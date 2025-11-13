LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la muestra de Laura Orcoyen en el Museo Nacional de Arte Decorativo

La exhibición, cotidiana y poética, podrá verse hasta febrero de 2026

Juliana Awada, Laura Orcoyen con su hijo Marcial, y Justina Bustos
Acompañada por su familia -hijos y nietos-, amigos cercanos y reconocidas personalidades de la cultura, la diseñadora e interiorista Laura Orcoyen presentó en el Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD) una gran muestra que resume sus cuatro décadas de trayectoria.

Enriquecida con la participación de artistas contemporáneos, como Elba Bairon, Leo Batisteli, Esmeralda Escasany y Martina Quesada entre otros, la exhibición es tan cotidiana como artística. Porque, si bien Laura O. -tal como se la conoce- presenta su sello de diseño tan definido en espacios tangibles –como un living, un bar, un comedor, un dormitorio, un vestidor y un jardín-, al mismo tiempo, los trasciende y, mediante un puente invisible y sensorial, les aporta una mirada filosófica y poética.

El fin es el principio es el nombre de esta muestra que ocurre en un momento muy sensible para ella: el querido arquitecto Pablo Sánchez Elía, su marido y gran compañero de vida (con él tuvo tres hijos: Marcial, Justo y Flor) y de proyectos, murió hace un mes, el 15 de octubre, tras un trasplante de corazón.

Al vincular décadas de creación en el ámbito del diseño con el espacio museístico, esta exposición marca un punto de inflexión en la trayectoria la diseñadora e interiorista, una profesional comprometida con la industria, la artesanía, los oficios y la naturaleza: "La obra de Laura Orcoyen condensa muchos de los valores que desde el Museo Nacional de Arte Decorativo buscamos promover: el cruce entre arte, diseño y oficios; la recuperación de saberes locales y la proyección hacia nuevas formas de habitar lo contemporáneo”, definió el director del director del MNAD, Hugo Pontoriero.

María Giménez, Laura Orcoyen, de blanco impoluto, a tono con su muestra, y su hermana Lucía Orcoyen
Jazmín Chebar
La interiorista Danu Galito, Camila Pitana y Juliana Awada
Esmeralda Escasany y Victoria Noorthoorn
Sandra Hillar, Cristián Mohaded y Andrea Arditi Schwartz
La cantante María Campos y el artista plástico Diego Alexandre
Gloria César, de punta en blanco, a tono con la muestra
El biólogo y alquimista Justo Sánchez Elía, hijo de Laura Orcoyen y de Pablo Sánchez Elía
Erica Roberts, Esteban Tedesco y Julia Converti
Laura Orcoyen junto a Marina Bissone (ex de su hijo Marcial Sánchez Elía) y sus hijas
Mercedes Larreta y María Elisa Mitre
Maxi Pardo y Justina Bustos, que espera su primer hijo en los próximos días
Morita Peralta Ramos
Luisa de Álzaga, Laura Orcoyen, María Calcaterra y Cynthia Cohen
La galerista María Casado
Georgina Pontoriero de Alliata y Hugo Pontoriero
Hernán Agote, Ginette Reynal y Mia Flores Pirán
Diego Alexandre, Paula Martini, Martín Pittaluga y Freddy Green
Facundo Garayalde y Antonia Robirosa de Miguens
Lucila Sperber
Laura Orcoyen con Diego Alexandre
La fotógrafa Vicky Aguirre, con su original cartera de cámara
Wustavo Quiroga, curador de la muestra
Celina Carzoglio y Martín Mercado
La periodista Mónica Gutiérrez y su marido, Alejandro Gawiansky
Anita Bereciartúa, Dolores de Álzaga y Morita Peralta Ramos
Alma Menéndez y Félix Llambías
Delfina Vázquez Maitegui y María de Montalembert
Patricia "Negra" Torres y Vicky Aguirre
Concepción Cochrane Blaquier
