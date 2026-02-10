LA NACION

Cale Ruggeri: las fotos de sus espectaculares vacaciones en Brasil y la confirmación de una fecha muy especial

La modelo e influencer viajó a Imbassaí con toda su familia

La hija de Oscar Ruggeri también aprovechó las vacaciones para celebrar su cumpleaños
Candelaria Ruggeri (34) atraviesa un momento de plenitud absoluta y decidió celebrarlo en un escenario a la altura de sus emociones. La modelo e influencer eligió la reserva natural de Imbassaí, en Bahía (Brasil), para descansar junto a su futuro marido, Nicolás Maccari (34), y Vita (3), la hija que tienen. Rodeados de naturaleza y playas maravillosas, la pareja convirtió estas vacaciones en un verdadero encuentro familiar. Cale reunió a sus afectos más cercanos y compartió días de relax y celebración junto a sus padres, Oscar Ruggeri y Nancy Otero, y sus hermanos Daiana y los mellizos Federica y Stephan, quienes también fueron parte de este viaje especial.

Cale viajó a Brasil con su prometido Nicolás, su hija Vita, sus padres Oscar y Nancy, sus hermanos Daiana y los mellizos Federica y Stephan y sus sobrinos. Todos se hospedaron en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa
La modelo posa espectacular en la playa
Con su futuro marido y la más mimada de la casa, en una selfie para el recuerdo
Pura ternura entre madre y hija
Si bien el cumpleaños de la modelo fue el 22 de enero, las vacaciones también sirvieron de festejo para soplar las velitas. Y, además, hubo anuncio del día de la ceremonia civil. Caminando de la mano por la playa, al atardecer, vestidos de blanco, entre besos y abrazos, Cale y Nico escribieron sus nombres en la arena y contaron que sellarán su amor el 28 de febrero. Luego vendrá la gran fiesta. “Quiero vivir la boda como un cuento de hadas”, le dijo la hija de Oscar a ¡HOLA! Argentina.

Cale luce impactante con una bikini de la cápsula creada por María Vázquez para Mono Fuk
En la playa, al atardecer, Cale y Nico confirmaron la fecha de su casamiento civil
El vestido semitransparente, con mariposas aplicadas y finos breteles que la modelo llevó para anunciar su boda es de Luisina Atelier
Detalle del vaporoso traje de inspiración nupcial
