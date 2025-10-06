Los 41 de Paula Chaves. Todas las fotos y los invitados a su divertida fiesta de cumpleaños

La conductora y modelo celebró en el exclusivo bar porteño CoChinChina, rodeada de amigos, buena gastronomía y momentos únicos
2 minutos de lectura
El sábado por la noche, Paula Chaves celebró su cumpleaños número 41 con una fiesta en CoChinChina, el prestigioso bar de inspiración franco-vietnamita ubicado en el corazón de Palermo. El evento, que también conmemoró sus 11 años de amor con Pedro Alfonso, fue organizado por la agencia Jecan Wecan, que se encargó de cada detalle para que la velada fuera perfecta. Pedro, con su habitual simpatía, ofició de presentador de la noche, anunciando uno por uno a los invitados con humor y cariño, generando un clima festivo. Entre los asistentes se encontraban Gimena Accardi, Brenda Gandini y María del Cerro, quienes compartieron risas, anécdotas y brindis.
La propuesta gastronómica fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Los invitados disfrutaron de una selección de bocados típicos del restaurant, como baos de panceta laqueada con pepino, salsa de maní y alioli, sandos de milanesa con relish de pepino, y platos principales como ojo de bife con galette de papas y arroz dorado. La barra, liderada por la reconocida Inés De Los Santos, ofreció cócteles icónicos como “La vida que me merezco”, “Del oeste gin tonic”, “Penicillin” y “Negroni”, entre otros.
Uno de los momentos más divertidos de la noche fue el espontáneo baile de la botella, que desató carcajadas. Paula, radiante y emocionada, compartió en sus redes algunos de los instantes más especiales, agradeciendo el cariño recibido.
Con una ambientación cuidada, buena música y la calidez de sus seres queridos, la noche fue un fiel reflejo del estilo de vida que Paula y Pedro construyeron juntos: auténtico, alegre y lleno de amor.
