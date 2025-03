El especial viaje de la trilliza María Laura, las “hijas de” en un evento fashion y la gran alegría de Hilario Ulloa

UNA TRILLIZA VIAJERA

Cada vez que le preguntan, María Laura Trotz no lo duda: ama ser abuela, un rol que se le da muy bien y que practica amorosamente con sus nueve nietos, que la llaman Iaia. Por eso, cuando dos de sus hijos que están instalados en Estados Unidos (aunque en diferentes lugares) le pidieron que se hiciera una escapada para ayudarlos, no dudó ni un instante, armó las valijas y partió a su encuentro. “Fue un viaje de nietos. Primero estuve en Wellington, Palm Beach, en lo de Bárbara (su marido, Tomás García del Río, está jugando la temporada de polo), y después en Exeter, New Hampshire, que queda a cuarenta minutos de Boston y es donde está instalado hace tres años Rulo (así llaman a Ernesto, su único hijo varón), que también es polista profesional”, cuenta Laura. Y sigue: “En total fueron tres semanas, diez días en un lado y diez en el otro. Y en sólo tres horas de avión pasé de 30 grados a menos 12. Pero nada me importó menos, yo soy feliz al estar con mis nietos, que me recibieron con los brazos abiertos”.

En Disneyworld, siempre con espíritu juvenil, Laura posó divertidísima con Goofy.

Un paseo en barco por las lagunas de Disneyworld, en Orlando, con Bárbara (que ofició de fotógrafa) y sus hijos Pedro [9], Paz [15, que estaba con su amiga Azul Novillo Astrada] y Azul o “Blue” [5], como llaman a la benjamina de la casa.

Infaltable, la foto con el castillo de Magic Kingdom a sus espaldas.

Una postal de madre e hijo. El viaje siguió en Exeter, a cuarenta minutos de Boston, donde vive su heredero “Rulo”.

Con su nuera Paula Medrano (la mujer de "Rulo" que es odontóloga) y sus nietos Ernestito (5) y Nieves (2).

Puro amor con su nieto Ernestito.

LA ALEGRÍA SE TIÑÓ DE AZUL

Con el puño en alto y la sonrisa tatuada de oreja a oreja, el polista Hilario Ulloa (10 de handicap en Estados Unidos y 9 en Argentina) se bajó el domingo del caballo y abrazó emocionado a su mujer, Clara Ferraiuelo, y sus hijas, Lavinia y Ámbar: acababa de coronarse campeón de la USPA Gold Cup, en Palm Beach, la segunda copa de la Gauntlet of Polo –es la Triple Corona de Estados Unidos–, defendiendo los colores de Park Place (en 2010 ya había conquistado este torneo, pero con otra organización).

Eufórico, Hilario festeja el gol que hizo la diferencia en chukker suplementario. foto: Juana Criado

Hilario y Polito Pieres fueron rivales en la cancha, pero son grandes amigos fuera de ella. foto: Juana Criado

Hilario abraza a su mujer, Clara Ferraiuelo (tiene en brazos a Dorita, la perra de la petisera de Hilario) y su hija menor, Ámbar. foto: Agustina Fonda

Hilario con sus amores: Lavinia, Clara y Ámbar. foto: Agustina Fonda

Peke González, con siete de handicap, tuvo un desempeño destacado en el partido y su familia estuvo para alentarlo: sus padres Brígida y Mariano González, sus hermanos Serena, Mora e Iñaki, y su novia, Juana Criado. foto: Agustina Fonda

HEREDERAS A LA MODA

Una vez más, Sol Acuña y Josefina Helguera reunieron a la extendida tribu de Rapsodia, que celebra 26 años, en su tienda histórica de Las Cañitas. Presentaron la última colección, “Paris, mon amour”, entre íntimos, influencers y famosos, y después convidaron un cóctel. Sobre la pasarela se lucieron los gestos emblemáticos de la marca (bordados, brillos, jeans XL y encajes) y entre las modelos se develaron algunas “hijas de”, como Rosita Agote (hija de Ana Bereciartúa y Alejandro Agote).

Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro coodinaron looks.

Kayla Acuña, hija de Miguel Acuña (hermano de Sol).

Rosita Agote.

Todo al jean para Mia Flores Pirán, la hija de Ginette Reynal.

Jazmín Agulla, hija del publicista Ramiro Agulla y la decoradora Delfina Vázquez Maiztegui.

Morita Peralta Ramos y su mamá Mora Furtado.

María Campos y su hija Violeta.

Fini Bocchino, hija de Andrea Frigerio.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. foto: Tadeo Jones

LA NACION