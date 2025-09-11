Una fiesta al rojo vivo. Todas las fotos de la celebración de María Cher en una disco de la Costanera

La invitación era bien tentadora: moda, música, arte, comida y fiesta en un solo espacio, según la mirada creativa de María Cher (49), alma mater de la marca que creó en septiembre de 2001 con su nombre, y que la semana pasada resultó un broche de oro para la última edición de Bafweek.

Fabulosa en la pista, la diseñadora lució un diseño propio compuesto por un sensual top con escote de vértigo y flecos y falda larga

María, fundadora y dueña de la marca homónima, rodeada por amigos y con una torta con crema, frutillas y bengala, símbolo de celebración

La actriz Minerva Casero y la cantante y compositora Zoe Gotusso

Las hermanas Zaira y Wanda Nara, a puras confidencias

“La fiesta que va”, tal como la llamó, fue en Caramelo, una disco supertop que abrió sus puertas este año en Costanera: arrancó con un viaje gourmet por Asia para cien invitados y terminó con un fiestón para cuatrocientas personas que incluyó un line up de DJ a cargo de Miuka y Zuker, y Xessentials por Six Sex y Cerezo RMX. Las hermanas Zaira y Wanda Nara, Minerva Casero, Julieta Spina, la fotógrafa Sofía Malamute, Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra, entre muchas otras caras conocidas, disfrutaron de la propuesta y no dudaron en salir a la pista apenas subió el volumen.

Una de las modelos, en plena performance

María, feliz, con la fiesta y con su última colección de verano. Está casada con Gabriel Brener, que también es su socio; tienen dos hijos

Julieta Spina vistió un conjunto de top con cuello alto (Sadaels) y falda con ondas en el zócalo (Rotate)

Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar porteño, fue con su marido, Federico Salvai

Dueña de un perfil muy reservado y vestida con un diseño propio y “al rojo vivo”, María está casada hace años con Gabriel Brener, que también es su socio y con quien tiene dos hijos; y es hija del empresario Rubén Cherñajovsky, fundador del Grupo Newsan.

Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra

La fotógrafa Sofía Malamute brindó con el estilista Joaquín Díaz

Además de consagrarse como una anfitriona de lujo, supo desplegar con maestría una performance con prendas inspiradas en mujeres del arte y el diseño, como Georgia O’Keeffe y Elsa Peretti, articuladas en tres episodios (net y minimalista, rockera y rebelde, y bohemia y femenina), con una propuesta artística impactante.•