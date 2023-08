escuchar

Hoy, minutos después del mediodía, más de doscientas personas se reunieron en el Cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires para despedir los restos de Constancio C. Vigil, el empresario de medios que murió el pasado 29 de julio mientras viajaba a Miami. Tenía 86 años.

Acompañados por sus más íntimos, su mujer, Liliana Pata, y sus hijos Constancio (59), Pilar (58), Ana María (56) y Pablo (52) –de su primer matrimonio con Ana María Baudrix (quien también estuvo presente)– fueron los primeros en llegar a la pequeña capilla del cementerio.

Allí, el padre franciscano Diego Morea –amigo de la familia– le dedicó unas emotivas palabras a Vigil. “Constancio era un ‘grosso’, el CEO más sensible y solidario que conocí en mi vida. Él siempre me ayudó a ayudar a otros. Recuerdo que una vez lo llamé para contarle que tenía trece personas con adicciones en Córdoba y no tenía dónde internarlas. Él enseguida llamó al gobernador y le pidió una mano haciéndose cargo de todos los gastos. Bueno, les tengo una noticia: esas trece personas hoy están casadas, viven con sus hijos y ya no consumen. Todo eso fue gracias a Constancio, un hombre de fe y, como dice su hijo Costi, que tuvo mil vidas en una vida”, expresó el religioso.

Mary Vigil y Gustavo Yankelevich recuerdan con una sonrisa a Constancio, a quien Diego Morea, el sacerdote que habló, se refirió "como un CEO sensible y solidario". Matias Salgado

El ex presidente de River, Rodolfo D'Onofrio. Vigil era un gran hincha del club y tenía palco para ver todos los partidos del equipo. Matias Salgado

A continuación, Morea leyó una elegía escrita por la viuda, Liliana. “Hoy nos toca despedir a un hombre para el cual no es fácil encontrar palabras que puedan definirlo. No era común. Era, por el contrario, una persona que despertaba admiración. Era un ser inquieto, dinámico, apasionado por todo lo que hacía, emprendedor y amigo de sus amigos, que lo seguían en cada uno de sus proyectos sin dudarlo. Lo bueno era juntarse y escuchar sus anécdotas”, escribió ella, y continuó con palabras dirigidas a su gran amor:

“Te fuiste sin darte cuenta, feliz, muy feliz y en pleno viaje. Nos dejás a todos un gran dolor, pero nos queda el recuerdo de un hombre diferente, culto, educado, caballero, padre y amigo, elegante como pocos. Como alguien dijo muy acertadamente, con un perfume que sin dudas llegó al Cielo. Hoy despedimos a este gran hombre con la calma de saber que alcanzó el Cielo y el inmenso dolor de tener que aprender a vivir sin él”, concluyó el mensaje de Liliana, en la voz de Morea.

Tras la ceremonia, el cortejo continuó hasta la bóveda de la familia Vigil. Los periodistas Pablo Sirvén, Mariana Arias y Chiche Gelblung, y los empresarios Santiago Soldati, Rodolfo D’Onofrio y Gustavo Yankelevich –que asistió con su mujer, Rossella Della Giovampaola-, fueron algunas de las figuras que acompañaron a Constancio en su último adiós.

VUELO FINAL

Constancio Carlos Vigil era nieto del fundador de Editorial Atlántida y por décadas formó parte esa empresa familiar dedicada a la publicación de libros y revistas. Se desempeñó como director ejecutivo de varias publicaciones, entre ellas El Gráfico, y además fue uno de los propietarios de Telefé y de Radio Continental.

Hombre de mundo, sus últimos veinte años viajaba en busca del verano, ya que sufría el frío y adoraba pasar tiempo al aire libre y cerca del mar. Vivía en una chacra en Punta del Este junto a su mujer, Liliana Pata (70), y sus hijos menores, Emma Celeste (2) y Carlos Ángel, que en poco tiempo cumplirá un año. Fanático del golf y últimamente del truco (sus amigos “orientales” jugaron el pasado fin de semana la primera Copa Constancio C. Vigil en el Cantegril para recordarlo), su escapada a Miami contemplaba verlo jugar a Lionel Messi con los colores de Inter y además entrevistarse personalmente con él. Pero encontró la muerte en vuelo el 29 de julio, poco antes de aterrizar en uno de sus destinos preferidos en el mundo.

Constancio en el salón VIP de American Airlines, minutos antes de tomar el avión con destino a Miami. Fanático de las revistas y el periodismo gráfico, leyó ¡Hola! Argentina. El empresario de medios viajó en Business Class y se sentó en la butaca 7 A. Su plan en Miami era encontrarse con Lionel Messi.

Su viuda, Liliana Pata, y sus cuatro hijos mayores, Constancio (Costi), Pilar, Ana María (Mary) y Pablo, encabezaron la primera gran despedida: un velorio con responso al 8215 de Bird Road, en Miami, el pasado 2 de agosto. Además de la familia, estuvieron Víctor González (colaborador y socio de Vigil), Raúl y Susana Pucheta; sus amigos golfistas del exclusivo club La Gorce de Miami Beach; Roberto Sánchez, Antonio Arbulú, Cacho Fiore, Paquito Mayorga, Evangelina Bomparola y Juan Pons, entre otros. Además, la familia recibió numerosos mensajes e condolencias desde otros países, como el que envió Jackie Stewart, el legendario corredor británico de Fórmula 1, y su mujer Helen, quienes lamentaron la pérdida del amigo.

La noticia de la muerte del empresario había dado la vuelta al mundo cuando su hijo mayor, a través de las redes sociales, publicó un sentido saludo final: “¡Hasta que nos volvamos a ver, viejo!”