“Desfiguraron mi cara”. Courtney Cox se arrepiente de los retoques estéticos que se hizo en su rostro

Aveces no lo puedo creer. ¡El tiempo pasa volando! Hubo un momento en el que dije: ‘Ay, estoy cambiando. Empiezo a parecer mayor’. Y traté de perseguir esa juventud durante años. No me daba cuenta de que se me veía realmente rara con los pinchazos y haciéndome todas esas cosas en mi cara que nunca debí hacerme”, confesó Courteney Cox en una reciente entrevista en The Times, en plena promoción de su nueva serie Shining Vale .

A punto de cumplir 58 años (el 15 de junio), la actriz que interpretó a Monica Geller en Friends se mostró arrepentida de haberse sometido a tantos retoques estéticos. “Desfiguraron mi cara y me convirtieron en alguien que no era”, dijo y confesó que, cuando se dio cuenta de los malos resultados, se dijo a sí misma: “Tengo que parar. Esto es de locos”. Por suerte para ella, muchas de esas intervenciones consistieron en rellenos inyectables que se reabsorbieron con el tiempo y los efectos se atenuaron.

No es la primera vez que Cox se refiere a las dificultades que tuvo para aceptar los cambios de la edad. “Crecí pensando que la apariencia era lo más importante y es muy triste porque me metí en problemas. Estuve trabajando duro por mantenerme pero, en realidad, empeoré las cosas”, reveló a la revista New Beauty hace unos años, cuando decidió dejar atrás los rellenos faciales.

Su personaje de Monica Geller, de Friends, la catapultó a la fama a los 30 años. Getty Images

A sus 50, cuando perdió el control de sus retoques estéticos. “Un día alguien te dice ‘estás bien, pero no te vendría mal una inyección de relleno por acá o por allá’. Y lo hacés. La primera vez salís contenta porque apenas se nota y después lo repetís y así varias veces hasta que te ves en una foto y decís ‘Ups, esto es terrible’”, contó años después, arrepentida de querer perseguir la juventud eterna. Getty Images

El 28 de febrero, llegando a la avant-première de Shining Vale, su nueva serie para Starz. Getty Images