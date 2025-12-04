LA NACION

En fotos. Los personajes, los looks y las hinchadas más coloridas en la semifinal del Abierto Argentino de Polo

Con su triunfo, La Natividad La Dolfina se aseguró su lugar en la final de Palermo el próximo domingo

LA NACIONLucila Olivera
semifinal palermo 2025 La dolfina
semifinal palermo 2025 La dolfinaFOTO: Matías Salgado

La décima fecha del Abierto de Palermo fue a pura adrenalina. El dream team de Cañuelas, La Natividad La Dolfina, le ganó por 16-14 a UAE Polo y se aseguró su lugar el próximo domingo en la final del campeonato de polo más importante del mundo. Los Cambiaso y los Castagnola, además, buscarán quedarse con la Triple Corona (ya ganaron Hurlingham y Tortugas).

Desde el palenque y con look de alto impacto, María Vázquez alentó a su familia y los abrazó fuerte ni bien sonó la campana final. Desde la tribuna central, en tanto, los aplaudió el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. “Vine a alentar al mejor de la historia”, dijo el presidente. Como se sabe, hace muchos años que sigue de cerca la carrera deportiva del recordman y no es la primera vez que va a verlo.

Unas horas antes, La Zeta Kazak, el equipo que integran Nico Pieres, Pelón Stirling, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, se impuso 16-10 a Los Machitos El Refugio. La hinchada joven del equipo lo dio todo: con gorras, pilusos, camisetas y banderas, se mostraron muy comprometidos con su rol y alentaron con mucha energía a los jugadores.

