Corazón apasionado. Ivana Trump: se casó cuatro veces y su último marido era veinticuatro años menor que ella

Empresaria, modelo, escritora y diseñadora, Ivana Trump tuvo una vida de novela desde su nacimiento en Zlin, Checoslovaquia, en febrero de 1949, hasta su muerte: el amor llamó a su puerta muchas veces e incluso llegó al altar cuatro veces. La primera vez fue a sus 22 años, con Alfred Winklmayr, un instructor de esquí al que dio el sí en Praga y con el que estuvo casada dos años.

EL CAPÍTULO TRUMP

En 1972 se mudó a Canadá para trabajar como modelo de pieles. De ahí pasó a Nueva York, donde una noche, en el restaurante Maxwell’s Plum y con 26 años, cayó rendida a los encantos de Donald Trump. Al parecer, el empresario ayudó a su grupo a conseguir una mesa y pagó la comida. “Nunca había conocido a un hombre que pagara por todo y sin pedir nada a cambio”, contó ella. Se casaron en abril de 1977 y fueron padres de Donald Jr (44), Ivanka (40), y Eric (38). Vivían entre Manhattan y Connecticut, e Ivana participó activamente en los negocios del magnate.

En 1987, con su segundo marido, Donald Trump, en su mansión de Greenwich, Connecticut. Se casaron en abril de 1977 y fueron padres de Donald Jr, Ivanka, y Eric. Getty Images

Muy pronto se volvió una celebridad internacional. Pero en 1992 se separaron cuando se enteró de que él la engañaba con Marla Maples. Ivana pidió la custodia total de sus tres hijos, obtuvo unos 25 millones de dólares, se quedó con la mansión familiar y otros cinco millones en pensión alimentaria, además de joyas y otras propiedades. Eso la animó a explotar aún más su papel de celebrity en fiestas, programas de televisión, con una participación en la película The First Wives Club y en su faceta como escritora de una columna sobre cómo afrontar correctamente una separación. “Recuerden, chicas, no se enfaden con ellos, quítenles todo”, solía decir, un lema que la convirtió en ícono para las mujeres que habían sido defraudadas por un hombre.

Un posado de 1994, en su townhouse de Nueva York, con Riccardo Mazzucchelli. Estuvieron casados sólo dos años. Getty Images

AMOR ALLA ITALIANA

Sin embargo, no dejó de creer en el amor y en noviembre de 1995 se casó con el empresario italiano dedicado al sector de la minería Riccardo Mazzucchelli. Esta unión duró dos años y terminó en los tribunales: Ivana lo demandó por violar presuntamente la cláusula de confidencialidad de su acuerdo prematrimonial. Él contrademandó, aunque habrían llegado a un acuerdo extrajudicial poco después.

Con Roffredo Gaetani, en 2000, posan al lado de un Fiat 500 -Topolino de 1948, en el “Baile del año”, celebrado por el 55° aniversario de Boys’ Towns of Italy Inc., en el Waldorf-Astoria de Nueva York. Getty Images

Tras un noviazgo con el conde italiano Roffredo Gaetani dell’Aquila d’Aragona Lovatelli (murió en 2005), su cuarto marido fue el actor, bailarín y modelo también italiano Rossano Rubicondi, 24 años menor que ella, a quien dio el “sí quiero” en abril de 2008, en Mar-a-Lago, la propiedad de Donald Trump, en Palm Beach, que por supuesto estuvo presente. Un año después se separaron, pero mantuvieron el contacto y una relación intermitente por años. Ella apareció, por ejemplo, en el programa Supervivientes (edición Italia) en la que él concursó, y también participaron juntos en la versión italiana de Dancing With the Stars, en 2018. Rubicondi murió en 2021, a los 49 años. Ella no volvió a tener una pareja conocida desde entonces, pero vivió rodeada por el amor de sus tres hijos y sus diez nietos hasta su último día.

UN ÚLTIMO ADIÓS “DE ORO”

Ivana Trump murió el jueves 14 al caer por las escaleras de su casa del Upper East Side, una de las zonas más exclusivas de esa ciudad. El miércoles 20, sus restos fueron despedidos en una ceremonia íntima celebrada en la iglesia Saint Vincent Ferrer, en Nueva York y de la que participaron sólo sus familiares y amigos más cercanos.

La despedida, encabezada por Donald Trump. Junto a él, su mujer Melania y su hijo menor, Barron. A su derecha, Kai Madison, la mayor de los diez nietos del ex presidente. Getty Images

Melania, de luto riguroso, conmovida. Getty Images

El recordatorio que recibieron los asistentes con oraciones y fotos de la inolvidable Ivana. Getty Images

Allí estaban sus tres hijos, Donald jr, Ivanka y Eric, las parejas de ellos y nueve de sus diez nietos. También estuvieron su ex marido, Donald Trump, y su mujer, Melania, que llegaron una vez iniciada la misa junto a su hijo Barron, y otra hija del ex presidente de Estados Unidos, Tiffany, fruto de su matrimonio con Marla Maples.

La familia eligió un cajón dorado, tan único y especial como Ivana. Getty Images

Los tres hijos de Ivana, Donald jr, Ivanka y Eric, fueron con sus familias a la misa celebrada en la iglesia St. Vincent Ferrer, en Nueva York. También estuvo Tiffany, hija de Trump y Marla Maples, la mujer por la que él se divorció de Ivana en 1992. Getty Images

Quienes la conocieron eligieron para su descanso final un féretro en color oro rosado, digno de una personalidad única como la de ella. Así la recordó Trump en la despedida: “Era una mujer maravillosa, bella y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora y cuyo orgullo y alegría eran sus tres hijos. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos estábamos orgullosos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Álbum privado de los novios