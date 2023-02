Grave enfermedad. La supermodelo española, Esther Cañadas, se sincera: “Tuve suficiente con no morirme”

escuchar

Llevaba más de diez años sin desfilar, pero la supermodelo española Esther Cañadas (45) volvió al ruedo como si el tiempo no hubiera pasado. En 2020, Balmain, Versace, Fendi y Balenciaga la recibieron en sus pasarelas con los brazos abiertos, aunque ella nunca explicó públicamente por qué había estado tanto tiempo ausente.

Esther contó en un programa de televisión que se dedicó a buscar todo tipo de soluciones para tratar de aliviar las molestias que tenía.

"Llega un punto en que no has parado y hay demasiadas cosas que están sucediendo. Creo que todo tiene un momento. Tienes que buscar también cosas que te llenen", aseguró también sobre su carrera de modelo.

Recién hace unos días se animó a contar el calvario que vivió desde que le diagnosticaron vasculitis, una enfermedad autoinmune que produce la inflamación de todos los vasos sanguíneos, desde los capilares hasta las arterias. “Llega un momento en que te levantas y piensas: ‘¿Esta es mi vida? ¿De verdad que mi vida es ir al médico, ir al hospital, tener un montón de efectos de todo tipo en mi cuerpo?’. Y cuando te dicen que sí, que es crónico, es complicado”, reveló Cañadas en una entrevista con el programa español Las tres puertas, en la que también contó que, en busca de alivio para su problema de salud, visitó a más de cincuenta especialistas en distintos países.

Esther junto a su ex pareja, el modelo holandés Mark Vanderloo. Un dúo que firmaba millonarios contratos publicitarios a principios de la década de 2000. Getty Images

“Me fui a Hong Kong a hacer medicina china, me fui a meditar con monjes a Tailandia, estuve en México…”, dijo la top. Por entonces, y para poner todas sus energías en sanar (y en cuidar a su hija Galia, que hoy tiene 7 años), dejó en pausa su exitosa carrera en la moda. “Tuve suficiente con no morirme”, declaró. Si bien la vasculitis no tiene cura, Esther actualmente puede llevar una vida casi normal y aprendió a ver su situación desde un punto de vista positivo: “La enfermedad ha sido un gran aprendizaje, porque fue una época muy dura, y me ha hecho valorar mucho más la vida y las prioridades”, aseguró.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana JULIAN CAMPOS

