En Cumelén. Eleonora Cole nos muestra sus vacaciones en La Angostura, el lugar que elige desde hace treinta años

Para Eleonora Cole (47), la Patagonia es su lugar en el mundo. “Un destino que elegiría para vivir. Vengo todos los veranos y los inviernos desde hace unos 30 años. Y desde hace 10, que intentamos sumar más escapadas cada vez que se da”, cuenta la periodista, que recibe a ¡HOLA! Argentina en su casa en el exclusivo country club Cumelén, a orillas del lago Nahuel Huapi en Villa La Angostura. Está acompañada por su marido, Carlos Corro (49, director comercial en Cencosud de los supermercados Jumbo, Disco y Vea) y sus hijos Bautista (22), Jazmín (20) y Elena (16). “Me encanta el Sur porque es un lugar que me equilibra. Después de estar todo el año trabajando a diario con la información y la actualidad dura, siento esa necesidad de oxigenarme y relajarme en contacto con la naturaleza”, revela.

Amante del mate, el deporte y la vida al aire libre, Eleonora encuentra en Villa La Angostura el lugar perfecto "oxigenarme y relajarme". Federico Soto

–Estudiaste para ser Analista en sistemas, ¿cómo pasaste de esa carrera al periodismo?

–Hoy creo que fue como una rebeldía familiar, porque estaba todo dado para que siguiera una carrera relacionada con la comunicación. Mi abuelo materno, Guillermo Meque, siempre trabajó en televisión y en 1983 lo convocaron para ser el primer interventor en democracia en Canal 13. Mi mamá, Marta Meque, además de dedicarse a la prensa y a las relaciones públicas, trabajó 10 años en el canal como productora. Me acuerdo que nos iba a buscar al colegio y la acompañábamos al trabajo, y con mis hermanos, Victoria y Len, hacíamos la tarea en los pasillos de El Trece. Mis hermanos estudiaron publicidad. Yo me recibí y sabía no iba a ejercer, la carrera no condecía con mi forma de ser, pero la terminé. Después empecé a trabajar con mamá organizando eventos. Y en un evento a beneficio de la obra del padre Mario, Raúl Portal me ofreció trabajo. Yo tomaba clases de teatro y comedia musical, y quedé para El portal de las mascotas y Upa el ánimo. Así fueron mis comienzos en televisión. Más tarde estudié periodismo en el ETER.

–¿Te animarías a participar de Bailando, como lo hizo una de tus colegas, Débora Plager?

–Me encanta el entretenimiento, pero no participaría del Bailando porque ¡soy de madera! Tal vez sí en el Cantando. Siempre canté para mí o en asados con amigos. La música me conecta mucho, ahora estoy estudiando canto con Sol Mihanovich y su marido, Matías Onzari, que también es músico, y le da clases de guitarra, piano y ukelele a mis hijos. Volviendo a la televisión, también trabajé con Pachu Peña y Pablo Granados haciendo Lo mejor y lo peor en América. Me divierte el show, lo único que no me gustaría es hablar de los demás en un programa de farándula.

–¿Qué soñás para tu carrera?

–Hago periodismo porque sigo siendo una soñadora y creo que formándome e informando bien puedo aportar a la sociedad. Algún día me gustaría tener mi propio programa semanal.

–¿Cómo manejas la dinámica familiar con tus horarios laborales? En 2021 arrancabas a las 6:30 en vivo con el noticiero de la mañana…

–Me despertaba a las 4:30 de la mañana. En casa hacemos malabarismos, y la familia es de fierro. En esta profesión me tocó trabajar los domingos, a la madrugada, por las noches… y la familia siempre se adaptó a mis horarios. Que me acompañen es clave. Mis hijos se criaron así. A veces cenamos a las ocho de la noche, y otras a las ¡once!

Desde adolescente, Eleonora es habitué de la Patagonia, tradición que mantuvo cuando se casó con Carlos Corro hace unos 25 años. Tienen tres hijos, Bautista (22), Jazmín (20, arriba junto a la periodista) y Elena (16) Federico Soto

Junto a su marido, Carlos Corro, y sus tres hijos. Federico Soto

–¿Qué te gusta hacer cuando no trabajás?

–El deporte es fundamental en mi vida. Mi rutina cuando volvía del noticiero seguía con tenis o paddle, y el resto de los días caminatas. También me ocupo de mi huerta.

–¿Y durante las vacaciones en La Angostura?

–En casa somos deportistas y nuestras vacaciones son muy activas. Trato de remar todas las mañanas si el lago y el clima lo permiten, porque es algo que no hago en Buenos Aires, juego al tenis o al golf con mi marido. Después cargamos la heladerita en la lancha y nos vamos a hacer picnic a alguna playa, caminamos por los senderos. Nos gusta pescar con mosca, y si sacamos una linda trucha la cocinamos. Leemos mucho también. Es como volver a otro tiempo.

–Allá tienen vecinos muy importantes, como la Reina Máxima y el expresidente Mauricio Macri y su mujer, Juliana Awada. ¿Te los cruzás?

–En general, te cruzás con todos, especialmente si hacés deporte. Pero es un lugar tranquilo y todos son respetuosos de la intimidad. Creo que quienes vienen al sur y no van a Punta del Este, lo eligen por este tema de la intimidad, además de que nuestros paisajes patagónicos son mágicos e imponentes.

En familia, con su marido y sus hijos. El mayor, Bautista, de 22, se recibe este año de Licenciado en Administración de Empresas. Le sigue Jazmín, de 20, que estudia Marketing. Elena, la menor, de 16, aún está en el colegio Federico Soto

Consultada por su parecido físico con la ex primera dama Juliana Awada, la periodista comenta: “Me lo dicen bastante. Será que las dos tenemos antepasados árabes" Federico Soto