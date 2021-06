Cachete Sierra. ¿Qué pasa entre el chico del momento y Laurita Fernández?

Dice que comenzó a actuar “de caradura”, haciendo publicidades cuando estaba en el jardín de infantes. Con 8 años, debutó en Chiquititas. “Yo quería jugar al fútbol, pero cuando nos mudamos a Pilar conocí a Agustina Cherri, que era vecina del barrio, y en ese momento ella estaba de novia con Tomás Yankelevich. Él me ofreció el trabajo y, aunque al principio le dije que no, mi hermana insistió para que me sumara”, rememora Agustín Sierra (30), que luego hizo otros grandes éxitos juveniles de Cris Morena hasta que al terminar Casi ángeles, se alejó del circuito.

En 2020 “Cachete” –como le dicen desde chico– volvió al candelero con su participación en Sex, viví tu experiencia (la obra de José María Muscari que agotó localidades sobre las tablas y que también fue un hit en su versión virtual) y después se consagró campeón en “Cantando por un sueño”. “2020 fue el año más intenso de mi vida, para bien y para mal”, detalla el actor, que perdió a su padre y a su abuelo en pandemia.

Desde su casa en Núñez, adonde se mudó hace cuatro meses con un amigo y su inseparable perra Staffordshire Bull Terrier, Marta, el participante de La academia abre su corazón.

–¿Cómo viviste la pandemia, en un año muy revolucionado para vos desde lo personal y laboral?

–Fue el momento más complicado de mi vida. Papá (Alberto) tenía una enfermedad en la sangre, Rendu-Osler-Weber, y venía complicado. Se trataba hace años, en los que pasó por muchas internaciones y transfusiones de sangre. Y su pérdida, después de una operación del corazón, fue chocante… porque pensamos que era una internación más. Su cuerpo dijo basta. Ahí me mudé nuevamente a Pilar con mi mamá y mi hermano, y al mes murió mi abuelo. Otro cuento: partió con casi 90 años en su casa y pudo despedirse de todos. Y ahí justo llegó la propuesta del “Cantando”. Pasé del encierro y las pérdidas a tener un laburo presencial y aprender algo nuevo como el canto, lo que me sostuvo para seguir. El “Cantando” me ayudó a sanar heridas y creo que la gente lo notó y por eso nos bancó tanto. Fue muy lindo recibir tanto cariño.

–Conociste la fama desde muy chico, ¿te influyó para mal?

–No, mi familia y los valores que me inculcaron me mantuvieron en eje. Si te la creés cuando estás arriba, cuando estás abajo te querés matar y la vida del actor es un sube y baja. No me sentía menos cuando nadie me reconocía por la calle y ahora tampoco me la creo por tener alta exposición.

–Mostraste tu costado erótico en Sex, ¿cómo te llevás con el mote de chico sexy?

–Me incomoda un poco cuando me lo dicen, pero entiendo que fue porque me veían haciéndome el sexy en Sex virtual. Lo cierto es que yo estaba viviendo otra realidad y cuando se apagaba la cámara iba a cambiarle el pañal a mi abuelo. Soy de los que cree que el físico se cae; lo que perdura es el talento.

–¿Tuviste una cita con alguien que conociste por Instagram?

–Sí, ¡obvio! Es un medio más para conocer gente. Igualmente, hoy lo tomo con mucho cuidado por el Covid y porque en un punto no sabés quién está del otro lado. Además, al estar expuesto a veces se hace difícil. De chico me ha pasado que muchas se enamoraron del personaje de la tele.

En su casa de Núñez, Cachete convive junto a un amigo. “Cada uno ocupó un piso de la planta alta y compartimos los espacios comunes”, cuenta mientras mira televisión con Roland Garros de fondo. Apasionado del tenis, el fútbol y los asados, se define como “buen parrillero, y también me defiendo con el sushi. En un momento tuve un intento de delivery, y al tiempo un bar, buscando una inversión que me ayudara a pagar las cuentas… pero los negocios no son lo mío”. Matias Salgado

"Quiero aprender de todo, desarrollar mi yo bailarín, y el día de mañana hacer un musical o algún producto para Netflix" Matias Salgado

SOLTERO CODICIADO

Todo un galán, salió con mujeres del medio como Lali Espósito, China Suárez, Cande Vetrano, Camila Mateos y Cande Ruggeri, y ahora dicen que está cerca de Laurita Fernández, aunque él asegura que está soltero.

–¿Es verdad que coqueteás con Laurita?

–La conocí el año pasado en el “Cantando” y hablamos un par de veces, pero entre nosotros sólo hay buena onda. Igualmente si sucede algo en privado, queda en privado. Ella se acaba de separar, por lo que escuché está bien sola.

–¿Qué clase de mujeres te atraen?

–Las simpáticas, desenvueltas, familieras, graciosas, compañeras. A veces soy medio denso cuando estoy en pareja, me gusta dormir abrazado y soy muy pegote.

–¿Te gustaría estar de novio?

–Me gustaría enamorarme. El amor saca a relucir mi mejor versión. Me hace sentir más feliz, comparto más, abrazo más, tengo más sexo… todo es mejor. Pero ahora no estoy enamorado de nadie.

–¿Cuáles son tus armas de seducción?

–Creo que el ser muy extrovertido, sociable, gracioso, tener buena onda. También me han dicho que bailo muy bien. Igualmente no es que te invito a salir y te hago una coreo para seducirte. [Risas].

–¿Con qué soñás?

–Quiero aprender de todo, desarrollar mi yo bailarín, y el día de mañana hacer un musical o algún producto para Netflix. Este último año y medio descubrí nuevas herramientas que me suman para ser un artista más completo, y La academia es un desafío en el que puedo demostrar mi versatilidad.

