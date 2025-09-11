En fotos. Todos los famosos en una fabulosa noche bohemia frente al río

La noche del 10 de septiembre, Sol Acuña y Josefina Helguera, hermanas del alma y socias fundadoras de Rapsodia, presentaron Oriental Boho, la última colección de su marca. El evento, que incluyó previa con cóctel, desfile y comida post, fue en Costa 7070 [bar y restaurante mediterráneo], frente al Río de Plata. Dato curioso: las alas emblemáticas de la firma, que data de 1999, brillaron en la boya que se veía justo desde la terraza del lugar.

Ramón Acuña y su prima, Mar Tanoira, se pusieron al día

Divinas, Mauara Reynal y su hijastra, Sofía Reynal. Las dos son modelos

Agustina Cherri, Sol Acuña, Josefina Helguera, Carola del Bianco y Calu Rivero

Lulu Cahen d'Anvers, infaltable en las primeras filas de Rapsodia

Kimonos bordados y sastrería moderna dialogaron con el espíritu bohemio y el ADN rockero de siempre. También se vieron pantalones balloon, tejidos con estampas floral y animal y prendas de gamuza y de cuero. Desde su creación, las dueñas supieron construir un universo propio con un estilo que marca tendencia desde hace más de veinticinco años. Con el correr del tiempo, incluyeron a su familia y a las hijas de sus amigas [Mar Tanoira, Kayla Acuña, Rosa Agote…] como influencers y modelos de sus pasarelas.

Cata Spinetta y Rosario Ortega: vistieron las transparencias boho chic de la marca

Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro apostaron al denim

La cantante María Campos y su hija, Violeta Vivo

Milagros Schmoll, la top internacional, se lució en la pasarela

Azucena Coudeu, más conocida como Zuzu, la hija de Sol Acuña, estuvo presente junto a su novio, el polista Santiago Llavallol [que le sacó a su “suegra” un corbatín de lentejuelas que sumó especialmente al look]. Recientemente operada de los ojos, Zuzu lució anteojos negros y contó que aún no puede maquillarse. En primera fila, se vio a Calu Rivero, Zaira Nara, Sofía Zamolo, Esteban Lamothe junto a Débora Nishimoto, Charo Calamaro [hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro], Fini Bocchino [hija de Andrea Frigerio], Cata Spinetta, Rosario Ortega, Carola del Bianco, María Campos, Bárbara Lombardo.

Esteban Lamothe, Bárbara Lombardo y Débora Nishimoto

Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio

Zaira Nara, con short de encaje y chaqueta de cuero

Chloe Bello, con mini bordada y camisa de jean, se sentó en primera fila

En la pasarela, las modelos [entre las que se lució la top internacional Milagros Schmoll] presentaron transparencias, un hit que la marca reinventa año a año.

Tras el desfile, los tragos, las delicias y una exquisita paella completaron la propuesta.

El polista Santiago Llavallol y Zuzu Coudeu, hija de Sol Acuña. Son novios desde hace un año

Sofía Zamolo, con un chaleco bordado

El músico Emmanuel Horvilleur

Anita Bereciartúa y su hija, Rosa Agote. Madre e hija, incondicionales de Rapsodia

A sus 18 años, la hija de Andrés Calamaro disfruta de la moda