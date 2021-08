Carrie Bradshaw. Descubrí los fabulosos nuevos looks del famoso personaje de Sarah Jessica Parker

El rodaje de la secuela de Sex & the City genera gran expectativa en los fans de la ficción que lanzó al estrellato a Sarah Jessica Parker y se verá por HBO Max. Aunque esta nueva entrega no llevará el mismo nombre que la famosa serie –su título es And Just Like That...–, no faltarán los looks que hicieron de este show uno de los preferidos por las amantes de la moda. Las calles de Nueva York vuelven a ser el marco donde Carrie, Miranda y Charlotte (Samantha no forma parte del reparto en esta ocasión) atraviesan una nueva etapa vital.

Uno de los primeros equipos que se le vieron por estos días en el rodaje, en Nueva York: mono de lino con capa, chaqueta entallada con flores de Dries Van Noten, tocado de plumas, dos carteras (una de malla metalizada), y sandalias modelo Liya, de Saint Laurent. Getty Images

Según publicaron medios especializados, Patricia Field, diseñadora de vestuario de la serie original y encargada de los looks de otros éxitos como Emily in Paris, no estará tampoco en esta producción pero, por lo que se puede ver, el guardarropa de Carrie Bradshaw sigue siendo de lo más inspirador.

La audacia es una de las marcas registradas del estilo de Carrie Bradshaw, capaz de combinar una camisa con un solero, sandalias de taco alto y salir airosa. Getty Images

Body negro de Capezio con falda voluminosa a lunares de Carolina Herrera, lazo a la cintura, stilettos con hebilla joya y tocado de plumas rosas y negras. Los accesorios para el pelo siempre fueron un fuerte del guardarropa de la periodista neoyorquina. Getty Images

