Milo Ventimiglia. El actor de This is Us inauguró su estrella de la fama y descubrió una coincidencia muy especial

El reconocimiento le llegó por su trabajo en la serie This is Us y lo dejará para siempre unido en el bronce a su compañera de elenco. Milo Ventimiglia (44) inauguró su estrella en el Paseo de la fama de Hollywood que, casualidad o no, está justo al lado de la de Mandy Moore, coprotagonista de la exitosa serie de Star+. En la ficción, ellos son pareja –Jack y Rebecca Pearson– y en la vida real son grandes amigos.

Pareja en la ficción, muy amigos en la vida real. Mandy como Rebecca y Milo como Jack en This is Us. NBC - Star+

El actor posa junto a su estrella. Durante la ceremonia, Ventimiglia estuvo acompañado por uno de sus compañeros de This Is Us, Jon Huertas, quien interpreta a Miguel en la serie. Getty Images

Milo bromeó con esa situación: “Estoy justo a su lado. Estamos juntos para siempre, lo cual es bueno”, dijo. Milo celebró el honor de tener su nombre en ese sitio icónico de Los Ángeles y agradeció a quienes se lo otorgaron y a todos sus compañeros de equipo. “Esta estrella representa a un gran grupo de personas”, expresó humildemente el actor, que empezó su carrera artística a los 19 años y tuvo papeles destacados en otras dos series famosas, Gilmore Girls y Héroes. Luego de posar para los medios, él mismo tomó una foto de sus pies junto a la estrella, similar a las imágenes que publica en su cuenta de Instagram, en las que se ven sus pies en los lugares que visita.

Sacando una foto de sus pies junto a la placa. Milo suele fotografiar sus pies en los lugares que visita. Getty Images