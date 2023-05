El círculo íntimo de la Reina. ¿Quién es quién en la vida de Camilla y quién fue su primer marido?

escuchar

Pasaron dieciocho años desde que Carlos III y Camilla se casaron, sin embargo, son poquísimas las ocasiones en que la familia directa de la Reina quedó bajo las luces de los reflectores. Desde que Su Majestad dio “un paso al frente”, se espera que sus caras se vuelvan más familiares para el público en general.

Una de las pocas imagenes que se conocen del Rey con los hijos de Camilla. Acá están, en 2006, en la carrera de la Copa de Oro de Cheltenham. Además de Laura, que esta al lado de su mamá, se lo ve a Tom con su entonces pareja, Sara. Tim Graham - Tim Graham Photo Library

De su primer matrimonio con el oficial de la Marina Real británica Andrew Parker-Bowles (se casaron en 1973 y se divorciaron en 1995), la Reina tiene dos hijos, Thomas Henry Charles (48 años y ahijado, curiosamente, del príncipe Carlos) y Laura Rose (45), que el año pasado descubrimos en el Jubileo de Platino de la reina Isabel, cuando se los fotografió en la Misa de Acción de Gracias por sus 70 años de reinado. También presentaron sus condolencias tras la muerte de Isabel II, en el funeral de Estado.

Tom Parker Bowles y y su hermana Laura caminan con sus respectivas hijas en brazos, Lola e Eliza, durante Trooping The Color de 2009. Antony Jones - Getty Images Europe

Camilla y su hermana, la decoradora de interiores Annabel Elliot, son muy parecidas y grandes confidentes. Ben Birchall - PA Images - PA Images

Thomas es escritor, crítico de gastronomía y fue varias veces jurado del reality MasterChef. Además, se sabe que estudió en Eton College y Worcester College y desde 2005 a 2018 estuvo casado con Sara Buys (editora en revistas como Town and Country o Harpers & Queen), con quien tuvo a Lola (15) y Freddy (13). Tras esa relación, estuvo de novio con Alice Procope, que murió de cáncer en 2021. En los últimos días, y para el asombro de muchos, ya que no es proclive a los escándalos, su nombre resonó en los medios porque defendió a su madre públicamente de las críticas del príncipe Harry. En su biografía, Spare, el menor de los hijos de Carlos III y Diana de Gales acusa a Camilla, entre otras cosas, de haber tenido una “estrategia” desde el principio para lograr casarse con su padre y acceder la Corona. Dolido, Thomas opinó: “Me da igual lo que digan: esto no es una especie de estrategia a largo plazo. Mi madre se casó con la persona que amaba y eso es lo que sucedió”.

Camilla con sus hermanos, Annabel Elliot y Mark Shand (murió en 2014 tras una caída que le provocó un golpe fatal en la cabeza), en una visita de 2010 al Elephant Parade en The Royal Hospital. Max Mumby/Indigo - Getty Images Europe

Laura, en tanto, estudió Historia del Arte y Marketing, escribió para Tatler y es fundadora de su propia galería en el barrio londinense de Belgravia. En cuanto a su corazón, en mayo de 2006 se casó con Harry Lopes (de él tomó su apellido, ya que se la conoce como Laura Lopes), ejecutivo de una empresa de energías renovables y ex modelo de ropa interior de Calvin Klein. Juntos son padres de Eliza (15, fue dama de honor en la boda del príncipe William y Kate Middleton) y de los gemelos, Gus y Louis (13).

Según los expertos en realeza, ninguno de los dos tendrá un papel preponderante dentro de la familia real británica, pero sí acompañarán a Camilla en la ceremonia de Westminster, lo mismo que los nietos varones de la Reina, Freddy Parker y los mellizos Louis y Gus, ya que serán pajes durante la coronación junto con Arthur Elliot, el sobrino nieto de la reina Camilla.

El 4 de julio de 1973, Camilla se casó con el padre de sus hijos, el mayor Andrew Parker-Bowles, que hoy está invitado a la Coronación. Wood - Hulton Royals Collection

Thomas Parker-Bowls fue al funeral de Estado de Isabel II con sus hijos, Lola (15) y Freddy, y sus sobrinos, Eliza, Gus y Louis Lopes. Los cinco chicos son la adoración total de su abuela Camilla. Andrew Milligan - PA Images - PA Images

Por otra parte, la Reina tiene una hermana, Annabel Elliot, dieciocho meses menor que ella, que es diseñadora de interiores y será una de sus “ladies of attendance” durante la ceremonia. De chicas, en la casa familiar que los Shand tenían en Sussex Oriental, compartían travesuras y confidencias y esa incondicionalidad se mantuvo con los años a tal punto que varios de los biógrafos de la Reina definen a Annabel como un pilar fundamental en su vida. De hecho, fue en su casa de Dorset donde Camilla se refugió con sus hijos cuando se divorció de Parker-Bowls y se convirtió en la persona más buscada del Reino Unido. Por otra parte, a quien seguramente hoy extrañará Camilla de manera especial será a su hermano menor, Mark, que se dedicó a escribir sobre viajes y a la protección de la fauna y murió en 2014 tras un golpe fatal que se dio en la cabeza al caerse en Nueva York.

La “burbuja de amor” con la que creció la Reina se completó con los años con sus hijos y sus nietos. En las buenas y en las malas, su familia siempre fue su mejor refugio.

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Getty Images