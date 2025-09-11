Una fiesta al rojo vivo. Todas las fotos de la celebración de María Cher en una disco de la Costanera

La diseñadora organizó un desfile-performance para cuatrocientos invitados
- 2 minutos de lectura'
La invitación era bien tentadora: moda, música, arte, comida y fiesta en un solo espacio, según la mirada creativa de María Cher (49), alma mater de la marca que creó en septiembre de 2001 con su nombre, y que la semana pasada resultó un broche de oro para la última edición de Bafweek.
“La fiesta que va”, tal como la llamó, fue en Caramelo, una disco supertop que abrió sus puertas este año en Costanera: arrancó con un viaje gourmet por Asia para cien invitados y terminó con un fiestón para cuatrocientas personas que incluyó un line up de DJ a cargo de Miuka y Zuker, y Xessentials por Six Sex y Cerezo RMX. Las hermanas Zaira y Wanda Nara, Minerva Casero, Julieta Spina, la fotógrafa Sofía Malamute, Julieta Kemble y su hija, Amalia Saavedra, entre muchas otras caras conocidas, disfrutaron de la propuesta y no dudaron en salir a la pista apenas subió el volumen.
Dueña de un perfil muy reservado y vestida con un diseño propio y “al rojo vivo”, María está casada hace años con Gabriel Brener, que también es su socio y con quien tiene dos hijos; y es hija del empresario Rubén Cherñajovsky, fundador del Grupo Newsan.
Además de consagrarse como una anfitriona de lujo, supo desplegar con maestría una performance con prendas inspiradas en mujeres del arte y el diseño, como Georgia O’Keeffe y Elsa Peretti, articuladas en tres episodios (net y minimalista, rockera y rebelde, y bohemia y femenina), con una propuesta artística impactante.•
Otras noticias de Revista ¡HOLA!
La pelea que no termina. Las fotos del cumpleaños de Romeo Beckham rodeado de su familia… ¡menos su hermano Brooklyn!
“Me harté”. Elizabeth Márquez fue modelo top en los 90, pero un día pateó el tablero: creó su empresa y fue mamá sola a los 48
Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos
- 1
Tres días de arte. Las fotos y los invitados a arteba, la feria más relevante de Latinoamérica
- 2
Todas las fotos. Quiénes fueron al último homenaje a Teresa Anchorena en el Palacio de la Legislatura porteña
- 3
Brenda Gandini. Todas las fotos de su fiesta de cumpleaños en un bar top de Palermo: invitados famosos y mucho baile
- 4
Giorgio Armani. Así fue el funeral de tres días del rey italiano de la moda: todos los famosos que asistieron y las mejores fotos