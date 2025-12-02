“Nunca será lo mismo sin ella”. Las conmovedoras palabras del multimillonario Richard Branson sobre la muerte de su mujer

El empresario británico, dueño de Virgin Group, fue testigo de los últimos minutos de vida de Joan Templeman, su gran amor por 50 años
- 4 minutos de lectura'
Estuvieron juntos por cincuenta años y se despidieron serenamente cuando ella dio el último suspiro a su lado. Joan Templeman, la mujer del multimillonario británico Richard Branson (75), murió en Londres el martes 25, a los 80 años, y él, pocas horas más tarde y aún en shock por la partida de su gran amor, contó cómo fue ese doloroso momento final.
“El destino trabaja de una manera curiosa”, dice Branson en un conmovedor mensaje publicado en su cuenta de Instagram. Habla de destino porque, ese día, el empresario –con una fortuna de 2800 millones de dólares y dueño de Virgin Group, un conglomerado de compañías que incluye a la discográfica Virgin Records y a la línea aérea Virgin Atlantic– no tenía previsto almorzar con su mujer. Acababa de llegar a Inglaterra desde la India con un hombro lastimado luego de caerse de su bicicleta durante un evento, y lo habían llevado a un hospital londinense para curarlo. Entonces, descubrió que en una sala a pocos metros estaba Joan, que se atendía por una lesión en la espalda.
“Nos reímos acerca de lo típico que era de nosotros terminar en el mismo piso, como adolescentes enamorados contentos de encontrarse de nuevo. Tuvimos un almuerzo encantador ese día. Ella estaba de buen ánimo y se estaba volviendo más fuerte. Me sonrió con una sonrisa radiante que iluminó su cara; la misma sonrisa de la que me enamoré el primer momento en que la vi, hace medio siglo. Entonces, de repente, ella se fue, rápida y sin dolor. Afortunadamente, yo estaba a su lado”, relata Branson.
UNA VIDA JUNTOS
Richard conoció a Joan a finales de la década del 70 cuando visitó una tienda de antigüedades y baratijas en la que trabajaba ella y se enamoró al instante. Como contó años más tarde, tuvo que regresar varias veces a comprar cosas que no le interesaban únicamente para llamar la atención de Joan, una escocesa de rulos alborotados. “Era diferente a cualquier otra mujer que hubiera conocido. Era hermosa. Era brillante. Era ingeniosa. Era sencilla. Era divertida. Y tenía una mirada mágica”, escribió Branson en su blog.
Su plan salió perfecto porque no sólo la conquistó, sino que se volvieron inseparables y formaron una familia feliz junto a sus hijos Holly (44) y Sam (40) –Clare, la primogénita, murió pocos días después de su nacimiento prematuro– y sus cinco nietos.
“Joan era mi todo, la estrella brillante alrededor de la cual el universo de nuestra familia siempre orbitó. Esa luz no se fue, simplemente tomó una nueva forma. Nos guiará hacia adelante y la llevaremos con nosotros, siempre”, asegura el empresario ahora que enfrenta los primeros días sin su mujer.
En julio, habían festejado los 80 años de ella en Kasbah Tamadot, en Marruecos, y entonces nada hacía sospechar que ese sería el último cumpleaños de Joan, su compañera, su roca –como él la llamaba– que le permitía mantener el equilibrio si arreciaban las tormentas en los negocios (en 2023, por ejemplo, quebró su empresa aeroespacial Virgin Galactic).
“La vida nunca será lo mismo sin ella. Pero fueron cincuenta años increíbles de recuerdos, años llenos de lágrimas y risas, bondad, y un amor que moldeó a nuestra familia más de lo que las palabras podrían capturar”, dice él, mirando hacia atrás. “Fue una relación que funcionó. Nos reímos mucho. Tuvimos mucha suerte”.
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños
“Afortunado”. Es el nieto de una leyenda de la música, pero tras probar suerte con su banda, hoy brilla como modelo y actor
“Una vida eterna”. El momento más emotivo (con error incluido) que vivió la reina Sofía rodeada de su familia
- 1
Delfina Blaquier y Nacho Figueras debutaron como embajadores de Audi en el lanzamiento del nuevo Q5
- 2
Los 50 de Eugenia Tobal. Todas las fotos y los invitados famosos a su divertida fiesta de cumpleaños
- 3
Máxima y su hija Amalia. La conexión fashion entre la Reina y su heredera con sólo 24 horas de diferencia
- 4
Carolina de Mónaco. Así están hoy sus nietos, quienes se robaron el protagonismo en el Día Nacional del principado