Los 41 de Paula Chaves. Todas las fotos y los invitados a su divertida fiesta de cumpleaños

La conductora y modelo celebró en el exclusivo bar porteño CoChinChina, rodeada de amigos, buena gastronomía y momentos únicos

Paula festejó además 11 años de amor con Pedro Alfonso

El sábado por la noche, Paula Chaves celebró su cumpleaños número 41 con una fiesta en CoChinChina, el prestigioso bar de inspiración franco-vietnamita ubicado en el corazón de Palermo. El evento, que también conmemoró sus 11 años de amor con Pedro Alfonso, fue organizado por la agencia Jecan Wecan, que se encargó de cada detalle para que la velada fuera perfecta. Pedro, con su habitual simpatía, ofició de presentador de la noche, anunciando uno por uno a los invitados con humor y cariño, generando un clima festivo. Entre los asistentes se encontraban Gimena Accardi, Brenda Gandini y María del Cerro, quienes compartieron risas, anécdotas y brindis.

Compinches y tan enamorados como el primer día, Paula y Pedro disfrutaron de una divertida noche en Palermo
Pedro, en su rol de presentador, anunció el momento de la torta
La hora de las velitas y los tres deseos

La propuesta gastronómica fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Los invitados disfrutaron de una selección de bocados típicos del restaurant, como baos de panceta laqueada con pepino, salsa de maní y alioli, sandos de milanesa con relish de pepino, y platos principales como ojo de bife con galette de papas y arroz dorado. La barra, liderada por la reconocida Inés De Los Santos, ofreció cócteles icónicos como “La vida que me merezco”, “Del oeste gin tonic”, “Penicillin” y “Negroni”, entre otros.

Gonzalo Heredia, la pareja anfritriona y Brenda Gandini
Gonzalo Heredia, la pareja anfritriona y Brenda Gandini
Paula posa con el Pollo Álvarez
Paula posa con el Pollo Álvarez
A pura risas, con Marcela Kloosterboer, quien compartió escenario con Pedro en la obra "Un Viaje en el Tiempo"
A pura risas, con Marcela Kloosterboer, quien compartió escenario con Pedro en la obra "Un Viaje en el Tiempo"
Nacho Lecouna, muy bien acompañado
Nacho Lecouna, muy bien acompañado
Pedro y Evelyn Botto, minutos antes de empezar con el baile de la botella
Pedro y Evelyn Botto, minutos antes de empezar con el baile de la botella

Uno de los momentos más divertidos de la noche fue el espontáneo baile de la botella, que desató carcajadas. Paula, radiante y emocionada, compartió en sus redes algunos de los instantes más especiales, agradeciendo el cariño recibido.

Gimena Accardi y Bernarda Cella, muy diviertidas en la pista
Gimena Accardi y Bernarda Cella, muy diviertidas en la pista
Brenda Gandini y María del Cerro
Brenda Gandini y María del Cerro
Muy sensual, Sabrina Rojas posó para los fotógrafos
Muy sensual, Sabrina Rojas posó para los fotógrafos
María del Cerro y Meme Bouquet, otra de las parejas de la noche
María del Cerro y Meme Bouquet, otra de las parejas de la noche
Luisito Cella y Pedro
Luisito Cella y Pedro
Carla Conte y y su novio Ezequiel Corbo también dijeron presente en el cumpleaños de Paula
Carla Conte y y su novio Ezequiel Corbo también dijeron presente en el cumpleaños de Paula
Federico Hoppe, Pedro y Rodrigo Noya
Federico Hoppe, Pedro y Rodrigo Noya

Con una ambientación cuidada, buena música y la calidez de sus seres queridos, la noche fue un fiel reflejo del estilo de vida que Paula y Pedro construyeron juntos: auténtico, alegre y lleno de amor.

Marcela y Paula, listas para el brindis
Marcela y Paula, listas para el brindis
Gimena y Paula, íntimas amigas
Gimena y Paula, íntimas amigas
