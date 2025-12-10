Eduardo y Elina Costantini. Todas las fotos y los detalles exclusivos del festejo de bautismo de su hija Kahlo en su casa de Nordelta

Dos escenarios distintos, pero la emoción y la alegría intactos. La primera cita fue al mediodía del lunes 8 en la parroquia Sagrada Familia de Nordelta. Después, un almuerzo exquisito para recibir a familiares y amigos en su casa del barrio La Isla. En un año marcado por emociones únicas, Eduardo (79) y Elina Costantini (36) celebraron el bautismo de su hija Kahlo Milagro, un acontecimiento que definen como “mágico y divino”. En una charla exclusiva con ¡HOLA! Argentina, hablan de este momento tan especial, de los planes que sueñan juntos –incluida la posibilidad de una gran fiesta de casamiento– y de cómo la llegada de Kahlo transformó sus vidas. Entre anécdotas familiares, proyectos compartidos y reflexiones sobre el amor y la maternidad, Eduardo y Elina nos invitan a descubrir la intimidad de una historia que desafía convenciones y celebra la felicidad en su máxima expresión.

–¿Cómo vivieron este momento tan especial?

Elina: Como un momento mágico, divino.

Eduardo: Emocionante, muy lindo. La bautizó el padre Carlos Checo, que es el párroco de la Sagrada Familia de Nordelta. Un gran amigo de mi familia.

–¿Y cómo lo organizaron?

Elina: Eduardo me propuso que fuera el padre Checo, lo fui a ver y me pareció un hombre divino… Y ahí empezamos a pensar cuándo hacerlo y nos decidimos por el Día de la Virgen. Eduardo me propuso casamiento también un 8 de diciembre…

–¿Entonces quizás el 8 de diciembre de 2026 se haga la gran fiesta de casamiento que postergaron por la pandemia?

Elina: ¡Me gusta esa idea! [Se ríe].

Eduardo: Nos está dando vuelta la idea de la fiesta, pero no encontramos el momento aún. Por otro lado, queremos que Kahlo participe más en el casamiento, así que debería ser un poquito más grande.

Elina llega a la parroquia de Nordelta con su hija en brazos. La modelo y empresaria eligió un minivestido de Versace, mientras que Kahlo llevó un soñado vestido con rosas aplicadas de La Blancherie y una vincha de flores de Jacinta Tadeo jones

Eduardo sostiene la cabeza de su hija mientras el padre Carlos Checo vierte el agua bendita Tadeo jones

La pareja escucha atentamente la palabra del párroco. Junto a ellos, Mar, la bisnieta de Eduardo, que se lució en su rol de madrina Tadeo jones

De izquierda a derecha: Dante Galeazzi (marido de Marité Costantini), Candelaria Muniz Barreto, Mar Sanguinetti, Marité Costantini con Kahlo a upa, Delfina Muniz Barreto, Lou Sanguinetti, Elina, Eduardo, Joaquín Muniz Barreto, Gonzalo y Soledad Costantini, junto a Claudia Fantacci y Leonardo Fernández, madre y hermano de Elina Tadeo jones

El coro Gospel en Argentina, dirigido por Franco Gandullo, cantó durante la ceremonia en la parroquia Sagrada Familia Tadeo jones

–¿Cómo es Kahlo y qué trajo a sus vidas?

Eduardo: Kahlo es una divinidad, un regalo de la vida, un milagro porque nos costó mucho tenerla. Cuando Elina quedó embarazada yo tenía 78 años. Tanto Elina como yo estamos muy apegados a Kahlo. Y su llegada cambió todo, es una energía más elevada.

Elina: La verdad es que no extrañamos nada de nuestras vidas antes de su nacimiento porque, como novios y después como matrimonio, nos disfrutamos mucho. Entonces ahora estamos concentrados en este momento mágico y de disfrute. Kahlo es una beba tranquila que se adapta a todo. Hace muy poquito viajamos por dos días a Filadelfia, dos a Nueva York y cinco a Miami y ella se bancó ir de acá para allá sin ningún problema. Se adapta a todo.

Eduardo: Es una beba muy afectiva, alegre…

Elina: Es mágica, como un ángel. Tiene algo muy especial en la mirada, una mirada fuerte. Eduardo: Cuando nació, salió con el ojo izquierdo bien abierto y enseguida miró fijamente a Elina y se prendió a la teta.

Eduardo, Elina y Kahlo posan en su casa con la torta de bautismo y espectaculares ramos de flores en distintos tonos de rosa Tadeo jones

Un tierno gesto de la protagonista del día al tocar el ángel de su torta Tadeo jones

–¿Cómo te reconocés como mamá, Elina?

–Yo me siento una supermamá, me encanta la maternidad y la vivo con mucha naturalidad. No tengo miedos. Tuve un embarazo y un parto muy lindos. Fue todo una bendición. Eduardo se sorprende de la energía que tengo como mamá. Él me ayuda muchísimo con Kahlo, la cambia, la hace dormir…

–Y vos, Eduardo, ¿cómo vivís la paternidad a los 79?

Eduardo: Me parece un milagro. Yo estoy trabajando bastante y extraño a mucho a Kahlo, entonces cuando llego, me pego a ella. Los fines de semana estoy mucho con ella, salvo cuando voy a jugar al golf, pero son cinco horas como mucho.

Elina: Kahlo lo sigue muchísimo. Son uno.

