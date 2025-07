Distanciado de su familia. Brooklyn Beckham busca refugio en su mujer Nicola Peltz durante unas vacaciones en Saint-Tropez

El último viaje de Brooklyn Beckham (26) y su mujer, Nicola Peltz (30), a la Riviera Francesa no hizo más que acrecentar los rumores de crisis entre el joven cocinero y sus padres, los fabulosos David y Victoria. Cada día más distanciado de los suyos, Brooklyn se refugia en Nicola y en su familia política. Tan es así que hace unos días fueron fotografiados mientras atravesaban las aguas del Mediterráneo a bordo del yacht de lujo del empresario multimillonario Nelson Peltz, con quien Brooklyn mantiene una excelente relación.

Brooklyn y Nicola durante un paseo en el yacht del padre de ella, el empresario multimillonario Nelson Peltz.

El matrimonio “desfiló” conjuntos coordinados durante su paso por Saint-Tropez. Mientras él optó por un look total white de camisa y bermuda; ella eligió un minishort de lino que combinó con una camisa y un bikini mermaidcore. Accesorizó con un pañuelo estampado en la cabeza, anteojos ovalados, un canasto de mimbre y sandalias con plataforma. The Grosby Group

Con looks combinados en blanco y anteojos de sol, fueron fotografiados mientras paseaban por las calles del centro histórico de la ciudad, donde almorzaron en La Guerite, un exclusivo restaurante junto a la playa en el que coincidieron con Elton John, según Vanity Fair.

En más de una ocasión, el mayor de los hijos de David y Victoria compartió en sus redes el excelente vínculo que mantiene con su suegro.

EL CUMPLEAÑOS DE LA DISCORDIA

La polémica estalló tras el cumpleaños número 50 de David Beckham celebrado en Londres en mayo pasado. En aquella oportunidad, el futbolista estuvo acompañado por sus hijos Cruz, Harper Seven y Romeo junto a su novia de entonces, Kim Turnbull, quien– según los rumores– habría tenido una relación con Brooklyn algunos años antes de su casamiento con Nicola. Eso habría sido la causa principal de la ausencia del mayor de los herederos en el festejo.

Verdadera fashionista, Nicola sorprendió con sus looks en su paso por la Riviera Francesa. Hace unos días se dejó ver con unos pantalones capri y cintura baja que combinó con un bolero de piel con moño y minibag calada. The Grosby Group

Enamorada de su bolero de piel, Nicola cambió sus leggins por una mini falda.

En 2022, Nicola y Brooklyn dieron el “sí, quiero” en una fabulosa fiesta celebrada en la mansión de los Peltz en Palm Beach, Florida, para quinientos invitados.

Felices y sonrientes, compartieron fotos de su estadía en Saint-Tropez en sus redes sociales.

Según la revista People, el faltazo habría provocado un sismo en el núcleo de la familia Beckham. Los medios británicos aseguran además que el vínculo entre Nicola y su suegra, Victoria Beckham, no era de los mejores desde que la ex Spice Girl le robó protagonismo en el primer baile de su boda con Brooklyn, quien centra todas sus energías y sentimientos en su adorada mujer. “Ella es mi mejor amiga, me hace sentir como en casa”, dijo hace un tiempo.•