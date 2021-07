Puli Demaría. En su casa de zona norte, habla de cómo enfrentó su separación y superó la crisis personal

Siempre fui de las que ven el vaso medio lleno, y trato de sacar algo bueno en los momentos de tristeza”, asegura Puli Demaría (45). Cuando el año pasado se separó de su marido, Martín Chule Bernardo, después de quince años en pareja y dos hijos en común –Florián (10) y Félix (12); además, Puli tiene a Sylvestre (18) y a Santos (15), de su primer matrimonio con Matías Corti Maderna–, y se quedó sin trabajo por la pandemia “donde se terminaron las fiestas”, la DJ decidió reinventarse y apostar a una de sus grandes pasiones: los zapatos. “De chica, mamá me apodaba Imelda Marcos, por su gran colección. Si ahorraba algo de plata, era para comprarme un buen par de tacos”, revela la ex panelista de Pampita Online –y amiga íntima de la modelo y conductora– desde su casa en zona norte, donde recibe a ¡HOLA! Argentina para presentar su propia marca de zapatos, Puli.D. “Si hay algo que aprendimos con la pandemia es que nos podemos quedar en la queja, o hay que salir para adelante”, dice Puli, con su impronta optimista. “El año pasado mi rubro estuvo muy golpeado, y sumado a la separación, que fue muy dolorosa, me replanteé qué quería hacer con mi vida: ‘¿Quiero seguir siendo DJ a los 60?’. Porque es un trabajo que me encanta, pero que hay que ponerle mucho el cuerpo. Ya había tomado la decisión de que no quería volver a la televisión”, puntualiza.

“Yo no soy mediática… Por eso me eché para atrás en el Bailando. No quería poner en riesgo mi salud mental ni mi amistad con Carolina (Ardohain)”, revela la DJ Matias Salgado

–¿Por qué te alejaste de la tele?

–No me sentía cómoda. Me encontré muy expuesta de una manera que no me gustó. Me parece valorable ser famoso por los logros, no por ser la amiga de, o porque te sacaste una foto con tal (se refiere al revuelo que causó la foto con la China Suárez en un evento en el que pasó música).

–También te habían convocado del “Bailando…”.

–Me había preparado durante todo el verano, pero cuando me convocaron formalmente me eché para atrás porque sentí que me estaba metiendo en la boca del lobo. Soy fan del baile del “Bailando”, pero no me gustan los escándalos. Tengo mi faceta de actriz, estudié teatro y me encanta bailar, pero no soy mediática. No tengo la piel para manejar ese tipo de exposición, soy muy sensible y transparente y sentí que no lo iba a disfrutar. No quería poner en riesgo ni mi salud mental, ni mi amistad con Carolina. Creo que fue una buena decisión. Además, quise dedicarme más a mis hijos.

–¿Cómo fue contarles a tus hijos de la separación?

–Creo que nadie cuando se casa y decide formar una familia se imagina que se va a separar. Es muy doloroso, algo que no hubiera querido que pase, pero a veces uno no tiene la decisión. Con Chule siempre pensamos lo mejor para nuestros hijos, por eso los problemas de grandes son de grandes y trabajamos mucho para que eso se mantuviera así. Además, yo ya tenía una separación a cuestas con el padre de mis hijos mayores. Mi premisa es nunca hablarles mal del padre, y no poner a los chicos de rehenes porque no tienen por qué pagar los platos rotos. Creo que hay que enfocarse en ellos, en darles mucho amor, porque son lo más importante, y dejar los momentos tristes para cuando una está sola.

“Esta marca es como el quinto hijo que siempre quise, pero después de la cuarta cesárea era riesgoso un nuevo embarazo y me tuve que ligar las trompas”, dice Matias Salgado

–¿Quién te contuvo en los momentos de dolor?

–Pocos, pero muy buenos amigos y amigas, que hacen la vida más fácil. Me acuerdo que me decían que con el tiempo iba a estar mejor, y yo creía que era imposible. Pero cuando pasás el duelo, todo se va acomodando.

–¿Cómo fue empezar de nuevo?

–Primero tuve que reencontrarme conmigo misma. Hago terapia hace años y me decidí a enfrentar todos los demonios de mis 45 años de vida, trabajando cada dolor uno por uno. Fue un renacer, y rearmarme en la forma en la que me gustaría vivir esta segunda mitad de mi vida. No fue fácil, pero después de nueve meses empecé a tomarle el gusto. Aunque la vida de a dos para mí es mucho más linda.

-¿Te gustaría enamorarte?

-Todavía no lo sé… Ahora estoy en el proceso de enamorarme de mí misma… ¡y de mi marca!

Puli nos muestra uno de sus vestidores, donde tiene más de cien pares de zapatos. “Siempre fueron una obsesión, los colecciono, aunque también cada tanto ordeno y regalo. Tengo pares desde hace veinticinco años”, cuenta Matias Salgado

–¿Cómo surgió la idea de armar tu propia marca de zapatos?

–Hace tres años estudié zapatería: hice un curso en Espacio Buenos Aires y después un taller con López Bizcaíno. Aprendí un montón, pero en ese momento estaba de panelista en Pampita Online, pasando música y ocupándome de mis hijos y quedó ahí. Hasta que en pandemia, con un panorama complicado como DJ, y sumado al momento difícil que estaba transitando por la separación, lo refloté. Y de repente me encontré en un proceso creativo dibujando zapatos y soñando con esta marca que ya es una realidad.

–¿Seguís trabajando con tu ex marido?

–Todavía no pudimos trabajar por la pandemia, pero sí, sigo con Sarapura. Creo que somos la mejor empresa de DJ, iluminación y sonido de Argentina. Y con Chule como padres siempre fuimos un gran equipo, al igual que en el trabajo, y eso no cambia.

“Hago terapia hace mucho tiempo y me decidí a enfrentar todos los demonios de mis 45 años de vida, trabajando cada dolor uno por uno. Fue un renacer”, confiesa Matias Salgado

–Volviendo a tu marca, ¿para qué tipo de mujeres diseñás?

–Para una mujer que se anima a todo, que pisa fuerte. Hice todo tipo de modelos: desde chatitas hasta zapatos con distintos tipos de taco, siempre pensando en la anatomía de los pies para que sean cómodos y se puedan usar durante todo el día, o te acompañen bailando de principio a fin en una fiesta. Lancé mi primera colección con dieciséis modelos, y ya tengo diseñados los del verano. Es difícil emprender en Argentina, pero estoy contenta de apostar. Esta marca es como el quinto hijo que siempre quise tener, pero después de la cuarta cesárea era riesgoso un nuevo embarazo y me tuve que ligar las trompas. La vida siempre te da revancha.

Producción: Consuelo Sánchez

Maquillaje y peinado: Maik Anzoategui

Agradecimientos: María Gorof, Zitta, Heidi Clair, Uno de 50 y Carmín by Style Store

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana. Pilar Bustelo