Aracely Arámbula. Podría demandar a Luis Miguel por no pagar la pensión de sus hijos

Nuevamente hay tensión entre Aracely Arámbula y Luis Miguel. El abogado de la actriz participó en el programa Ventaneando (TV Azteca) y dio detalles sobre la situación actual del “Sol” con sus hijos. Y es que, al parecer, el cantante hace un año que no paga la pensión de Miguel y Daniel. “Es sabido que, desde finales de 2019 o principios de 2020, la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos”, dijo Guillermo Pous. Según se comentó en el programa, Luis Miguel tampoco habría cumplido con la obligación de convivencia con sus hijos, un tema sobre el que el abogado de Arámbula prefirió no pronunciarse. “La relación que debería existir entre padre e hijo es algo sobre lo que prefiero no hacer ninguna clase de comentario”. Después de estos meses, Aracely podría denunciar a Neftlix, a la productora Gato Grande y al propio Luis Miguel para que pague no sólo la pensión, sino también la cantidad atrasada. “Se tiene la alternativa de presentar una demanda en contra de quien explota la serie, en este caso la plataforma digital, al igual que la productora –que es quien recibe el beneficio por haber vendido la serie–, y a su vez las cuentas del protagonista o persona que haya vendido sus derechos de imagen o derechos biográficos”, dijo Pous. Durante la entrevista también se habló de otro incumplimiento por parte del artista mexicano: se habría negado a entregar una camioneta a su ex que estaba destinada para el transporte de los chicos.

Al preguntarle al abogado cuál es la respuesta por parte de Luis Miguel al solicitarle el pago de la pensión de sus hijos, aseguró: “Desconozco el argumento, simplemente el abogado nos dice que no hay forma de pagar en este momento”. “Regularmente se cumplía esta obligación más allá de hacerlo puntualmente o no, sin embargo, con lo complicado de la situación, no existiendo la fuente habitual de trabajo con la que contaba la señora Arámbula, ahora ella es quien corre con todos los gastos y, además, echando mano de sus ahorros”, resaltó.

