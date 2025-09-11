LA NACION

Una fiesta al rojo vivo. Todas las fotos de la celebración de María Cher en una disco de la Costanera

La diseñadora organizó un desfile-performance para cuatrocientos invitados

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Julieta Spina y Zaira Nara acompañaron a la creativa en el espectacular festejo
Julieta Spina y Zaira Nara acompañaron a la creativa en el espectacular festejo

La invitación era bien tentadora: moda, música, arte, comida y fiesta en un solo espacio, según la mirada creativa de María Cher (49), alma mater de la marca que creó en septiembre de 2001 con su nombre, y que la semana pasada resultó un broche de oro para la última edición de Bafweek.

Fabulosa en la pista, la diseñadora lució un diseño propio compuesto por un sensual top con escote de vértigo y flecos y falda larga
Fabulosa en la pista, la diseñadora lució un diseño propio compuesto por un sensual top con escote de vértigo y flecos y falda larga
María, fundadora y dueña de la marca homónima, rodeada por amigos y con una torta con crema, frutillas y bengala, símbolo de celebración
María, fundadora y dueña de la marca homónima, rodeada por amigos y con una torta con crema, frutillas y bengala, símbolo de celebración
La actriz Minerva Casero y la cantante y compositora Zoe Gotusso
La actriz Minerva Casero y la cantante y compositora Zoe Gotusso
Las hermanas Zaira y Wanda Nara, a puras confidencias
Las hermanas Zaira y Wanda Nara, a puras confidencias

“La fiesta que va”, tal como la llamó, fue en Caramelo, una disco supertop que abrió sus puertas este año en Costanera: arrancó con un viaje gourmet por Asia para cien invitados y terminó con un fiestón para cuatrocientas personas que incluyó un line up de DJ a cargo de Miuka y Zuker, y Xessentials por Six Sex y Cerezo RMX. Las hermanas Zaira y Wanda Nara, Minerva Casero, Julieta Spina, la fotógrafa Sofía Malamute, Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra, entre muchas otras caras conocidas, disfrutaron de la propuesta y no dudaron en salir a la pista apenas subió el volumen.

Una de las modelos, en plena performance
Una de las modelos, en plena performance
María, feliz, con la fiesta y con su última colección de verano. Está casada con Gabriel Brener, que también es su socio; tienen dos hijos
María, feliz, con la fiesta y con su última colección de verano. Está casada con Gabriel Brener, que también es su socio; tienen dos hijos
Julieta Spina vistió un conjunto de top con cuello alto (Sadaels) y falda con ondas en el zócalo (Rotate)
Julieta Spina vistió un conjunto de top con cuello alto (Sadaels) y falda con ondas en el zócalo (Rotate)
Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar porteño, fue con su marido, Federico Salvai
Carolina Stanley, asesora general tutelar del Ministerio Público Tutelar porteño, fue con su marido, Federico Salvai

Dueña de un perfil muy reservado y vestida con un diseño propio y “al rojo vivo”, María está casada hace años con Gabriel Brener, que también es su socio y con quien tiene dos hijos; y es hija del empresario Rubén Cherñajovsky, fundador del Grupo Newsan.

Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra
Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra
La fotógrafa Sofía Malamute brindó con el estilista Joaquín Díaz
La fotógrafa Sofía Malamute brindó con el estilista Joaquín Díaz

Además de consagrarse como una anfitriona de lujo, supo desplegar con maestría una performance con prendas inspiradas en mujeres del arte y el diseño, como Georgia O’Keeffe y Elsa Peretti, articuladas en tres episodios (net y minimalista, rockera y rebelde, y bohemia y femenina), con una propuesta artística impactante.•

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana
La tapa de revista ¡Hola! de esta semanafoto: Tadeo Jones
LA NACION
Revista Hola
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Revista ¡HOLA!
  1. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica
    1

    Tres días de arte. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica

  2. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña
    2

    Todas las fotos. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña

  3. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
    3

    Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile

  4. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos
    4

    Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos

Cargando banners ...