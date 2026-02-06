“¡Buen día, Argentina!“: así fue el paso fugaz por Buenos Aires de uno de los “ángeles” más sensuales del mundo

Icono mundial de la moda, Adriana Lima (44) desembarcó en Buenos Aires el pasado miércoles por apenas 48 horas y deslumbró a su paso no sólo con su belleza atemporal sino con su amabilidad y buen trato con la gente que se acercó a saludarla. Acompañada por su manager, la top model nacida en San Salvador de Bahía, Brasil, se instaló en La Mansión del Hotel Four Seasons, donde el primer día se dedicó a descansar y solamente salió a la noche para probar la carne argentina en la parrilla Don Julio. “¡Qué delicia la comida en este país!”, le dijo a ¡HOLA! Argentina más tarde. El jueves, en tanto, arrancó su jornada a las 7, para dedicarla de lleno a Victoria´s Secret, que la trajo al país para celebrar la inauguración de un nuevo local en Alto Palermo palpitando la fecha más romántica del año: el 14 de febrero, Día de San Valentín.

Sofía Zámolo fue una de las invitadas al evento exclusivo en Alto Palermo

Angie Landaburu también dijo presente e impactó con su set de camisa de gasa con pantalones de lentejuelas de Evangelina Bomparola, que decoró con accesorios dorados

Adriana se prepara para las fotos en la habitación de su hotel en Buenos Aires

Cerca de las 11 de la mañana, después de una sesión de fotos y vdeos, Adriana dijo presente en la inauguración del local donde la esperaban influencers como Angie Landaburu, Stephanie Demner o la modelo Sofía Zámolo, que se acercaron a saludarla y compartir una serie de mocktails de frutas y una mesa dulce e interiorizarse sobre su vida.

Palpitando el Día de San Valentín, el dress code fue rojo, rosa o blanco, algo que Sofía Zámolo y Agustina Casanova cumplieron a la perfección

Stephanie Demner apostó a un look monocromático con un crop top de plumas y pantalón sastrero e tiro alto

La modelo e influencer Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González, optó por un vestido mini con escote cuadrado y falda plisada

Adriana Lima también firmó autógrafos

Eva Bargiela apostó por un tailleur impoluto con minibag Gucci

La influencer Celeste Pamio también se sumó a la tendencia de complementar su look con mini bag

Total pink para la modelo Anabel Sánchez, que el 15 de febrero estará desfilando en la Semana de la Moda de Nueva York

Como se sabe, Adriana es uno de los “ángeles” más icónicos de la marca: desde 1999, protagoniza campañas globales de sus diferentes líneas y participó en veinte oportunidades del Victoria’s Secret Fashion Show, convirtiéndose en la modelo con mayor trayectoria en la historia del desfile de la marca.

Pura sensualidad sobre la pasarela, en octubre pasado

Por otra parte, forma parte de una generación de modelos icónicas como Gisele Bündchen Alessandra Ambrosio o Izabel Goulart, que convirtieron a Brasil en un auténtico semillero de talento en el mundo del modelaje. Empezó a desfilar a los 15 años, casi de casualidad, cuando acompañó a una amiga a un concurso de belleza (Ford Supermodel of Brazil) y resultó ganadora. A partir de ahí su carrera no tuvo techo, protagonizó millones de tapas alrededor del mundo y se subió a las pasarelas internacionales más cotizadas.

Después de la inauguración, Adriana partió rumbo a Miami, para reencontrarse con su familia

Apenas unas horas después dio por finalizada su visita al país y partió desde Ezeiza rumbo a Miami, una de las ciudades en las que tiene casa (desde el año pasado también reside en Los Ángeles), y donde la esperaban sus hijas Valentina y Sienna (fruto de su relación con su exmarido, Marko Jarić) y su hijo Cyan, el único heredero en común que tiene con su actual marido, el productor de cine Andre Lemmers.