mayo. En un gesto entrañable, la intérprete también inmortalizó las huellas de su perro Pip –Sir Pippin de Beanfield–, un bichón habanero que suele acompañarla en alfombras rojas y eventos públicos y a quien Close define como su animal de apoyo emocional.

El momento en el que Pip, el bichón habanero de la actriz, dejó su marca GettyImages

La actriz se sumó al selecto grupo del cine cuyas huellas permanecen en este emblemático espacio de Hollywood GettyImages

Con este homenaje, se convirtió en la figura número 200 en formar parte de esta tradición del cine. La actriz asistió acompañada por su hija Annie Starke y su nieto Rory, y recibió el saludo de colegas como Mila Kunis, Melissa McCarthy, Ben Falcone y Zelda Williams. La ceremonia coincidió con una proyección especial de Dangerous Liaisons, film que le valió una de sus ocho nominaciones al Oscar.

La actriz, que lució un traje oversized y anteojos oscuros, estuvo acompañada por su hija Annie Starke y su nieto Rory GettyImages

SORPRESA EMPLUMADA

Entre celebraciones íntimas, gestos de unión y un estilo de vida tranquilo que cultiva lejos del campo de juego, David Beckham celebró su cumpleaños número 51 con un regalo tan entrañable como inesperado. La responsable de la sorpresa fue Victoria Beckham, quien obviamente conoce a la perfección los gustos de su marido: esta vez, nada de relojes costosos ni autos de lujo, sino unas gallinas destinadas a ampliar uno de los hobbies favoritos del ex futbolista. En un video compartido por la propia Victoria, vemos al cumpleañero, con sombrero de cowboy y una gran sonrisa, cargando dos cajas en las que traía los regalos. “Esta es de parte de Harper”, se escucha decir a la diseñadora cuando David toma entre sus manos a una gallina blanca.

Beckham carga las cajas con moños blancos mientras entra al gallinero que tiene en su finca de los Cotswolds

Una de las gallinas que recibió David es de raza holandesa barbuda

El ex futbolista y ahora granjero muestra feliz uno de los regalos

En su finca de los Cotswolds, en el corazón rural del Reino Unido, Beckham construyó un gallinero donde cría distintas razas, actividad que inició en 2023 y que se consolidó como parte esencial de su rutina diaria.

DOS RECONOCIMIENTOS PARA DOS ÍCONOS

En coincidencia con el estreno de El diablo viste a la moda 2, en la que comparten elenco con Meryl Streep y Anne Hathaway, los actores Emily Blunt (43) y Stanley Tucci (65) recibieron cada uno su estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una animada ceremonia en la que estuvieron rodeados de amigos como Matt Damon, Robert Downey Jr. y la mismísima Meryl Streep, y de sus amores: John Krasinski, el marido de la actriz, y Felicity Blunt, hermana mayor de Emily y la mujer de Tucci (la propia Emily los presentó en su boda y el flechazo fue inmediato).

Divertidos y estilosos, los amigos posan para los fotógrafos. Emily con un conjunto blanco de crochet de Magda Butrym y Stanley con un traje azul marino de raya diplomática con camisa y corbata a juego GettyImages

Las dos parejas: Tucci y su mujer, Felicity Blunt, y Emily con su marido, el también actor John Krasinski GettyImages

Entre risas y fotos, cuando le tocó el momento de hablar, ella no pudo ocultar su emoción: “Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí, y el verdadero ‘tanque’ de figuras que vinieron a hablar sobre mí me dejó completamente abrumada –dijo Emily–. Este mundo, y este espacio de juego que tenemos la posibilidad de experimentar, es un enorme privilegio, y me siento honrada de compartirlo con Tucci”, agregó.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana foto: Samuel Ganem