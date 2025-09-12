Tiene 32 años. Nieto de una leyenda del cine e hijo de una actriz emblemática, es fotógrafo y modelo de grandes marcas

Lleva el nombre y el apellido de una leyenda del cine: su abuelo. Sin embargo, Roberto Rossellini (32) quiso seguir otro camino lejos de la pantalla grande y se dedicó de lleno al mundo de la moda. Tal como lo había hecho su madre, Isabella Rossellini (73) –hija del director Roberto Rossellini y de la estrella de Casablanca, Ingrid Bergman–, en los primeros años de su carrera, Robertino, como lo llaman, se lanzó a las pasarelas y cautivó al mundo. Bvlgari, Dolce & Gabbana, Michael Kors y Ralph Lauren lo convocaron para sus desfiles.

En 2018, el joven modelo desfiló para Dolce & Gabbana en Milán. Getty Images

En 2003 con su madre, quien se volvió su gran referente. “Ella siempre me da consejos: ‘Caminá siempre erguido; mantené la espalda recta; Sé normal y sé cool. Sé feliz’”, reveló el modelo durante un reportaje Getty Images

“Todo empezó cuando, de manera totalmente casual, me descubrió una fotógrafa en Nueva York que quería que posara para [la revista] L’Officiel Italia. Fue gracioso porque, justo después de terminar el shooting, mamá se acercó y me dijo: ‘Bueno, te acaban de descubrir de la nada. ¿Por qué no probás y te dedicás realmente a modelar?’. Me puse en contacto con la agencia Ford y terminé firmando un contrato una semana después”, recordó el joven a la revista Coveteur, donde también reveló: “Ella pensó que sería una buena manera de hacer contactos, aprender más sobre la industria de la moda y sobre fotografía, que es lo que amo también. Y tiene razón. Hoy siento que estoy aprendiendo un poco de todo: ropa, fotografía y cómo estar frente a una cámara y detrás de ella”, explicó Roberto.

En 2018, Isabella desfiló junto a sus hijos Roberto y Elettra, su yerno, Caleb Lane, y su nieto, Ronin, para Dolce & Gabbana Getty Images

En 2016 Roberto Rossellini fue descubierto por casualidad por una fotógrafa mientras caminaba por las calles de Nueva York. Desde entonces, brilla como modelo; ya desfiló para grandes marcas, como Bvlgari, Ralph Lauren y Michael Kors. Getty Images

De origen africano, fue adoptado en 1993 por la actriz italiana cuando ella estaba comprometida con el actor inglés Gary Oldman. El bebé llegó entonces para completar la familia que Isabella había formado junto a su otra hija, Elettra (42), fruto de su anterior relación con el ex modelo norteamericano Jonathan Wiedemann. Los tres son inseparables y se apoyan en todo lo que emprenden. “Estoy orgulloso de ser tu hijo y de haber sido criado por vos”, escribió el joven en su cuenta de Instagram para saludar a Isabella por el Día de la Madre.

Robertino (como le dicen, igual que a su tío materno, que fue novio de Carolina de Mónaco) cumplió 32 años y su mamá compartió esta foto el 1 de septiembre en su cuenta de Instagram

MODA Y MÁS ALLÁ

Si bien Roberto estudió dos años de Biología Marina en la Universidad Stony Brook de Nueva York, enseguida descubrió su pasión por la fotografía –especialmente, la submarina–, por lo que completó sus estudios de grado en el Centro Internacional de Fotografía en esa misma ciudad. Además de trabajar como editor y fotógrafo para la agencia BFA, creó junto a su mujer, la directora de cine de origen filipino Kirsten Tanjutco, CTRL+, una empresa dedicada a la producción y difusión de arte digital y NFT.

En la última entrega de los Oscar, posó en la alfombra roja con su mujer, la directora de cine Kirsten Tanjutco

Rossellini y Tanjutco, padres de un hijo de un año y medio, se casaron en octubre de 2024 después de diez años de relación. Dieron el “sí, quiero” en una ceremonia (para pocos) en “Mama Farm”, la finca que Isabella tiene en Brookhaven, Nueva York.•