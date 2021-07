En Bariloche. Puli Demaría celebra la vida después de su brutal accidente de auto

Todavía no puedo creer estar acá después de lo que me pasó. Fue una desgracia con suerte. La saqué muy, muy barata”, cuenta Puli Demaría (45) desde Bariloche, a dos semanas y media del grave accidente que sufrió con su camioneta en Buenos Aires. “Iba sola, camino al campo, por un camino de tierra que tenía huella y en un momento salí de esa huella y perdí el control de la camioneta. Me fui hacia un alambrado, se reventó una goma de atrás y volqué dando una vuelta completa. ¡Fue horrible! Por suerte se abrieron los airbags y el cinturón me salvó la vida. Me quedó marcado en el pecho, y todavía no tengo sensibilidad en la zona. Me duele un poco la espalda y tengo que usar el cuello ortopédico blando que se viene conmigo a esquiar, pero no me quejo… ¡Agradezco que lo puedo contar!”, le cuenta la DJ y ex panelista de Pampita Online a ¡HOLA! Argentina.

Puli en el cerro Catedral. La ex panelista de Pampita Online, que se reinventó en pandemia creando su propia marca de zapatos, esquía desde los 6 años Álbum personal Puli Demaría

“Venía de un período de replanteos [después de separarse, en septiembre de 2020, tras quince años en pareja con el también DJ Martín Chule Bernardo] y el accidente me movilizó para cerrar mis duelos, hacer un borrón y empezar de cero. La vida me dio una nueva oportunidad y la voy a aprovechar al máximo, disfrutando de todo lo bueno. Ya venía muy contenta con el lanzamiento de mi marca de zapatos, Puli.D, que fue un éxito con modelos agotados. Y ahora agradezco estos días de descanso en familia”, cuenta Puli, que se tomó la primera semana de las vacaciones de invierno para viajar al Sur junto con sus hijos Florián (10), Félix (12), Santos (15) y Sylvestre (18). “Teníamos pensado ir unos días antes, pero tuvimos que correr las fechas por el accidente”, detalla.

Junto a sus hijos menores Florián (10) y Félix (12), y su amiga, la instructora de esquí Lucía Cloos

FELIZ EN LA NIEVE

En Bariloche, hospedada en el hotel Pire-Hué –”mi lugar en el mundo, acá me casé con Chule”, rememora–, su día comienza a las ocho de la mañana. “Desayunamos y salimos a la montaña. Voy con mis dos hijos más chicos y después se suman los grandes, que duermen un poco más. Y esquiamos todo lo que se pueda, bajo toda condición climática. ¡Nos vamos con la última silla! Soy una fanática del esquí y lo practico desde que tenía 6 años. Me encanta que lo practiquen los chicos desde muy chiquitos. Mi hijo menor ya tenía los esquíes puestos a los 2 años y medio. Es un deporte que reúne todo: familia, amigos y estar al aire libre. ¡Soy tan feliz en la montaña! Porque cuando estoy esquiando sólo pienso en eso, y para mí es una forma de meditar”.

Hace cinco años Puli sufrió una fuerte caída jugando al polo, y desde entonces tiene que esquiar con una férula Álbum personal Puli Demaría

"La vida me dio una nueva oportunidad y la voy a aprovechar al máximo, disfrutando de todo lo bueno", detalla Álbum personal Puli Demaría

