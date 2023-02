Cumplió su palabra. ¿Qué hizo Caro Calvagni, la mujer de Tagliafico, con el dinero que recibieron como regalo de boda?

escuchar

Para su casamiento, Carolina Calvagni y Nicolás Tagliafico pidieron como regalo dinero para donar a distintos refugios de animales. “Ellos nos dan todo sin pedir nada a cambio. Tu presencia es todo lo que necesitamos, pero si querés hacernos un regalo, nuestro mayor deseo sería ayudar”, expresaron en las participaciones de su boda.

Nico y Caro el día de su boda, el 27 de diciembre pasado, en El Dok Haras.

En diálogo con ¡HOLA! Argentina, la influencer de fitness contó que su idea era colaborar con refugios no tan visibles, principalmente de caballos y de perros. Caro empezó a cumplir con su palabra y la de su marido en su reciente viaje a la Argentina (vive en Francia) y visitó las organizaciones Caballos de Quilmes y Callejeritos Brown.

En el refugio para caballos, la influencer se enamoró de Coco, un potrillo que nació prematuro.

Calvagni acaricia a Citronela, la madre de Coco, que estaba muy enferma y finalmente murió.

“La historia de Coco me tocó el corazón –relató en Instagram junto a la foto de un potrillo–. Encontraron a su mamá casi sin vida y él no se separaba de su lado. Los caballos que ingresan llevan a cuestas una vida de tortura, donde sólo conocen golpes y no saben lo que es el amor. Acá les curan sus heridas a causa de su mala vida y también sanan las de sus corazones. Gracias por tanto amor y dedicación. No más tracción a sangre”.

Después de su paso por Caballos de Quilmes, la mujer de Nico Tagliafico conoció Callejeritos Brown, una ONG fundada en 2011 para luchar por los derechos de los animales.

"Gracias por todo lo que hacen", expresó la influencer en su cuenta de Instagram, junto a algunas imágenes de su visita.