Transparencias y encaje para la first lady del polo, María Vázquez
Transparencias y encaje para la first lady del polo, María Vázquez FOTO: Matías Salgado
Con kaftán de inspiración marina, Carolina Ardohain dijo presente junto a su novio, Martín Pepa
Con kaftán de inspiración marina, Carolina Ardohain dijo presente junto a su novio, Martín Pepa FOTO: Matías Salgado
Los integrantes de La Natividad La Dolfina y de UAE POLO, en el podio junto al presidente de la Nación, Javier Milei, su hermana, Karina Milei y el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya
Los integrantes de La Natividad La Dolfina y de UAE POLO, en el podio junto al presidente de la Nación, Javier Milei, su hermana, Karina Milei y el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya FOTO: Matías Salgado
Lara Tarlowski y Myla Cambiaso sumaron musculosas básicas a sus looks de El Camarín
Lara Tarlowski y Myla Cambiaso sumaron musculosas básicas a sus looks de El Camarín FOTO: Matías Salgado
La amazona Isabelle Strom y su marido, el polista Corchito Zavaleta, con looks coordinados de Rocio G
La amazona Isabelle Strom y su marido, el polista Corchito Zavaleta, con looks coordinados de Rocio G FOTO: Matías Salgado
María José Vercellino alentó a su marido, Pelón Stirling, integrante de La Zeta Kazak, que le ganó a Los Machitos El Refugio por 16 a 10
María José Vercellino alentó a su marido, Pelón Stirling, integrante de La Zeta Kazak, que le ganó a Los Machitos El Refugio por 16 a 10 FOTO: Matías Salgado
María José Vercellino y Ángeles Pedreira en el palenque de La Zeta Kazak
María José Vercellino y Ángeles Pedreira en el palenque de La Zeta KazakFOTO: Matías Salgado
Lolo Tanoira, mamá del polista Lorenzo Chavanne, se sumó a la "ola bordó" de la Zeta con una shopping bag a rayas y XL con la que complementó su total look de Rocio G
Lolo Tanoira, mamá del polista Lorenzo Chavanne, se sumó a la "ola bordó" de la Zeta con una shopping bag a rayas y XL con la que complementó su total look de Rocio G FOTO: Matías Salgado
Delfina Blaquier apostó a un solero con cut outs y volado en el zócalo, slippers de red y camisa de jean
Delfina Blaquier apostó a un solero con cut outs y volado en el zócalo, slippers de red y camisa de jean FOTO: Matías Salgado
La diseñadora Anushka Elliot en su pop up store
La diseñadora Anushka Elliot en su pop up store FOTO: Matías Salgado
Luna Monteverde, en el palenque de UAE Polo, donde jugó su hermano Lukin
Luna Monteverde, en el palenque de UAE Polo, donde jugó su hermano Lukin FOTO: Matías Salgado
Adolfo Cambiaso saludó en el podio a su hijo, Adolfito, y a sus nietos, Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo Castagnola, que este domingo jugarán la final de Palermo
Adolfo Cambiaso saludó en el podio a su hijo, Adolfito, y a sus nietos, Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo Castagnola, que este domingo jugarán la final de Palermo FOTO: Matías Salgado
Benjamín Vicuña junto al Zorrito von Quintiero
Benjamín Vicuña junto al Zorrito von Quintiero FOTO: Matías Salgado
Loli López atenta al partido de UAE y a su hijo Lukin. Atrás se la ve a Mia Cambiaso. Su novio, Tomás Panelo, jugó contra su familia
Loli López atenta al partido de UAE y a su hijo Lukin. Atrás se la ve a Mia Cambiaso. Su novio, Tomás Panelo, jugó contra su familia FOTO: Matías Salgado
La cantante Chule von Wernich, incondicional a su novio, Bartolomé Castagnola
La cantante Chule von Wernich, incondicional a su novio, Bartolomé Castagnola FOTO: Matías Salgado
El ex polista Horacio Laprida llegó con su mujer, la trilliza María Emilia
El ex polista Horacio Laprida llegó con su mujer, la trilliza María Emilia FOTO: Matías Salgado
Los hermanos Aurora y Artemio Figueras fueron juntos a Palermo
Los hermanos Aurora y Artemio Figueras fueron juntos a Palermo FOTO: Matías Salgado
Santiago Born y Francisco Bosch coincidieron en sus looks: camisas y pantalones azules
Santiago Born y Francisco Bosch coincidieron en sus looks: camisas y pantalones azules FOTO: Matías Salgado
El tenista Diego Schwartzman acompañó a su amigo, Adolfo Cambiaso
El tenista Diego Schwartzman acompañó a su amigo, Adolfo Cambiaso FOTO: Matías Salgado
El abrazo y la alegría de Nicolás Pieres a su mujer, Ángeles Pedreira, tras su triunfo
El abrazo y la alegría de Nicolás Pieres a su mujer, Ángeles Pedreira, tras su triunfo FOTO: Matías Salgado
Robert Strom y su cuañado, Corchito Zavaleta
Robert Strom y su cuañado, Corchito Zavaleta FOTO: Matías Salgado
Julieta Kemble, con chaleco de jean, mini, cartera de fibras naturales y zapatillas con estampa animal
Julieta Kemble, con chaleco de jean, mini, cartera de fibras naturales y zapatillas con estampa animal FOTO: Matías Salgado
la hinchada joven de La Zeka Kazak lo dio todo: llevaron remeras, caps, banderas y pilusos del team y alentaron con gran entusiasmo
la hinchada joven de La Zeka Kazak lo dio todo: llevaron remeras, caps, banderas y pilusos del team y alentaron con gran entusiasmoFOTO: Matías Salgado
María Taquini, acompañada por su hija, Milagros Blaquier, acertó con un vestido camisero liviano, ideal para hacerle frente al calor
María Taquini, acompañada por su hija, Milagros Blaquier, acertó con un vestido camisero liviano, ideal para hacerle frente al calor FOTO: Matías Salgado
Martín De Michelis también dijo presente en el partido de La Natividad La Dolfina contra UAE Polo
Martín De Michelis también dijo presente en el partido de La Natividad La Dolfina contra UAE Polo FOTO: Matías Salgado
Más besos y abrazos en el palenque de La Zeta Kazak: María José Vercellino saluda a su marido, Pelón Stirling. Detrás se lo ve a Pepe Heguy
Más besos y abrazos en el palenque de La Zeta Kazak: María José Vercellino saluda a su marido, Pelón Stirling. Detrás se lo ve a Pepe Heguy FOTO: Matías Salgado
María Vázquez dejó sus ondas de lado y apostó esta vez a una melena súper lacia
María Vázquez dejó sus ondas de lado y apostó esta vez a una melena súper lacia FOTO: Matías Salgado
Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, junto a los Cambiaso, Adolfito y Poroto
Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, junto a los Cambiaso, Adolfito y Poroto FOTO: Matías Salgado
El presidente posó con el caso con la bandera argentina de Cambiaso. "Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos", había dicho al entrar a Palermo. Hace muchos años que es fanático de Adolfito
El presidente posó con el caso con la bandera argentina de Cambiaso. "Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos", había dicho al entrar a Palermo. Hace muchos años que es fanático de Adolfito FOTO: Matías Salgado
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanaCordonpress
Por Lucila Olivera
Revista Hola
