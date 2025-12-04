En fotos. Los personajes, los looks y las hinchadas más coloridas en la semifinal del Abierto Argentino de Polo

Con su triunfo, La Natividad La Dolfina se aseguró su lugar en la final de Palermo el próximo domingo
- 2 minutos de lectura'
La décima fecha del Abierto de Palermo fue a pura adrenalina. El dream team de Cañuelas, La Natividad La Dolfina, le ganó por 16-14 a UAE Polo y se aseguró su lugar el próximo domingo en la final del campeonato de polo más importante del mundo. Los Cambiaso y los Castagnola, además, buscarán quedarse con la Triple Corona (ya ganaron Hurlingham y Tortugas).
Desde el palenque y con look de alto impacto, María Vázquez alentó a su familia y los abrazó fuerte ni bien sonó la campana final. Desde la tribuna central, en tanto, los aplaudió el presidente de la Nación, Javier Milei, acompañado por su hermana, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei. “Vine a alentar al mejor de la historia”, dijo el presidente. Como se sabe, hace muchos años que sigue de cerca la carrera deportiva del recordman y no es la primera vez que va a verlo.
Unas horas antes, La Zeta Kazak, el equipo que integran Nico Pieres, Pelón Stirling, Lorenzo Chavanne y Beltrán Laulhé, se impuso 16-10 a Los Machitos El Refugio. La hinchada joven del equipo lo dio todo: con gorras, pilusos, camisetas y banderas, se mostraron muy comprometidos con su rol y alentaron con mucha energía a los jugadores.
- 1
Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños
- 2
Benjamín Vicuña. Las fotos y todos los invitados famosos a su fiesta de cumpleaños número 47
- 3
“Una vida eterna”. El momento más emotivo (con error incluido) que vivió la reina Sofía rodeada de su familia
- 4
Reinas del polo. Todas las fotos y los personajes del torneo que reunió en la cancha a Mia y Myla Cambiaso