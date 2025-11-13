En fotos. Todos los invitados a la muestra de Laura Orcoyen en el Museo Nacional de Arte Decorativo

La exhibición, cotidiana y poética, podrá verse hasta febrero de 2026
- 2 minutos de lectura'
Acompañada por su familia -hijos y nietos-, amigos cercanos y reconocidas personalidades de la cultura, la diseñadora e interiorista Laura Orcoyen presentó en el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD) una gran muestra que resume sus cuatro décadas de trayectoria.
Enriquecida con la participación de artistas contemporáneos, como Elba Bairon, Leo Batisteli, Esmeralda Escasany y Martina Quesada entre otros, la exhibición es tan cotidiana como artística. Porque, si bien Laura O. -tal como se la conoce- presenta su sello de diseño tan definido en espacios tangibles –como un living, un bar, un comedor, un dormitorio, un vestidor y un jardín-, al mismo tiempo, los trasciende y, mediante un puente invisible y sensorial, les aporta una mirada filosófica y poética.
El fin es el principio es el nombre de esta muestra que ocurre en un momento muy sensible para ella: el querido arquitecto Pablo Sánchez Elía, su marido y gran compañero de vida (con él tuvo tres hijos: Marcial, Justo y Flor) y de proyectos, murió hace un mes, el 15 de octubre, tras un trasplante de corazón.
Al vincular décadas de creación en el ámbito del diseño con el espacio museístico, esta exposición marca un punto de inflexión en la trayectoria la diseñadora e interiorista, una profesional comprometida con la industria, la artesanía, los oficios y la naturaleza: "La obra de Laura Orcoyen condensa muchos de los valores que desde el Museo Nacional de Arte Decorativo buscamos promover: el cruce entre arte, diseño y oficios; la recuperación de saberes locales y la proyección hacia nuevas formas de habitar lo contemporáneo”, definió el director del director del MNAD, Hugo Pontoriero.
