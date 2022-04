Fotos exclusivas. Bárbara Diez, enamorada: la ex de Horacio Rodríguez Larreta junto a su novio en Punta del Este

El 14 de febrero pasado, envalentonada por el Día de los Enamorados, Bárbara Diez (52) tuvo el gesto más romántico y oficializó su noviazgo con Alejandro Masloff (53), que ya llevaba tres meses, con un story en su cuenta de Instagram en la que se los veía abrazados. Dos meses más tarde –y tras una breve escapada juntos a Mar de las Pampas–, decidieron dar un paso más en la relación y, con varios días libres por delante por los feriados de Semana Santa, viajaron a Punta del Este en compañía de Serena (6), la menor de las dos hijas que la event planner tuvo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien estuvo casada veinte años.

Con jeans, buzos y camperas, salen de la tienda Sentido, en La Brava de José Ignacio, listos para pasar un día al aire libre, bien cerca del mar. Foto Marcelo Rodriguez

Si bien en diciembre circuló una foto donde se los veía en el palco del teatro Colón disfrutando de la Misa Criolla de Ariel Ramírez –entonces sólo había trascendido el nombre de él y que había trabajado en los 90 como modelo de Pancho Dotto–, estas imágenes exclusivas de ¡HOLA! son las primeras que confirman el momento de felicidad que atraviesan Bárbara y Alejandro. Relajados, frente al mar, el jueves 14 se los vio con Serena en La Brava de José Ignacio. Abrigados, con buzos y camperas, almorzaron en La Huella y después se aventuraron en una caminata plácida por la orilla.

Después de almorzar en La Huella, Bárbara jugó con su hija Serena, de 6 años, a construir castillos en la arena. Foto Marcelo Rodriguez

Alejandro acaricia la cabeza de su novia, mientras ella está atenta a su heredera. Foto Marcelo Rodriguez

Un divertido plan de Semana Santa para tres. Bárbara, Alejandro y Serena Vida. Foto Marcelo Rodriguez

Como buen caballero, Alejandro estuvo pendiente de su novia en todo momento, y también lo estuvo de Serena, con quien se mostró cariñoso y la llevó sobre sus hombros cuando ella se cansó. Esa misma tarde, el paseo siguió con una visita a la tienda de decoración Sentido (sólo entró Bárbara), y después partieron los tres con rumbo desconocido.

OTROS HORIZONTES

Separada oficialmente desde diciembre de 2020, Bárbara y Rodríguez Larreta hicieron de la discreción un culto: no hicieron declaraciones con el fin de preservar a sus hijas, pero también de cuidar el vínculo que los unió durante tanto tiempo. Ella, en tanto, se dedicó a bucear nuevos caminos creativos. Por un lado, se estrenó como productora de Planners, una serie cuya trama, entre otras cosas, mostrará el detrás de escena de los eventos y del trabajo de una exitosa wedding planner (aunque no es su biografía). El elenco cuenta con figuras como Celeste Cid (de quien se hizo amiga y elogió en muchísimas oportunidades en sus redes sociales), Gonzalo Valenzuela, Guillermo Pfening y Leticia Siciliani, entre otros actores. Aunque no está confirmada la fecha de estreno sí se sabe que se verá por Star +. Y, además, en noviembre pasado sorprendió con su faceta artística para el collage, herencia de su bisabuela Mamá Jean, que la impulsaba al proceso creativo sin imponerse reglas. En la galería de arte Maman, Bárbara fue parte de una muestra colectiva con artistas de trayectoria como Mónica Millán, Catalina Chevrin, Karina El Azem y Nora Iniesta. Y su trabajo tuvo buena repercusión.

Según el entorno cercano de la pareja, están embelesados. Y, aunque no ocultan su amor, por ahora prefieren mantener el perfil bajo. Foto Marcelo Rodriguez

Muy cariñoso, Alejandro cargó a Serena sobre sus hombros cuando se cansó de la caminata en la arena. Foto Marcelo Rodriguez

¿QUIÉN ES ALEJANDRO?

En cuanto a Masloff, se dedica a las finanzas y tiene dos hijos, Sasha (26) e Iván (18), tiene una oficina en la zona de Recoleta y vive en Bajo Belgrano. Por sus años en el modelaje se sabe que mide 1,84 y en su época dorada, que fue entre los 80 y los 90, protagonizó varias campañas gráficas para marcas de jeans, como Wrangler y UFO. Siguiendo sus pasos, su hija mayor integra desde hace varios años el staff de Lo Management y es modelo exclusiva de Jazmín Chebar. Según el entorno cercano de la pareja, Bárbara y Alejandro están muy enamorados. Y, aunque no ocultan su romance, prefieren mantener el perfil bajo.

Una divertida story que Masloff subió la semana pasada en la que se refiere a ella como la bella y a él como el bestia, y que ella no dudó en compartir en sus redes.

Alejandro en su época de modelo.

El staff de Pancho Dotto. La foto del actual novio de Bárbara aparece tercera en la última fila.