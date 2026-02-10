Cale Ruggeri: las fotos de sus espectaculares vacaciones en Brasil y la confirmación de una fecha muy especial

La modelo e influencer viajó a Imbassaí con toda su familia
Candelaria Ruggeri (34) atraviesa un momento de plenitud absoluta y decidió celebrarlo en un escenario a la altura de sus emociones. La modelo e influencer eligió la reserva natural de Imbassaí, en Bahía (Brasil), para descansar junto a su futuro marido, Nicolás Maccari (34), y Vita (3), la hija que tienen. Rodeados de naturaleza y playas maravillosas, la pareja convirtió estas vacaciones en un verdadero encuentro familiar. Cale reunió a sus afectos más cercanos y compartió días de relax y celebración junto a sus padres, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, y sus hermanos Daiana y los mellizos Federica y Stephan, quienes también fueron parte de este viaje especial.
Si bien el cumpleaños de la modelo fue el 22 de enero, las vacaciones también sirvieron de festejo para soplar las velitas. Y, además, hubo anuncio del día de la ceremonia civil. Caminando de la mano por la playa, al atardecer, vestidos de blanco, entre besos y abrazos, Cale y Nico escribieron sus nombres en la arena y contaron que sellarán su amor el 28 de febrero. Luego vendrá la gran fiesta. “Quiero vivir la boda como un cuento de hadas”, le dijo la hija de Oscar a ¡HOLA! Argentina.