Eduardo: A veces tengo dos horas libres y voy a verla. O si estoy en el Malba le digo a Elina que se vengan a almorzar conmigo.

–¿Te dicen que es muy parecida a vos?

Eduardo: Sí, me lo dicen mucho. Yo le veo gestos muy parecidos a los de mi padre. Me hace acordar mucho a él.

–¿Y qué suelen decirte cuando te ven con una beba de diez meses?

Eduardo: ¡Me felicitan por mi nietita! [Se ríe]. Hace poco en el ascensor del Malba, me crucé con un visitante y me felicitó por mi nieta. Yo le dije: “No, no, no… Mis nietas tienen 30 años, mis bisnietas tienen 5. Ella es mi hija”.

Elina: Y a muchos le decís que yo soy más chica que tus nietas. [Se ríe]

–Finalmente Mar, una de las bisnietas de Eduardo, fue la madrina de bautismo.

Elina: Al principio no iba a haber padrinos hasta que Kahlo, más de grande, los eligiera ella misma. Nos parecía algo superlindo. Pero, durante la ceremonia, el cura la llamó y como es muy pegada y la quiere mucho a Kahlo, ahí mismo le preguntamos si quería ser la madrina y enseguida nos dijo que sí. Está chocha con el madrinazgo.

Eduardo: ¡Kahlo es la tía abuela de su madrina! Mar es la hija de mi nieta Delfina.

–A vos te divierte todo este entramado familiar no tan tradicional, ¿no?

–Me encantan todas las generaciones al revés. Es como se dio la vida en mí. No tengo prejuicios y, si hay amor y no le hago mal a nadie, todo está bien. Así soy en mi trabajo, con mi familia, con los amigos…

El matrimonio posa con su beba de 10 meses al llegar a su casa tras la ceremonia. Kahlo luce otro vestido de La Blancherie y una vincha con un moño Tadeo jones

Frente a la laguna, Eduardo, Elina y Kahlo junto a Marité y Soledad (hijas de Eduardo) y Candelaria, Joaquín y Delfina (nietos del fundador y director del Malba) Tadeo jones

Cristián y María Costantini, hermanos de Eduardo Tadeo jones

Durante el almuerzo, Elina conversa con Soledad Costantini y sus hijos Delfina, Joaquín y Candelaria Muniz Barreto Tadeo jones

Claudia y Leonardo, la madre y el hermano de Elina, posan con Kahlo Tadeo jones

Pura ternura y alegría, en el living, durante el almuerzo. Detrás de ellos, una obra en acrílico de 1968 de Rogelio Polesello. Sobre la pared, un cuadro de Gachi Hasper, de 2011 Tadeo jones

Eduardo junto a su madrina de bautismo, María Celina Costantini. Ella fue adoptada cuando tenía 14 años tras la muerte de sus padres biológicos Tadeo jones

Soledad Costantini, María Marta (mujer de Cristián Costantini) y Juampi Sanguinetti (marido de Delfina Muniz Barreto) Tadeo jones

Eduardo, Elina y Kahlo bailaron mientras el coro Gospel cantaba en el living Tadeo jones

Eduardo, Elina y Kahlo bailan al ritmo del coro gospel que cantó durante el almuerzo

–¿Qué valores les gustaría transmitirle a su hija?

Eduardo: La honestidad.

Elina: Y que aprenda a ser feliz por sobre todas las cosas. Nosotros la criamos para que comprenda el valor de las cosas aun cuando podría tener todo y más.

Eduardo: Lo más importante es que ella encuentre su destino, el entusiasmo por la vida. Que sepa lo que es el esfuerzo, la disciplina. Que sea una persona humilde como el resto de mis hijos.

–¿Kahlo llegó para unir un poco la familia?

Eduardo: Yo creo que lo que une es el tiempo y cómo va convalidando todo.

Elina: Para todos los que vengan con buena energía, la puerta está abierta. El resto no nos interesa. Eduardo: De los que nos querían acompañar, hoy estuvieron todos.

Eduardo junto a su hija, su nieta Candelaria y sus bisnietas Paz y Lou

Candelaria y su sobrina Mar (madrina de Kahlo), a puro baile Tadeo jones

El doctor Leonardo Mezzabota, obstetra de Elina, quien cantó un tema de Elvis a capela Tadeo jones

Marité Costantini y su marido Dante Galeazzi Tadeo jones

Eduardo conversa con el padre Checo y su gran amigo, el doctor Pedro Ferraina Tadeo jones

Gisela Kocsis, muy amiga de Elina, con Kahlo Tadeo jones

Una de las mesas decoradas con rosas y lisianthus. La ambientación estuvo a cargo de Marisa Tenguerian Tadeo jones

El menú de Eat Catering incluyó roll de trucha, burratina con duraznos grillados y tempura de langostinos, entre otras delicias Tadeo jones

Una foto de los souvenirs Tadeo jones

–¿Cómo planean cerrar este año?

Eduardo: Nos están entregando la casa en la que estuvimos trabajando con Elina durante cinco años en José Ignacio y la vamos a inaugurar con Kahlo en Navidad. También vamos a recibir el Año Nuevo ahí.

Elina: Es nuestra primera casa juntos. Se llama “Nuestro amor 2”. Yo estoy cerrando un año muy importante en mi vida. En lo personal, deseaba mucho ser mamá y se nos dio. Si Dios quiere, iremos por el segundo.