De oro. Meghan: el accesorio que perteneció a Lady Di y que la duquesa llevó en su viaje a Holanda

Los duques de Sussex llegaron a los Países Bajos como anfitriones de los Juegos Invictus (viajaron solos, sus hijos Archie y Lilibeth quedaron en su casa de Montecito), un evento multideportivo internacional que el príncipe Harry fundó en 2014 y en el que participa personal de las fuerzas armadas, veteranos o heridos de guerra, y no pudieron ocultar su emoción por la cálida bienvenida que recibieron apenas pisaron el estadio de Zuiderpark para la inauguración de la competencia.

Para la mañana en que se desarrolló el Land Rover Driving Challenge Meghan optó por un jean, que acompañó con camiseta blanca, chaqueta de bouclé con botones dorados y balerinas bicolor. Getty Images

CEREMONIA DE APERTURA

Harry estaba exultante: por fin pudo vivir el momento que tanto esperó después de que la pandemia de coronavirus retrasara los Juegos Invictus dos años. Y, para mayor felicidad, esta edición –que corresponde al año 2020– le permitió volver a Europa con Meghan. Se le notaba el entusiasmo cuando dio inicio al torneo con un pistoletazo que resonó en el estadio ubicado en La Haya, como también quedó en evidencia que el pecho se le hinchó de orgullo cuando su mujer subió al escenario para presentarlo con un discurso amoroso. “No puedo quererlo y respetarlo más y sé que muchos de ustedes sienten lo mismo, porque es su compañero veterano”, dijo la duquesa de Sussex, antes de pedir un gran aplauso para su marido –que subió al escenario para fundirse con ella en un beso–, responder “gracias, mi amor” y tomar la palabra. En ninguno de los dos discursos faltaron las alusiones a los hijos, especialmente a Archie que, según contó Harry, a veces quiere ser astronauta y otras veces piloto de helicóptero, como su papá. “Le recuerdo que no importa lo que quiera ser de mayor, que es su personalidad lo que más importa y que nada nos haría sentir a su madre y a mí más orgullosos que verlo tener un carácter como el de las personas que hoy tenemos ante nosotros”, dijo el príncipe, en referencia a la valentía de los veteranos.

Harry y Meghan se besan en pleno escenario durante la ceremonia inaugural de los Juegos Invictus y provocan una ovación. Getty Images

EN COMPETENCIA

Aunque oficialmente los Juegos comenzaron con la ceremonia inaugural celebrada el sábado 16, ya habían calentado motores más temprano con una carrera llamada The Land Rover Driving Challenge, una cita en la que Harry y Meghan hicieron gala de su faceta más espontánea: a la vista de todos, se dedicaron gestos de amor, y hasta se animaron a jugar y subirse a los mini Defender para chicos. Esta competencia está inspirada en los Warrior Games americanos y tiene como objetivo subrayar el poder del deporte como motor para la recuperación tanto física como psicológica de quienes tengan cualquier tipo de discapacidad, lesiones incurables o enfermedades derivadas de conflictos bélicos.

El príncipe Harry y su mujer también participaron, en la previa de los Juegos Invictus, del Land Rover Driving Challenge, que tuvo lugar en el mismo estadio de Zuiderpark, en La Haya. Getty Images

Detalle de la cartera Céline haciendo juego con su look. Getty Images

EL ENCUENTRO MÁS ESPERADO

Antes de aterrizar en los Países Bajos, los duques hicieron una parada en Londres, ciudad que no pisaban juntos desde marzo de 2020, cuando dijeron adiós a sus deberes como royals para comenzar una nueva vida en Estados Unidos. Fue una visita breve pero cargada de emoción, ya que tuvieron una reunión con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, en un esperado encuentro privado que la prensa calificó como “muy cordial, increíblemente cálido y afable”. Harry comentó en una entrevista con la BBC que ha sido “genial” ver a su abuela, que el jueves 21 cumple 96 años. Según algunas versiones, la buena conexión entre la soberana y su nieto no se quedará en este reencuentro: The Daily Mail asegura que los duques de Sussex fueron invitados al balcón del Palacio de Buckingham para las celebraciones por el Jubileo de Platino de Isabel II, que tendrá lugar en junio, y al servicio de acción de gracias en la catedral de Saint Paul. Además, de acuerdo con las fuentes del mismo diario, el príncipe Harry y su mujer le habrían prometido a la Reina que “en un futuro cercano” podrá abrazar a sus bisnietos, Archie y Lilibeth.

La duquesa no puede disimular su emoción durante el discurso de apertura de su marido, el duque de Sussex. Getty Images

El viernes 15, la mujer del príncipe Harry participó de una recepción previa a la competencia vestida con un pantsuit blanco de Valentino –que complementó con cartera haciendo juego– y el reloj Cartier, un Tank Francais de oro, que perteneció a la princesa Diana. Getty Images

Diana luciendo el mismo Cartier en agosto de 1996. Getty Images

El anfitrión entrega las medallas de plata a los medallistas del Land Rover Driving Challenge. Getty Images

Durante el segundo día de los juegos, la duquesa –con vestido de Valentino de mangas largas, cuello redondo y detalle calado de flores en el escote– conversa con miembros del equipo canadiense que participaron de Invictus. Getty Images

Una vista del estadio de Zuiderpark en el momento en que Meghan presenta a Harry. Getty Images

Harry y Meghan en la competencia de atletismo, que tuvo lugar el domingo 17. Para ese momento, ella vistió jean, stilettos camel y una chaqueta blanca tipo americana con un cinturón que entallaba y estilizaba su silueta, un truco que se convirtió en el sello de estilo de Kate, la duquesa de Cambridge. ¿Un guiño a su cuñada? Getty Images