LA NACION

En fotos. Todos los famosos en una fabulosa noche bohemia frente al río

Sol Acuña y Josefina Helguera presentaron Oriental Boho, la última colección de su marca

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Fini Bocchino, Charo Calamaro y Zuzu Coudeu, en primera fila
Fini Bocchino, Charo Calamaro y Zuzu Coudeu, en primera fila

La noche del 10 de septiembre, Sol Acuña y Josefina Helguera, hermanas del alma y socias fundadoras de Rapsodia, presentaron Oriental Boho, la última colección de su marca. El evento, que incluyó previa con cóctel, desfile y comida post, fue en Costa 7070 [bar y restaurante mediterráneo], frente al Río de Plata. Dato curioso: las alas emblemáticas de la firma, que data de 1999, brillaron en la boya que se veía justo desde la terraza del lugar.

Ramón Acuña y su prima, Mar Tanoira, se pusieron al día
Ramón Acuña y su prima, Mar Tanoira, se pusieron al día
Divinas, Mauara Reynal y su hijastra, Sofía Reynal. Las dos son modelos
Divinas, Mauara Reynal y su hijastra, Sofía Reynal. Las dos son modelos
Agustina Cherri, Sol Acuña, Josefina Helguera, Carola del Bianco y Calu Rivero
Agustina Cherri, Sol Acuña, Josefina Helguera, Carola del Bianco y Calu Rivero
Lulu Cahen d'Anvers, infaltable en las primeras filas de Rapsodia
Lulu Cahen d'Anvers, infaltable en las primeras filas de Rapsodia

Kimonos bordados y sastrería moderna dialogaron con el espíritu bohemio y el ADN rockero de siempre. También se vieron pantalones balloon, tejidos con estampas floral y animal y prendas de gamuza y de cuero. Desde su creación, las dueñas supieron construir un universo propio con un estilo que marca tendencia desde hace más de veinticinco años. Con el correr del tiempo, incluyeron a su familia y a las hijas de sus amigas [Mar Tanoira, Kayla Acuña, Rosa Agote…] como influencers y modelos de sus pasarelas.

Cata Spinetta y Rosario Ortega: vistieron las transparencias boho chic de la marca
Cata Spinetta y Rosario Ortega: vistieron las transparencias boho chic de la marca
Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro apostaron al denim
Julieta Cardinali y su hija, Charo Calamaro apostaron al denim
La cantante María Campos y su hija, Violeta Vivo
La cantante María Campos y su hija, Violeta Vivo
Milagros Schmoll, la top internacional, se lució en la pasarela
Milagros Schmoll, la top internacional, se lució en la pasarela

Azucena Coudeu, más conocida como Zuzu, la hija de Sol Acuña, estuvo presente junto a su novio, el polista Santiago Llavallol [que le sacó a su “suegra” un corbatín de lentejuelas que sumó especialmente al look]. Recientemente operada de los ojos, Zuzu lució anteojos negros y contó que aún no puede maquillarse. En primera fila, se vio a Calu Rivero, Zaira Nara, Sofía Zamolo, Esteban Lamothe junto a Débora Nishimoto, Charo Calamaro [hija de Julieta Cardinali y Andrés Calamaro], Fini Bocchino [hija de Andrea Frigerio], Cata Spinetta, Rosario Ortega, Carola del Bianco, María Campos, Bárbara Lombardo.

Esteban Lamothe, Bárbara Lombardo y Débora Nishimoto
Esteban Lamothe, Bárbara Lombardo y Débora Nishimoto
Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio
Fini Bocchino, la hija de Andrea Frigerio
Zaira Nara, con short de encaje y chaqueta de cuero
Zaira Nara, con short de encaje y chaqueta de cuero
Chloe Bello, con mini bordada y camisa de jean, se sentó en primera fila
Chloe Bello, con mini bordada y camisa de jean, se sentó en primera fila

En la pasarela, las modelos [entre las que se lució la top internacional Milagros Schmoll] presentaron transparencias, un hit que la marca reinventa año a año.

Tras el desfile, los tragos, las delicias y una exquisita paella completaron la propuesta.

El polista Santiago Llavallol y Zuzu Coudeu, hija de Sol Acuña. Son novios desde hace un año
El polista Santiago Llavallol y Zuzu Coudeu, hija de Sol Acuña. Son novios desde hace un año
Sofía Zamolo, con un chaleco bordado
Sofía Zamolo, con un chaleco bordado
El músico Emmanuel Horvilleur
El músico Emmanuel Horvilleur
Anita Bereciartúa y su hija, Rosa Agote. Madre e hija, incondicionales de Rapsodia
Anita Bereciartúa y su hija, Rosa Agote. Madre e hija, incondicionales de Rapsodia
A sus 18 años, la hija de Andrés Calamaro disfruta de la moda
A sus 18 años, la hija de Andrés Calamaro disfruta de la moda
La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Tadeo Jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña
    1

    Todas las fotos. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña

  2. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
    2

    Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile

  3. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos
    3

    Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos

  4. Todos los detalles de su nueva vida, lista para afrontar su mayor reto
    4

    Princesa Leonor. Todos los detalles de su nueva vida, lista para afrontar su mayor reto

Cargando banners ...