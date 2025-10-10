El hijo de la duquesa de Alba. Las fotos y los detalles de la emotiva boda de Cayetano Martínez de Irujo en Sevilla

Vaticinaron que sería el evento social que revolucionaría Sevilla... y no se equivocaron. El casamiento de Cayetano Martínez de Irujo y Fitz-James Stuart (62 años) y Barbara Mirjan (29) –que se realizó el sábado 4 de octubre y que incluyó un programa que comenzó con una emotiva ceremonia religiosa en la ciudad y continuó con una fiesta a media hora de Sevilla– convocó a un gran número de invitados selectos de la sociedad española –desde miembros de la Casa de Alba [una casa nobiliaria que se remonta al siglo XIV] hasta el hijo de Ira von Fürstenberg, Hubertus von Hohenlohe, pasando por figuras más populares, como el cantante Bertín Osborne–, que viajaron desde diferentes puntos de España para acompañar a los novios en una jornada que fue muy especial mirara por donde se la mirara.

Enfundada en un conjunto de dos piezas -chaqueta de líneas asimétricas con cruce lateral y pantalón al tobillo, y, además, un tocado de red–, firmado por el diseñador gallego Roberto Diz, Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro y hermana del novio, llega la iglesia acompañada por su marido, el empresario musical Narcís Rebollo EFE

Los duques de Húescar, Fernando Fitz-James Stuart –que es sobrino del novio– y su mujer, la empresaria y experta en arte Sofía Palazuelo, quien fue mamá de su tercer hijo, Fernando, hace muy poco Getty Images

Cayetana “Tana” Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera y sobrina del novio, eligió un diseño de Roberto Diz con chaleco, cintura marcada y una falda larga y con mucho volumen EFE

En primer lugar, porque, desde ya, se trataba del esperado broche de oro para una historia de amor que había empezado nueve años atrás. En segundo lugar, porque los novios eligieron casarse en la iglesia del Cristo de los Gitanos, un templo que está profundamente ligado a la madre del novio, la queridísima duquesa de Alba Cayetana Fitz-James Stuart, gran benefactora del templo y de Sevilla [la aristócrata con más títulos del mundo murió el 20 de noviembre de 2014].

Luis Martínez de Irujo, el otro hijo de Cayetano, con un elegante jaquette. Tanto Amina como Luis son mellizos, hijos del primer matrimonio de Cayetano con la mexicana Genoveva Casanova Getty Images

Una imagen de la iglesia, llena de gente ansiosa por saludar a los novios desde muy temprano Getty Images

Olivia de Borbón, primogénita de Francisco de Borbón y Escasany, junto con su marido, Julián Porras Getty Images

En tercer lugar, porque si bien hubo algunos faltazos, la boda resultó un momento de encuentro familiar: Cayetano no sólo invitó a su boda a todos sus hermanos, con quienes ha habido bastantes roces, también convocó a Alfonso Díez, que fue el último marido de su madre y, por lo tanto, padrastro del novio.

Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba, llegó con un muñeco del novio que le entregó un notero de un programa de espectáculos Getty Images

EL SÍ QUIERO

El barrio de Macarena, en el casco antiguo de Sevilla, estaba abarrotado de gente cuando cerca de las dos de la tarde del sábado llegó Bárbara Mirjan, la novia, a la iglesia del Cristo de los Gitanos. “Enhorabuena”, le gritaban, felices, los sevillanos mientras La Duquesita, un carruaje de paseo tirado por caballos avanzaba por la calle Verónica.

La novia había llegado a la iglesia junto con su padre en un carruaje de Sevilla tirado por caballos llamado La Duquesita. Al finalizar la ceremonia, los recién casados partieron juntos en ese mismo vehículo Getty Images

Bárbara, con una impactante creación de Navascués, iba acompañada por su padre y padrino de la boda, Javier Mirjan Ajbaa, un prominente empresario libanés conocido como “Bachar”.

