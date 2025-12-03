Benjamín Vicuña. Las fotos y todos los invitados famosos a su fiesta de cumpleaños número 47

Despedir y abrazar lo vivido con la mirada puesta en lo bueno que viene por delante. Así celebró sus 47 años Benjamín Vicuña. Rodeado del cariño de sus hijos, Bautista (17), Beltrán (13), Benicio (11), Magnolia (7) y Amancio (5), su novia Anita Espasandín y sus amigos, el actor festejó con una comida para ochenta invitados en Palermo, unos días antes de volar a Santiago para cumplir con compromisos laborales. Desde Chile, Benjamín habló con ¡HOLA! Argentina y nos contó cómo vivió su gran noche de cumpleaños.

Benjamín abrazado por sus cinco hijos: Bautista, Benicio, Amancio, Magnolia y Beltrán

Ese mismo día, el 29 de noviembre a la mañana, el actor desayunó con sus herederos en su casa, donde sopló las velitas

Vicuña y su pareja, Anita Espasandín, rodeados de buenos amigos Gentileza Karla Reinhart

–¿En qué momento personal te encuentran los 47?

–Básicamente, feliz de poder estar con mi familia y mis amigos. Los cumpleaños siempre son un momento de reflexión, pero con un poquito de nostalgia también.

–¿Qué deseos que puedas compartirnos pediste al soplar las velitas?

–Creo que los deseos son siempre los mismos: salud para los míos, amor y estar en paz.

Brindis y beso con su novia

Con Aíto de la Rúa y Adrián Suar Gentileza Karla Reinhart

–¿Con qué idea armaste la lista de invitados?

–Fue un festejo íntimo. Bueno, no tan íntimo porque éramos como ochenta. Pero quería que estuviera mi familia de Argentina, que son mis hijos, mis amigos, mis colegas, mi pequeño mundo, mi mesa chica.

–¿Cuál fue el regalo que más te sorprendió?

–El amor de mi gente. Fue una noche especial, donde sentí el cariño de tantos años, el respeto, la lealtad. También los regalos que me hicieron mis hijos, que siempre tienen un significado muy importante.

De izquierda a derecha, Diego Iglesias, Sebastián Wainraich, Dalia Gutmann, Lucas Langelotti, Adrián Suar, Guillermo Francella, Agustín “Rada” Aristarán, Peto Menahem y Joaquín Furriel Gentileza Karla Reinhart

El momento de la torta a puro amor

–¿Qué estás haciendo a nivel profesional?

–Estoy terminando un año muy intenso, con mucho trabajo. Explorando también otras cosas, como The Balls, que es un formato que realmente me divierte, donde estaré como conductor. Y ahora en Chile por algunos días para poder participar en una película de cine independiente. Es un lujo poder acompañar un film de estas características.

El cumpleañero posa con Francella