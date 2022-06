Daniela Cardone posa en su mundo privado de gatos (vivos y embalsamados), elefantes de calesita y un novio fantasma

Inquieta, libre, audaz. Su imagen exuberante muchas veces no permite ver su personalidad cálida, amable y apasionada por cada cosa que hace. No sólo en su trabajo, sino en su casa y en los pequeños detalles. Nos recibe en bata y pantuflas y con el café listo acompañado de cosas ricas que encargó especialmente. “Hagan como si fuera su casa. Les prendo las hornallas de la cocina para entrar en calor porque la mañana está muy fría. Mientras yo me preparo para las fotos”. Así es la camaleónica Daniela Cardone: la ex modelo, la conductora, la ex participante de un reality show en España que la catapultó a la fama en ese país, la ex DJ, la ex protagonista de Sex (la obra de José María Muscari) y ahora ex panelista de LAM, su primer trabajo tras dos años de pandemia que la mantuvo encerrada y alejada de los medios. A los 58 años, asegura vivir sin enroscarse, haciendo sólo las cosas que la hacen sentir bien. “Estoy en un momento de mi vida de mucha madurez, tranquila y objetiva. Aprendí a estar sola, más introspectiva. Le tenía mucho miedo al Covid y respeté muchísimo el aislamiento. Y me dediqué de lleno a ayudar a mi hermano Mauro (que vive en España) a refaccionar su casa, a redecorarla. Es algo que me encanta. Acá hago todo. Lijé, pinté, arreglé el parque. Recién ahora estoy saliendo un poco. Me animé a ir al programa de Ángel (De Brito) porque nos hisopaban todos los días y me sentí cuidada”, admite.

–¿Las noches como DJ quedaron atrás?

–Por ahora sí, lo hice, fui feliz, pero ya estoy grande para eso. Esta pandemia me sirvió para valorar más a mi familia, a mis amigos. Disfrutar de las cosas simples y privilegiar cada encuentro. Acostarme temprano y disfrutar mucho la mañana y el día. Quizás quedarme viendo una serie, cervecita en mano, con mis gatos. Creo que este “tiempo de frenar” nos volvió más psicólogos.

–Da la sensación de que no te hacés problema por nada…

–Aprendí que hay cosas que una no puede cambiar. Sí comprender. Es verdad, no me enrosco con nada. Antes explotaba enseguida por todo, era muy impulsiva. –Confesaste que hace más de tres años que no tenés sexo.

–¿Qué pasó?

–¡Claramente no pasó nada! [Carcajadas]. Simplemente no me gusta nadie… Digamos además que encerrada se hace muy difícil conocer a alguien.

–Pero podrías conocer a través de App de citas.

–Ni loca, esas cosas me dan mucha vergüenza, te juro. Me tiene que gustar mucho alguien para estar. Yo soy encaradora, pero ahora no me pasa con nadie.

–¿Te gustaría estar en pareja?

–No podría volver a vivir con alguien. Cuando formás pareja, te enganchás con la vida del otro y dejás cosas tuyas de lado. Por lo menos es lo que me pasó a mí porque doy todo. Soy muy protectora con el otro. Y después de mi última relación larga, con el que estuve ocho años [el empresario Guillermo Marín] aprendí que eso nunca más.

El fantasma que cuelga de la ventana se llama “Novio”. Se lo regalaron unos amigos de Luján. Lo tenía en el balcón de su departamento del centro y lo llevó con ella cuando se instaló en esta casa. “Siento que me cuida”, afirma. Foto: Matias Salgado

En la espalda tiene tatuado un dragón (animal que la representa en el horóscopo chino), la palabra “Amor” en árabe, la frase “Yo, la mejor de todas” en hebreo, una calavera araña (su hermana tiene el mismo tattoo), el nombre de su mamá y una Hello Kitty. Foto: Matias Salgado

En otro rincón de la casa. "Me dediqué de lleno a ayudar a mi hermano Mauro (que vive en España) a refaccionarla, a redecorarla", nos cuenta. Foto: Matias Salgado

FELINA EN CUERPO Y ALMA

Daniela convive con sus seis gatos persas. Tiene una habitación destinada para ellos, donde juegan y tienen su baño. En invierno los mantiene a temperatura cálida porque están mayores y sufren el frío. En una vitrina conserva sus cuatro gatos embalsamados. Tiene muchas calaveras de adorno y elefantes que en algún momento formaron parte de calesitas.

–¿Cuándo empezó esta pasión por los gatos?

–Cuando murió mi mamá. Ella era tan contenedora que empecé a tener gatos como una manera de sentir ese amor... Bue, creo que me fui de mambo. [Se ríe]. Ya están grandes. Hace años que no me voy más de tres días de mi casa por ellos. Antes me los cuidaba un amigo pero ya no, y mis hijos no les tienen la misma paciencia que yo.