La novia, Bárbara Mirjan, del brazo de su padre, Javier Mirjan, cuando entran a la iglesia Cristo de los Gitanos, el templo sevillano tan significativo para la familia Alba EFE

En la iglesia, la esperaba ansioso Cayetano. El IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra –títulos heredados de su madre– estaba con el uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una de las instituciones más antiguas de la capital hispalense- Entre los Alba, es tradición contraer matrimonio con este traje ceremonial.

Amina, que fue la madrina de la boda de su padre, impactó con un elegante vestido de la firma Vagary Kalon de diferentes texturas y con estampa floral, que acompañó con un chal de seda para cubrir los hombros EFE

En este plano más amplio de la pareja a la salida de la iglesia, puede apreciarse con detalle qué lucieron en este día tan especial. Por un lado, el duque de Arjona y conde de Salvatierra vistió su uniforme de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. El atuendo está formado por una chaqueta corta con bordados metálicos y pantalón ajustado con galón. Guantes blancos y un bicornio de dos picos completan este equipo que, según la ocasión, puede incluir espada de gala. Por el otro, Bárbara, con un diseño con velo creado por la firma Navascués que tenía, además, unos bordados de la Virgen de las Angustias de la hermandad de los Gitanos. Lució, además, unos pendientes art déco que Cayetano le había regalado especialmente para este momento EFE

Después de la ceremonia religiosa, que estuvo a cargo del sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp [el mismo ofició el casamiento de la duquesa de Alba con Alfonso Díez, en 2011, y la boda de Fernando Fitz-James Stuart con Sofía Palazuelo, en 2018] y en la cual se cantó el himno de España, Bárbara, ya convertida en la mujer del aristócrata, dejó su ramo de novia en el sepulcro donde están las cenizas de la madre de su marido, la duquesa de Alba.

Cayetano y Bárbara se conocieron en 2016, en una fiesta en Marbella, cuando ella tenía 20 años y él, 52. “Es el amor de mi vida. Nunca había conocido a alguien tan afín”, dijo en una entrevista reciente el aristócrata EFE

UNA FIESTA SOÑADA

Luego de la ceremonia, los invitados –en un principio, trascendió que Cayetano y Bárbara soñaban con una celebración íntima, pero, al final, sumaron trescientos– se trasladaron a Las Arroyuelas, una finca espectacular ubicada en Carmona, a media hora de Sevilla.

La ex concejala del Ayuntamiento de Madrid Begoña Villacís y su pareja, el ingeniero Juan Cañada Getty Images

Acompañada por su nuevo novio, Antonio Gutiérrez Marcet, la socialité Carmen Lomana impactó con un vestido de corte midi con tiras anchas y encaje a contratono que acompañó con un collar de perlas Getty Images

En esta propiedad, que tiene 1480 hectáreas [es la mayor construcción de la Casa de Alba en Andalucía y está dedicada a la producción agrícola y ganadera], Cayetano vive desde la pandemia; y desde junio de este año, Bárbara se mudó con él, tras renunciar a su trabajo como organizadora de eventos en un diario. Y allí tuvo lugar una fiesta que dio que hablar. Según contó más tarde el mismísimo Alfonso Díez, quien a pesar de la muerte de Cayetana mantuvo el vínculo con la familia Alba, todo estuvo estupendo: “Se comió fenomenal. Todo lo que yo les diga es poco”

En su testamento, la duquesa de Alba manifestó su deseo de ser enterrada en la iglesia del Cristo de los Gitanos; tras su muerte, en 2014, sus cenizas fueron depositadas en una urna que se ubicó en una nave lateral derecha. En la lápida, siempre con flores, hay unas palabras sobre el gran vínculo que la duquesa tenía con Sevilla Getty Images

El sábado 4, Sevilla se volvió una gran pasarela con looks imperdibles. Por la alta temperatura, los abanicos y anteojos estuvieron a la orden del día Getty Images