Tras 18 años en pareja. Laura Pausini abre el álbum de su íntimo casamiento celebrado en un pueblo cerca de Bolonia

La cantante italiana y el guitarrista y productor musical se casaron después de dieciocho años en pareja y de haber tenido una hija juntos, Paola, de 10 años. Laura Pausini (48) caminó al encuentro de Paolo Carta (58) del brazo de su padre, Fabrizio, mientras que su heredera ofició de dama de honor. Los novios sellaron su amor en un romántico escenario lleno de velas, flores de colores y una guitarra. Tras la ceremonia civil, sorprendieron a sus invitados con una emotiva actuación en la que pronunciaron sus votos matrimoniales. Con Paolo a la guitarra, Laura le puso voz a la canción “Frente a nosotros”, un tema cargado de amor escrito por los novios especialmente para este momento.

La familia unida. Paola, hija de Laura y Paolo, lució un vestido con falda de tul con flores y hojas bordadas.

La cantante llevó un vestido de estilo clásico en color marfil de Armani, que completó con una chaqueta de smoking a juego, collar de perlas, guantes de tul de plumetí y velo de tul armado. Por su parte, Paolo apostó por un estilismo más informal en color negro. El encargado de oficiar el enlace fue Stefano Briccolani, alcalde de Solarolo, el pequeño pueblo a 40 kilómetros de Bolonia en el que creció la ganadora del Festival de San Remo de 1993.

En una entrevista concedida a ¡HOLA! hace un año, Laura confesó por qué no se había casado todavía con el padre de su hija. “Mi marido, porque ya lo llamo así, me preguntó si quería casarme en 2012. Fue la semana antes de descubrir que estábamos esperando a Paola, así que decidimos aguardar para que ella nos llevara los anillos. Como soy muy fanática de los números y mi favorito es el 8, queríamos casarnos en el año que mi hija los cumpliese, en 2021. Coincidió con la pandemia y no queríamos una boda con barbijos. Veremos más adelante… Nos falta una fiesta para mostrárselo a mi hija. En realidad, hasta tengo el anillo. ¡Lo tengo todo! Lo tengo a él, que es lo más importante”, aseguró entonces.

EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR

La pareja se conoció en 2005. Laura acababa de romper con su asistente, Gabriele Parisi, y Paolo se había separado de Rebecca Galli, madre de sus tres hijos mayores, Jader, Jacopo y Joseph. “Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte”, contó la italiana que, tras apostar por la relación, se convirtió en mamá de Paola en 2013.

Un detalle de las alianzas, muy originales en color negro, que la pareja compró a través de Internet y en las que decidieron no grabar nada.

Con Paolo a la guitarra, Laura le puso voz a la canción “Frente a nosotros”, una forma particular de intercambiar sus votos matrimoniales.