El amor por los animales lo heredó de su madre, María Inés Kopp, museóloga y fundadora del Museo Paleontólogico Provincial, ubicado en Valcheta (Río Negro). “Cuando me fui a hacer el reality a España, mi mamá me dijo: ‘Nunca invadas el lugar de los animales. Si uno los respeta, ellos no van a atacarte’. Desde ese momento los respeto mucho. No mato ni a un insecto. Así fue como terminé durmiendo junto a un mono araña en la isla”, nos cuenta.

–¿Qué enseñanza te dejó esa experiencia?

–A saber realmente quién era, lo que podía aguantar y mi poder de concentración. Hasta me atrevería a volver hacerlo.

–La conexión con los elefantes, ¿cómo surgió?

–Los elefantes son maravillosos, inteligentes. Tienen tanta paciencia, es alucinante cómo se comunican entre ellos. Cuando estoy cerca de ellos siento una templanza maravillosa. Si todos nos detuviéramos a observar el comportamiento de los animales, seríamos mejores humanos.

Daniela posa en el jardín junto a su colección de elefantes de calesita. “Los elefantes son maravillosos, inteligentes. Tienen tanta paciencia, es alucinante cómo se comunican entre ellos”. Foto: Matias Salgado

Convive con seis gatos persas: Garfield, Marthita, Matutino, China, Keyra y Charly. Ella se encarga de peinarlos y los mantiene a temperatura cálida porque son adultos y sufren mucho el frío. Foto: Matias Salgado

Con sus primeros amores felinos embalsamados, Piba, Sofio, Matute y Azabache, a quienes tiene en una vitrina. Foto: Matias Salgado

–Y las calaveras, ¿qué significado tienen en tu vida?

–Es algo metafórico. Es mi manera de remarcar todo el tiempo que lo más importante que tenemos es nuestro interior.

–También tenés fascinación porlos cambios físicos...

–¡Me encanta jugar conmigo! Me divierte. Ahora se me da por los cambios en el pelo. Todos los días me hago algo distinto. Lo mismo con mi cuerpo. No hago gimnasia, me gusta comer, aunque tendría que ponerme urgente a hacer algo… Bah, ahora que lo digo, ¿quién me corre? Voy a hacer gimnasia cuando tenga ganas. Por ahora mi entrenamiento es arreglar la casa, limpiar, sacar los yuyos del jardín. También estoy a full con los arreglos del departamento de mi hijo Junior (28), que acaba de mudarse. Soy medio hincha, pero él me deja hacer. Nos llevamos muy bien. Aunque él es muy serio, sale a su papá Rolando (Pisanú).

–¿Cómo es tu relación con tus nietos, Eloy y Alfonsina (los hijos de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia)?

–Me río mucho con ellos. Eloy ya está grande, no me da mucha pelota. Está con los jueguitos, como todos los chicos. A Alfonsina le encantan los brillos, le gusta pintarse, ama las lentejuelas y yo siempre le regalo cositas. Es una mini Daniela.

–¿Fue distinta la maternidad con Brenda que con Junior?

–Totalmente. Cuando tuve a Brenda era muy joven. Me casé muy enamorada de Gandini. Tenía 19 años y a los tres meses quedé embarazada. Cuando me separé, me vine a Buenos Aires y ella se quedó con el papá, pero viajaba todo el tiempo. Años después me casé con Rolando y nació Junior. Yo era más grande y veía las cosas diferentes. La separación fue muy fuerte, pero con el tiempo nos hicimos muy amigos. Con Rolando somos como hermanos. Nosotros tuvimos otro hijo, Stefano, que murió al otro día de nacer. Nació antes de tiempo y no tenía los pulmones desarrollados. Eso en la pareja te une o te separa. Fue un dolor muy grande. Ahora ese bebé es mi ángel. Tanto las alegrías como los dolores te hacen aprender y madurar.

Habla de dolores y le es imposible no revivir lo que sufrió cuando murió su mamá a los 65 años, la pérdida del marido de su mamá (que para ella era su segundo papá) y en 2019, la de su hermano Fabio. “Madurar las pérdidas te cambian la cabeza. Jamás estás preparado para esos golpes”. Pero también remarca los amores que aún están: su papá, Roberto Milton Cardone, y su mujer Nelly, sus once hermanos [”El batallón de la familia ensamblada”, aclara]. “Es hermoso tener tantos hermanos. Hablamos por teléfono porque estamos todos repartidos, uno en cada punta. Mis padres siempre se llevaron muy bien. De hecho, cuando se enfermó el marido de mamá, se quedó en la casa de mi papá. Para mí fue muy importante eso”.

–¿Te asusta el paso del tiempo?

–Para nada. Me da alegría estar viva y sana. ¡Qué me importa si tengo un rollo de más! Es lo que hay.

–Y ahora que tuviste un breve paso por LAM, en televisión, ¿qué te gustaría hacer laboralmente?

–Estoy volviendo de a poco, muy tranquila. A esta altura de la vida, me tiene que seducir lo que haga. Me gusta trabajar en equipo, sentirme contenida. No me gustan las peleas ni los enfrentamientos. Tengo que elegir bien.

“Cuando estás en pareja, te enganchás con la vida del otro y dejás cosas tuyas de lado. No podría volver a vivir con alguien”. Foto: Matias Salgado

