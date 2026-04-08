El álbum de los novios. Rocío Hazan, la hija de Lucía Galán, nos comparte las fotos de su soñada boda

Cuando un año atrás, Rocío Hazan (29) y Damián Aramendi (43) empezaron a soñar con su fiesta de casamiento, ninguno de los dos tuvo dudas: no sería en Madrid, donde viven hace cuatro años junto con una perrita llamada Maite, sino en la Argentina. A partir de ese momento, la cantante y actriz –que es la única hija que la cantante Lucía Galán tuvo con el empresario Alberto Hazan– y el músico y productor musical empezaron a delinear la celebración que, finalmente, se concretó el domingo 29 de marzo, cuatro días después de que formalizaran su unión civil en el Registro Civil de la calle Uruguay, en la ciudad de Buenos Aires.

La pareja en al altar, escuchando las palabras de Jorge Bucay. El escritor, que es muy amigo de la familia de Rocío, estuvo a cargo de una ceremonia emotiva (no religiosa). A la izquierda de la foto, Lucía Galán escucha conmovida

La celebración tuvo lugar en Astilleros Milberg, en el partido de Tigre. Entre trescientos invitados, se destacó la presencia de figuras de diferentes ámbitos, como la conductora Verónica Lozano, la periodista Silvina Chediek y la abogada Ana Rosenfeld, así como también las modelos Teresa Calandra y Evelyn Scheidl, y periodistas del espectáculo como Ángel de Brito y Susana Roccasalvo. El mundo de la música también dijo presente: Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Manuela Bravo, Marilina Ross y Marcela Morelo fueron algunas de los reconocidos intérpretes que fueron recibidos por la mamá de la novia, Lucía Galán, quien ofició de orgullosa anfitriona. “Fue uno de los días más mágicos de mi vida”, resumió Lucía, emocionadísima, sobre esta jornada que mezcló elegancia y emoción: estuvieron las amigas de la primaria y de la secundaria de Rocío; y se sumaron amigos que viajaron de México y familiares de España (de Asturias y del País Vasco). Y, por supuesto, hubo mucha y buena música...

Rocío y Damián –que tiene una banda llamada Basta Damián, con la que se presentó hace poco en el bar The Roxy– no fueron los únicos que hablaron durante este tramo de la ceremonia. Las palabras que Joaquín Galán, tío de Rocío, les dedicó a la pareja conmovieron a todos

MOMENTOS PARA EL RECUERDO

Cerca de las 18, Rocío, enfundada en un impactante diseño de seda, de línea imperio y una amplia cola by Pronovias, entró al salón acompañada por su padre, Alberto. Damián, elegantísimo con un traje de Boggi, de Milán (lo compraron en un viaje que hicieron con amigos por Italia antes del casamiento) la esperaba en un altar liderado por alguien muy especial: Jorge Bucay. El escritor, que es gran amigo de la familia, fue el encargado de oficiar una ceremonia conmovedora.

Dos outfits lució Rocío para la fiesta. El primero fue este elegante diseño con escote y gran cola de Pronovias, con el que ingresó al salón

En el ramo, llevaba fotos de sus abuelos maternos y paternos; y, además, fotos de los padres de Damián

Tanto este primer vestido, como el segundo -un diseño más cómodo, de tipo wrap dress- llevaban la firma de Pronovias

No fue el único momento emotivo de la fiesta, que terminó a las 4 de la mañana. Joaquín Galán, el tío de Rocío, tomó la palabra y les dedicó unas sentidas palabras sobre la importancia de la comunicación en la pareja que no sólo emocionaron a los recién casados, sino a todos los invitados. Después del vals, no hubo quien no saliera a bailar al ritmo de la música del DJ Rudy y de la participación de la banda de cumbia Los Totora. Y uno de los momentos más divertidos fue cuando, en la pista montada en Astilleros Milberg, Lucía y Joaquín recrearon junto con Verónica Lozano “Olvídame y pega la vuelta”, uno de los imbatibles hitazos del dúo Pimpinela, pero en una versión remixada, ideal para bailar sin parar.

Joaquín Galán y su hijo Francisco, Melanie Barreto, Rocío y Damián, Viviana Berco y Lucía Galán

Verónica Lozano y Ángel de Brito estuvieron entre los invitados famosos

UN FLECHAZO AL RITMO DE LOS PIMPINELA

Fue en una gira que los Pimpinela hicieron por México hace más de seis años donde surgió el flechazo entre Rocío y Damián. En ese momento, mientras Rocío acompañaba a su mamá y a su tío, Damián era el business manager del dúo, una actividad que sigue realizando, además de ser, en la actualidad, director de Voltereta Music, una productora de festivales y conciertos en Madrid. Cuando en 2019 los Pimpinela recibieron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas, Estados Unidos, la onda entre ellos saltaba a la vista. Sobre esos comienzos, Rocío le dice a ¡HOLA! Argentina: “Todos veían lo que pasaba entre nosotros…¡menos nosotros! Cuando oficializamos nuestra relación, mamá, divertida, nos dijo ‘Chicos: todos lo sabíamos hace un montón’. Y nos dijo que ver cómo nos queríamos y nos acompañábamos era, para ella, increíble. ‘Como madre –me dijo–, no puedo pedir más que eso’”.

Para este gran día, Lucía Galán lució un vestido largo con mangas acampanadas y estampas en tonos mostaza con la firma Etro. Acá, bailando el vals con Marcelo Polino

Los recién casados posan en la mesa (los arreglos florales tenían la firma de Mercedes Courreges) con Susana Roccasalvo, Marcelo Polino, Javier Medina, Ángel de Brito, Verónica Lozano y Manuela Bravo

Joaquín y Lucía, junto con María Nieves Álvarez Machín de Azorey, que es prima hermana de María Engracia Cuervo Álvarez, mamá de los hermanos Galán

Rocío, en una foto junto con sus padres, Lucía Galán y Alberto Hazan

Las fotos son gentileza de @gus_hildebrandt y @flor.pagani_