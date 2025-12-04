En fotos. Los personajes, los looks y las hinchadas más coloridas en la semifinal del Abierto Argentino de Polo

La décima fecha del Abierto de Palermo fue a pura adrenalina. El dream team de Cañuelas, La Natividad La Dolfina, le ganó por 16-14 a UAE Polo y se aseguró su lugar el próximo domingo en la final del campeonato de polo más importante del mundo. Los Cambiaso y los Castagnola, además, buscarán quedarse con la Triple Corona (ya ganaron Hurlingham y Tortugas).

Desde el palenque y con look de alto impacto, María Vázquez alentó a su familia y los abrazó fuerte ni bien sonó la campana final. Desde la tribuna central, en tanto, los aplaudió el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. “Vine a alentar al mejor de la historia”, dijo el presidente. Como se sabe, hace muchos años que sigue de cerca la carrera deportiva del recordman y no es la primera vez que va a verlo.

Unas horas antes, La Zeta Kazak, el equipo que integran Nico Pieres, Pelón Stirling, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, se impuso 16-10 a Los Machitos El Refugio. La hinchada joven del equipo lo dio todo: con gorras, pilusos, camisetas y banderas, se mostraron muy comprometidos con su rol y alentaron con mucha energía a los jugadores.

Transparencias y encaje para la first lady del polo, María Vázquez FOTO: Matías Salgado

Con kaftán de inspiración marina, Carolina Ardohain dijo presente junto a su novio, Martín Pepa FOTO: Matías Salgado

Los integrantes de La Natividad La Dolfina y de UAE POLO, en el podio junto al presidente de la Nación, Javier Milei, su hermana, Karina Milei y el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Benjamín Araya FOTO: Matías Salgado

Lara Tarlowski y Myla Cambiaso sumaron musculosas básicas a sus looks de El Camarín FOTO: Matías Salgado

La amazona Isabelle Strom y su marido, el polista Corchito Zavaleta, con looks coordinados de Rocio G FOTO: Matías Salgado

María José Vercellino alentó a su marido, Pelón Stirling, integrante de La Zeta Kazak, que le ganó a Los Machitos El Refugio por 16 a 10 FOTO: Matías Salgado

María José Vercellino y Ángeles Pedreira en el palenque de La Zeta Kazak FOTO: Matías Salgado

Lolo Tanoira, mamá del polista Lorenzo Chavanne, se sumó a la "ola bordó" de la Zeta con una shopping bag a rayas y XL con la que complementó su total look de Rocio G FOTO: Matías Salgado

Delfina Blaquier apostó a un solero con cut outs y volado en el zócalo, slippers de red y camisa de jean FOTO: Matías Salgado

La diseñadora Anushka Elliot en su pop up store FOTO: Matías Salgado

Luna Monteverde, en el palenque de UAE Polo, donde jugó su hermano Lukin FOTO: Matías Salgado

Adolfo Cambiaso saludó en el podio a su hijo, Adolfito, y a sus nietos, Poroto Cambiaso y Bartolomé y Camilo Castagnola, que este domingo jugarán la final de Palermo FOTO: Matías Salgado

Benjamín Vicuña junto al Zorrito von Quintiero FOTO: Matías Salgado

Loli López atenta al partido de UAE y a su hijo Lukin. Atrás se la ve a Mia Cambiaso. Su novio, Tomás Panelo, jugó contra su familia FOTO: Matías Salgado

La cantante Chule von Wernich, incondicional a su novio, Bartolomé Castagnola FOTO: Matías Salgado

El ex polista Horacio Laprida llegó con su mujer, la trilliza María Emilia FOTO: Matías Salgado

Los hermanos Aurora y Artemio Figueras fueron juntos a Palermo FOTO: Matías Salgado

Santiago Born y Francisco Bosch coincidieron en sus looks: camisas y pantalones azules FOTO: Matías Salgado

El tenista Diego Schwartzman acompañó a su amigo, Adolfo Cambiaso FOTO: Matías Salgado

El abrazo y la alegría de Nicolás Pieres a su mujer, Ángeles Pedreira, tras su triunfo FOTO: Matías Salgado

Robert Strom y su cuañado, Corchito Zavaleta FOTO: Matías Salgado

Julieta Kemble, con chaleco de jean, mini, cartera de fibras naturales y zapatillas con estampa animal FOTO: Matías Salgado

la hinchada joven de La Zeka Kazak lo dio todo: llevaron remeras, caps, banderas y pilusos del team y alentaron con gran entusiasmo FOTO: Matías Salgado

María Taquini, acompañada por su hija, Milagros Blaquier, acertó con un vestido camisero liviano, ideal para hacerle frente al calor FOTO: Matías Salgado

Martín De Michelis también dijo presente en el partido de La Natividad La Dolfina contra UAE Polo FOTO: Matías Salgado

Más besos y abrazos en el palenque de La Zeta Kazak: María José Vercellino saluda a su marido, Pelón Stirling. Detrás se lo ve a Pepe Heguy FOTO: Matías Salgado

María Vázquez dejó sus ondas de lado y apostó esta vez a una melena súper lacia FOTO: Matías Salgado

Lolo Castagnola, coach de La Natividad La Dolfina, junto a los Cambiaso, Adolfito y Poroto FOTO: Matías Salgado

El presidente posó con el caso con la bandera argentina de Cambiaso. "Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos", había dicho al entrar a Palermo. Hace muchos años que es fanático de Adolfito FOTO: Matías Salgado