“¡Buen día, Argentina!“: así fue el paso fugaz por Buenos Aires de uno de los “ángeles” más sensuales del mundo

La supermodelo brasileña Adriana Lima estuvo menos de 48 horas en Argentina
- 3 minutos de lectura'
Icono mundial de la moda, Adriana Lima (44) desembarcó en Buenos Aires el pasado miércoles por apenas 48 horas y deslumbró a su paso no sólo con su belleza atemporal sino con su amabilidad y buen trato con la gente que se acercó a saludarla. Acompañada por su manager, la top model nacida en San Salvador de Bahía, Brasil, se instaló en La Mansión del Hotel Four Seasons, donde el primer día se dedicó a descansar y solamente salió a la noche para probar la carne argentina en la parrilla Don Julio. “¡Qué delicia la comida en este país!”, le dijo a ¡HOLA! Argentina más tarde. El jueves, en tanto, arrancó su jornada a las 7, para dedicarla de lleno a Victoria´s Secret, que la trajo al país para celebrar la inauguración de un nuevo local en Alto Palermo palpitando la fecha más romántica del año: el 14 de febrero, Día de San Valentín.
Cerca de las 11 de la mañana, después de una sesión de fotos y vdeos, Adriana dijo presente en la inauguración del local donde la esperaban influencers como Angie Landaburu, Stephanie Demner o la modelo Sofía Zámolo, que se acercaron a saludarla y compartir una serie de mocktails de frutas y una mesa dulce e interiorizarse sobre su vida.
Como se sabe, Adriana es uno de los “ángeles” más icónicos de la marca: desde 1999, protagoniza campañas globales de sus diferentes líneas y participó en veinte oportunidades del Victoria’s Secret Fashion Show, convirtiéndose en la modelo con mayor trayectoria en la historia del desfile de la marca.
Por otra parte, forma parte de una generación de modelos icónicas como Gisele Bündchen Alessandra Ambrosio o Izabel Goulart, que convirtieron a Brasil en un auténtico semillero de talento en el mundo del modelaje. Empezó a desfilar a los 15 años, casi de casualidad, cuando acompañó a una amiga a un concurso de belleza (Ford Supermodel of Brazil) y resultó ganadora. A partir de ahí su carrera no tuvo techo, protagonizó millones de tapas alrededor del mundo y se subió a las pasarelas internacionales más cotizadas.
Apenas unas horas después dio por finalizada su visita al país y partió desde Ezeiza rumbo a Miami, una de las ciudades en las que tiene casa (desde el año pasado también reside en Los Ángeles), y donde la esperaban sus hijas Valentina y Sienna (fruto de su relación con su exmarido, Marko Jarić) y su hijo Cyan, el único heredero en común que tiene con su actual marido, el productor de cine Andre Lemmers.
