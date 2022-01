El “Milagro de los Andes”. Fernando Parrado y su rutina en Punta del Este a casi 50 años de la tragedia aérea

La casa de Punta Piedras se convirtió en su refugio más preciado. Cada vez que Fernando “Nando” Parrado (72) quiere escaparse unos días junto a su mujer Véronique van Wassenhove –madre de sus hijas, Verónica y Cecilia– elige las playas esteñas para desconectarse de la rutina y la agenda de Montevideo. El mar, según él mismo confesó hace un tiempo, siempre le da “esa extraña y maravillosa sensación de estar vivo”. De hecho, lo primero que Nando hizo tras ser rescatado de la tragedia aérea en la cordillera de los Andes que inspiró libros, documentales y películas, fue viajar con su padre Seler a Punta del Este. A casi cincuenta años del milagro que le cambió la vida, el reconocido empresario y orador recibe el apoyo incondicional de su familia mientras se prepara para rendirles homenaje a las veintinueve víctimas del accidente.

En la actualidad, Nando es también un exitoso empresario, deportista, y productor de televisión. Está casado con Veronique y tiene dos hijas, Verónica y Cecilia, y un legado de cuatro nietos: Alexia, Máximo, Thor y Borja. AP

Si bien pasa gran parte del año en Montevideo- donde lleva adelante “La Casa del Tornillo”, la empresa ferretera familiar-, Parrado siempre se hace un tiempo para escaparse a su casa de Punta Piedras. AP

MILAGRO EN LOS ANDES

El 12 de octubre de 1972 Nando –que entonces tenía 20 años– junto a sus compañeros del equipo de rugby Old Christians de Montevideo y sus familiares se embarcaron en un vuelo de las Fuerzas Aéreas uruguayas con destino a Santiago de Chile para jugar un partido contra el club local de Old Boys. Y un desperfecto en el avión Fairchild Hiller FH-227 hizo que la nave se estrellara en los Andes, a 4 mil metros de altura sobre el nivel del mar. De los cuarenta y cinco pasajeros, dieciséis personas sobrevivieron y durante dos meses y medio, el grupo quedó atrapado bajo la nieve y debió sortear avalanchas, temperaturas extremas bajo cero y el hambre, que los llevó incluso a practicar antropofagia. “Hacía lo correcto para poder sobrevivir. Entendía la magnitud del tabú que acabábamos de romper, pero si sentía un intenso resentimiento era sólo porque el destino nos había obligado a elegir entre este horror y el de una muerte segura”, escribió Parrado en su libro Milagro en los Andes, quien además perdió a su madre Eugenia y a su hermana Susana en el accidente.

Escoltado por la policía chilena, Nando fue rescatado el 22 de diciembre de 1972. En los dos meses y medio que estuvo atrapado en las montañas, perdió cuarenta y cuatro kilos. AP

Rehenes de la hostilidad, Fernando y su amigo Roberto Canessa decidieron ir en busca de ayuda. Escalaron y caminaron durante diez días. “No fue una caminata. Hay que subir hasta casi 6000 mil metros de altura sin guantes, sin zapatos, sin pantalones, sin gorros, sin lentes, sin nada. Es imposible, inhumano. Casi no hay aire, tenés que respirar cinco veces para dar un paso y vas subiendo a inclinaciones que son imposibles. Cuando llegás a la cima y ves lo que queda, realmente te das cuenta, una vez más, de que estás muerto. Y ese es otro de los momentos clave, porque ahí tomé la decisión más difícil de mi vida: decidí cómo iba a morirme, luchando”, reveló en una reciente entrevista a la ONG Sembrar Valores. Finalmente, después de diez días de travesía, la dupla se encontró con un arriero chileno en la zona de Los Maitenes que dio aviso a las autoridades para iniciar el rescate.

EL PRESENTE Y NADA MÁS

Al momento del accidente, Parrado estudiaba Ingeniería Mecánica pero dejó sus estudios al volver a Montevideo y se unió a la empresa familiar de ferretería. Fanático del automovilismo por herencia paterna, fue piloto de Turismo; corrió por Sudamérica y Europa y entabló una gran amistad con el ex jefe de la F1 Bernie Ecclestone y con el escocés Jackie Stewart, su gran mentor. Además de tener su propia columna dedicada al automovilismo en el diario uruguayo El País, Parrado se volvió un reconocido referente motivacional. Brinda conferencias y charlas de desarrollo personal donde comparte su experiencia en los Andes (de hecho, en 2010 fue elegido como el “Mejor Orador del mundo” por el World Bussiness Forum de Nueva York). “No voy a negar que todo esto me marcó, pero he tenido otras cosas importantes en mi vida: el amor de Véronique, el nacimiento de mis dos hijas, mis logros profesionales. Y después de todo, me queda decir una cosa: ‘Disfruta de tu existencia, no malgastes ni un instante’”. •