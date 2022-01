Una abuela top. Andrea Frigerio disfrutó del mar de Punta del Este junto a Olivia, Ramón y Jacinta

Andrea Frigerio (60) está feliz y se le nota. Aunque no es la mera felicidad de quien está de vacaciones, sino la alegría de haber podido reunir finalmente a toda su familia para pasar unos días de relax en Punta del Este. Algo que, en tiempos de pandemia y con su hija Fini (24) instalada en Europa, no fue fácil de lograr. “La extraño muchísimo, me duele el corazón no tenerla cerca, ni pasar juntas fechas importantes. Por suerte nos vemos bastante: ella viene o voy yo. Con el covid se hizo más difícil”, le había contado recientemente Andrea a ¡HOLA! Argentina. Fini está instalada en París desde 2018 con su novio, el chef Nacho Crespo Campos, donde estudia Artes Escénicas.

“Fue un sueño, después de tantas complicaciones, pasar todos juntos unos días en familia. Me faltó Nachito, que está trabajando allá y lamentablemente no tenía vacaciones. Fue un reencuentro familiar muy esperado”, contó Andrea desde Punta, donde pasa los días junto a su marido Lucas Bocchino, su hijo mayor Tomás Frigerio, su nuera Estefanía Couture des Troismonts, sus nietos Olivia (9), Ramón (6), Jacinta (4) y Fini, que el 15 regresó a París.

Andrea, su nieta Olivia y Lucas se divierten saltando las olas en La Brava de José Ignacio. Marcelo Rodríguez

Con Jacinta, la menor de sus nietas. Marcelo Rodríguez

Fini juega una carrera playera con su sobrino Ramón. La hija de Andrea vive en París desde 2018, donde estudia Artes Escénicas. Marcelo Rodríguez

Andrea junto a Olivia, Lucas y Fini. Marcelo Rodríguez