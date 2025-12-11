De Marcela Tinayre a Zulemita Menem. Todos los invitados a la soñada boda de la influencer Titi Vázquez en José Ignacio

Para un amor soñado, una boda soñada. Rodeados de familiares y sus amigos más queridos y en el inigualable escenario de José Ignacio, en Uruguay –uno de los sitios que marcaron su romance–, la abogada e influencer de lifestyle Adriana “Titi” Vázquez (44, soltera histórica) y el abogado Juan Manuel Gallo (49) tuvieron su gran fiesta de casamiento después de un año y ocho meses de noviazgo.

La novia, con vestido de Javier Saiach: de tul con bordados y calados Richelieu y flores en relieve; la espalda, construida con líneas triangulares, tenía un escote sensual. Llevó un collar de platino y brillantes de la joyería Crivelli; y aros a juego

La boda –que tuvo lugar el domingo 7 y estuvo coordinada por las wedding planners Adela Braun y Dolores González Calderón y el estilo marroquí de la ambientación de Isabelle Firmin Didot– se realizó en la Estancia Vik. “Esta celebración fue un reflejo de quiénes somos”, resumió todavía emocionada la influencer a ¡HOLA! Argentina.

Una vista aérea de la imponente Estancia Vik, emplazada cerca del faro de José Ignacio y diseñada por Carrie y Alex Vik y el arquitecto uruguayo Marcelo Daglio

Unas 280 personas acompañaron a los novios –ambos eligieron trajes de Javier Saiach; Titi tuvo, además, un segundo cambio para la noche, del mismo diseñador– en su día tan especial, que dejó momentos cargados de emoción, como cuando Verónica Lozano ofició de maestra de ceremonias (tras la bendición de monseñor Adrián, de la parroquia San Expedito de Garín, provincia de Buenos Aires) o cuando Marcial, el hijo de 9 años de Juan Manuel, les entregó los anillos.

Un plano más amplio de la foto de apertura de esta nota en donde puede verse a los novios, durante la bendición de monseñor Adrián, de la parroquia San Expedito de Garín, de Buenos Aires. A la izquierda, de corbata naranja, Roberto Gallo, papá del novio; y a su derecha, con traje azul, Marcial, el hijo de 9 años de Juan Manuel, quien entregó los anillos

Verónica Lozano ofició de maestra de ceremonias

UN ROMANCE DE PELÍCULA

“Nunca imaginé que una conversación nos traería hasta acá”, reconoce Titi –cuenta con su propia línea de perfumes– sobre la historia de amor con Juan Manuel que, como una escena de película, empezó una noche de julio, en el restaurante Gardiner, de Costanera, en Buenos Aires: no bien él la vio entrar, la interceptó para charlar. La chispa había surgido.

Marcela Tinayre, con vestido estampado y trench plateado

Después de una primera cita en Nueva York y, meses más tarde, durante la noche de Reyes, Juan le propuso matrimonio a Titi en José Ignacio. “Cada escenario tiene muchísimo sentido para nosotros: donde nos conocimos, donde nos reencontramos, donde Juan me propuso casarnos…”, evoca ella. De allí que hayan hecho en Gardiner el almuerzo tras el Civil (fue el 2 de diciembre, el mismo día del cumpleaños de Titi) y que la boda haya sido en José Ignacio, donde tuvo lugar la propuesta de matrimonio.

Titi Vázquez y Juan Manuel. El traje del novio también fue hecho por Saiach

Victoria Miranda –con un vestido de gasa de estilo bohemio– asistió con su marido, Santiago Born

Ignacio Nacho Viale y su novia, Lucía Pedraza

Juan Martín del Potro

Y, antes del broche de oro del domingo 7, en la Estancia Vik, Titi y Juan organizaron para sus invitados una fiesta pre-wedding en La Huella, también en José Ignacio (el parador fue cerrado especialmente para esta ocasión). Distendida y cálida, esta primera recepción frente al mar resumió el espíritu festivo que siguió al día siguiente, en un ambiente “oriental”. La luna de miel, otro sueño: Maldivas y Londres.

Cynthia Kern, con encajes y transparencias, y Federico Bonomi

Gabriela Vaca Guzmán y Jorge Brito

La public relations Paola Pravato

Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del Club Atlético River Plate

Fotos: Cortesía Vero Ruiz