Carolina Calvagni. La influencer, casada con Nicolás Tagliafico, habla de su vida junto al futbolista y su proyecto más personal

Luego de haber disfrutado de una romántica escapada a la Costa Azul junto a su marido, Nicolás Tagliafico (32), y de alentarlo durante el partido del seleccionado ante Chile el martes 3, Carolina Calvagni (29) volvió a armar sus valijas y desembarcó por unos días en Buenos Aires para celebrar el crecimiento de Calvagni, la marca de ropa deportiva que lanzó hace poco más de un año y que ya cuenta con más de cien mil seguidores en sus redes sociales.

Con un look sastrero de Joti Harriague, Caro Calvagni posa con su marido, Nicolás Tagliafico, vestido con una campera estilo college de Céline Paris. Se conocieron en 2014 a través de Facebook y desde entonces se volvieron inseparables. En enero de 2023 dieron el “sí, quiero”, apenas unos días después que el seleccionado argentino se consagrara campeón del mundo. foto: Matías Salgado

“Para mí fue clave que Nico viera hoy todo lo que logré… Que me viera inmensamente feliz”, dice a ¡Hola! Argentina. foto: Matías Salgado

“Lo festejamos con un evento pop up, con una locación secreta que no revelamos hasta último minuto. Me gusta mucho hacer este tipo de presentaciones, porque me conecta más con quienes se sienten identificadas con la marca, me da la posibilidad de charlar y conocer a las mujeres que compran nuestras prendas”, cuenta entusiasmada la influencer, quien, bajo la dirección meticulosa de Plan V (al mando de Claudia Villafañe), recibió a unas quinientas personas (en distintos turnos) durante todo el sábado pasado en la coqueta Casa Cavia.

"Me encantaría llegar con la marca a los estudios de yoga y pilates, salones de entrenamientos y lugares de nicho, porque el público directo está ahí. Conquistar el mundo, llegar a todos lados", cuenta entusiasmada la influencer. foto: Matías Salgado

A pesar de tener una agenda cargada, el jugador de fútbol y campeón del mundo también se hizo presente junto a su gran amor. “¿Cómo no iba a estar hoy si Caro me acompaña en todas? Siempre está cuando más la necesito y me ha bancado en toda mi carrera. Hoy quiero estar para ella, es lo más”, dijo el defensor en su breve encuentro con ¡HOLA! Argentina.

–Carolina, ¿cómo estás viviendo este día especial?

–Este es un evento que espero mucho y que siempre me gusta hacer, porque me conecta directamente con mi comunidad. Muchas de mis seguidoras me preguntan cuándo voy a estrenar local y la verdad es que siento que, si lo hago, voy a perder esto del contacto directo con la gente. Me pierdo de poder conocer a mujeres que compran las prendas y de charlar, aunque sea unos minutos, con quienes se sienten identificadas con la marca. La idea del pop up es que vivan la experiencia de estar en un lindo lugar y conocer el detrás de la marca. No quería que sólo se acercaran a comprar.

Caro con la organizadora del evento, Claudia Villafañe (también fue la wedding planner de su casamiento). foto: Matías Salgado

La modelo Eloísa Appó, Caro, Camila Mayán –ex novia de Alexis Mac Allister–, Lola Latorre y la influencer Camila Gordillo.

–¿Qué proyectos tenés para el futuro más inmediato?

–La marca todavía no cumplió dos años y ya tiene una identidad propia, con los colores que comunica, sus eventos, la gente. Creo que estamos creciendo bien. Hoy en día tenemos como base Barcelona y, desde ahí, distribuimos a Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Argentina, entre otros. Mi plan es seguir creciendo en Europa. Tengo fe de que de a poco vamos a ir ampliando el mercado. Me encantaría llegar a los estudios de yoga y pilates, salones de entrenamientos y lugares de nicho, porque el público directo está ahí. Conquistar el mundo, llegar a todos lados.

"La gente piensa que el dinero es felicidad absoluta, pero hay un costado que no es tan lindo y es estar sola sin tu familia y lejos de tu país. Aun teniéndolo todo, había momentos en que me sentía vacía."

–Pudiste fusionar tu pasión por el fitness con la moda.

–Me encanta todo esto que estoy haciendo, pero llegar hasta acá no fue fácil para mí, no es que un día me levanté y dije “quiero dedicarme a la moda deportiva”. Fue un proceso en el que hice terapia también. En esta búsqueda sabía que quería armar un proyecto que me permitiera trabajar en cualquier lugar del mundo donde estuviese. Lo cierto es que mi vida está en constante movimiento, siguiendo el camino de Nico. Entonces, en este camino de querer crear un emprendimiento, tenía claro que no podía tener una oficina fija ni un local y, por otro lado, tenía que ser algo que me representara, que me gustara, que me motivara. Y así comenzó esta aventura.

Con León, un bulldog francés de la familia, que lució un buzo de su marca. foto: Matías Salgado

–Es un desafío descubrir qué es lo que uno quiere hacer...

–Exacto. Fueron meses de mucha incertidumbre, no sólo por la búsqueda de una vocación, sino también por todos los desafíos que se atraviesan viviendo en el exterior. La vida de la mujer de un futbolista no es todo glamour. También te sentís sola y te cuesta conseguir un trabajo, porque estás en un país que no es el tuyo y no manejás el idioma, como el holandés. Tenés que adaptarte a un contexto nuevo, que cambia todo el tiempo según la carrera de tu marido. Por mi paz mental, entendí que necesitaba encontrarme y salir a cumplir mis propios sueños.

–Mucha gente pensaría que si estás al lado de un jugador de fútbol tenés la vida resuelta.

–Y no es así. La gente piensa que el dinero es felicidad absoluta, pero hay un costado que no es tan lindo y es estar sola sin tu familia y lejos de tu país. Aun teniéndolo todo, había momentos en que me sentía vacía. En ese deseo por querer acompañar a tu pareja para que cumpla sus sueños hay un punto en que dejás de pensar en los propios. Siento una gran admiración por Nico, por todo lo que logró y está logrando. Cada tanto yo me decía: “Qué bueno sería que él pudiera festejar mis logros también, ¿no?”. Por eso, para mí fue clave que él viera hoy todo lo que logré, que sea parte de ese orgullo que siento por las cosas que alcancé, que me vea inmensamente feliz.